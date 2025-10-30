Η Αριάνα Γκράντε αποχαιρέτησε τα ξανθά μαλλιά της και τα έβαψε ξανά καστανά
Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία αλλαγή, αποχαιρετώντας το ξανθό look που είχε υιοθετήσει για τον ρόλο της Γκλίντα στο «Wicked»
Σε μία αλλαγή στα μαλλιά της προχώρησε η Αριάνα Γκράντε υιοθετώντας ξανά το καστανό χρώμα, έπειτα από τρία χρόνια που διατηρούσε το χαρακτηριστικό ξανθό look της για τις ανάγκες του «Wicked».
Με μία ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα με την αλλαγή στα μαλλιά της.
«Χαίρεσαι που με βλέπεις, έτσι δεν είναι;» έγραψε η Γκράντε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, μία ατάκα του χαρακτήρα της, Γκλίντα από την ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Γκράντε είχε υιοθετήσει το ξανθό χρώμα από το 2022 για τον ρόλο της ως Γκλίντα στο «Wicked», του οποίου το πρώτο μέρος κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το δεύτερο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου φέτος. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων είχε αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της.
Τους τελευταίους μήνες η ίδια είχε αρχίσει να σκουραίνει την απόχρωση του ξανθού, που είχε, ωστόσο σε αυτή τη φάση αποφάσισε να επιστρέψει σε πιο σκούρους και φυσικούς τόνους. Ήδη από τις αρχές του 2025, οι αλλαγές στο χρώμα των μαλλιών της είχαν αρχίσει να διακρίνονται. Στην εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο, το look της εμπνευσμένο από την Όντρεϊ Χέπμπορν είχε πιο σκούρα απόχρωση με έντονες ανταύγειες.
