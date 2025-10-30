ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Ρομά Γάμοι Uncut Φρίξος Δρακοντίδης

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες

Η νέα εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT κάνει πρεμιέρα σήμερα στο protothema με την ιστορία του Ρομά που αποφάσισε να πει «ως εδώ» και να μην παντρέψει την κόρη του ανήλικη

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Ένας πατέρας Ρομά από τους Σοφάδες Καρδίτσας, ο Βάιος, τόλμησε να πάει κόντρα σε όλα, όπως διηγείται ο ίδιος στη νέα εκπομπή του protothema ΘΕΜΑ UNCUT με τον Φρίξο Δρακοντίδη. Μεγάλωσε μέσα στους αυστηρούς, άγραφους κανόνες της κοινότητάς του, όμως αποφάσισε να μην τους ακολουθήσει.

Δεν αρραβώνιασε τις κόρες του από παιδιά, δεν υπέκυψε στα έθιμα που κρατούν γενιές εγκλωβισμένες. Αντί για τις παραδόσεις, επέλεξε την παιδεία. Αντί για τη σιωπή, διάλεξε την ελευθερία.

Ο αγαπημένος βιντεογράφος των γάμων των Ρομά μιλά στην κάμερα της εκπομπής για όλα όσα έχει δει πίσω από τον φακό του: τα μεγάλα δώρα, τις «προίκες» χιλιάδων ευρώ, τις παρεξηγήσεις και τους «τσιγγάνικους σασμούς» που λύνουν ακόμη και διαζύγια.

Παράλληλα, εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με την αστυνόμευση στους καταυλισμούς και εξηγεί το γιατί, αναδεικνύοντας μια διαφορετική, ώριμη οπτική για το μέλλον των κοινοτήτων των Ρομά.

Αποκαλύπτει μάλιστα ότι και ο ίδιος έχει υπάρξει θύμα κλοπής από άλλους Ρομά, αποκαλύπτοντας τη δική του πραγματικότητα μακριά από τα στερεότυπα.

Ο πατέρας που έσπασε τους κανόνες των Ρομά στη νέα εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT
