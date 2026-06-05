Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
Ο διοικητικός ηγέτης κατέβηκε από την σουίτα στο παρκέ και προκάλεσε προσωρινή διακοπή στον 2ο τελικό αφού μπήκε στο γήπεδο και ζήτησε τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το παρών στο Telekom Center Athens για το Game 2 της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Στο 2ο δεκάλεπτο του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ κατέβηκε από τη σουίτα του στα court seats και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές, μπαίνοντας μάλιστα μέσα στο γήπεδο.
Στο 2ο δεκάλεπτο του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ κατέβηκε από τη σουίτα του στα court seats και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές, μπαίνοντας μάλιστα μέσα στο γήπεδο.
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‼️ Η λογομαχία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου 🏟️#PAOBC #OlympiacosBC pic.twitter.com/edPCF2GqQL— Sportal.gr (@SportalgrG) June 5, 2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε έξαλλος στα court seats στο Game 2 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/w1HO5PpNW5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μεταφέρθηκε στα court seats -δίπλα στην κόρη του, Δέσποινα-, μιλώντας στους διαιτητές. pic.twitter.com/XOuCWJFdt8— SPORT24 (@sport24) June 5, 2026
Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» ζήτησε από τον διαιτητή Παπαπέτρου τεχνική ποινή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος διαμαρτυρόταν έντονα σε μια φάση.
Οι δύο άνδρες είχαν έντονη συνομιλία.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάτησε τη γραμμή κάτι που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή.
Με αφορμή το όλο συμβάν, ο Πέτρος Παπαπέτρου, εκ των διαιτητών του αγώνα, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που κάποιος περάσει ξανά τις γραμμές του γηπέδου, τότε θα διακόψει το παιχνίδι.
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