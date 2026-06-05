Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Γιώργος Μπαρτζώκας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες

Ο διοικητικός ηγέτης κατέβηκε από την σουίτα στο παρκέ και προκάλεσε προσωρινή διακοπή στον 2ο τελικό αφού μπήκε στο γήπεδο και ζήτησε τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα

Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το παρών στο Telekom Center Athens για το Game 2 της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Στο 2ο δεκάλεπτο του αγώνα, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ κατέβηκε από τη σουίτα του στα court seats και διαμαρτυρήθηκε  στους διαιτητές, μπαίνοντας μάλιστα μέσα στο γήπεδο.






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Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες






Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» ζήτησε από τον διαιτητή Παπαπέτρου τεχνική ποινή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος διαμαρτυρόταν έντονα σε μια φάση.

Οι δύο άνδρες είχαν έντονη συνομιλία. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάτησε  τη γραμμή κάτι που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή. 

Με αφορμή το όλο συμβάν, ο Πέτρος Παπαπέτρου, εκ των διαιτητών του αγώνα, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που κάποιος περάσει ξανά τις γραμμές του γηπέδου, τότε θα διακόψει το παιχνίδι.

Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
Κατέβηκε έξαλλος στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές - Απείλησαν με διακοπή εάν μπει ξανά στο γήπεδο, βίντεο και φωτογραφίες
118 ΣΧΟΛΙΑ

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