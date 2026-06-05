Συγκινεί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή: Τραγουδάμε τα τραγούδια σου και μας λείπεις περισσότερο
Συγκινεί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή: Τραγουδάμε τα τραγούδια σου και μας λείπεις περισσότερο
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση την ημέρα των γενεθλίων του - «Θα γινόσουν 80», έγραψε
Συγκίνησε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή, δηλώνοντας πως τραγουδά τα τραγούδια που εκείνος έφτιαχνε και της λείπει ακόμη περισσότερο, όπως και σε όλη την οικογένειά της.
Η ηθοποιός την Πέμπτη 4 Ιουνίου έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα της, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή πριν από τέσσερα χρόνια, μίλησε για τις στιγμές που περνούσε μαζί του και την αγάπη που ο ίδιος έδειχνε συνεχώς στα εγγόνια του, δηλώνοντας παράλληλα τυχερή για όσα έζησε στο πλευρό του.
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέβασε φωτογραφίες με τον πατέρα της και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μπαμπά, παππού, Πολ. 4 Ιουνίου 1946 – 28 Σεπτεμβρίου 2022. Σήμερα σε θυμόμαστε. Θα γινόσουν 80. Περισσότερες στιγμές σου με τα εγγόνια σου. Και στο τέλος, να κρατάς εμένα και τη Ρέιτσελ. Όταν είχαμε μεγαλώσει και ήμασταν μαζί σου, σου δίναμε πάντα τα μωρά μας. Γιατί τα ηρεμούσες. Και δεν κουραζόσουν ποτέ να έχεις τα εγγόνια σου στην αγκαλιά σου. Ήσουν γαλήνιος. Και έφτιαχνες τα πιο όμορφα τραγούδια. Πραγματικά. Που τα τραγουδάμε ακόμα. Και μετά, φυσικά, μας λείπεις ακόμη περισσότερο. Δεν είμαστε τυχεροί; Με αγάπη, η Σάρα Τζέσικα».
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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός την Πέμπτη 4 Ιουνίου έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα της, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή πριν από τέσσερα χρόνια, μίλησε για τις στιγμές που περνούσε μαζί του και την αγάπη που ο ίδιος έδειχνε συνεχώς στα εγγόνια του, δηλώνοντας παράλληλα τυχερή για όσα έζησε στο πλευρό του.
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέβασε φωτογραφίες με τον πατέρα της και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Μπαμπά, παππού, Πολ. 4 Ιουνίου 1946 – 28 Σεπτεμβρίου 2022. Σήμερα σε θυμόμαστε. Θα γινόσουν 80. Περισσότερες στιγμές σου με τα εγγόνια σου. Και στο τέλος, να κρατάς εμένα και τη Ρέιτσελ. Όταν είχαμε μεγαλώσει και ήμασταν μαζί σου, σου δίναμε πάντα τα μωρά μας. Γιατί τα ηρεμούσες. Και δεν κουραζόσουν ποτέ να έχεις τα εγγόνια σου στην αγκαλιά σου. Ήσουν γαλήνιος. Και έφτιαχνες τα πιο όμορφα τραγούδια. Πραγματικά. Που τα τραγουδάμε ακόμα. Και μετά, φυσικά, μας λείπεις ακόμη περισσότερο. Δεν είμαστε τυχεροί; Με αγάπη, η Σάρα Τζέσικα».
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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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