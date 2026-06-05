Διώξεις σε όλους για τον ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα: Δικογραφίες για τον 55χρονο οδοντίατρο και τους δύο Αιγυπτίους
Διώξεις σε όλους για τον ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα: Δικογραφίες για τον 55χρονο οδοντίατρο και τους δύο Αιγυπτίους
Η σύζυγος του 55χρονου ισχυρίζεται ότι είδε τους δύο άνδρες να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία και τον ειδοποίησε – Ο ίδιος φέρεται να τους εντόπισε στη στάση λεωφορείου και να τους επιτέθηκε με ρόπαλο
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος των τριών συλληφθέντων για το περιστατικό στη Καλλιθέα προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, σχηματίζοντας μάλιστα δυο ξεχωριστές δικογραφίες.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 55χρονος οδοντίατρος, ο οποίος συνεπλάκη με δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής και τα χτύπησε με ρόπαλο.
Συγκεκριμένα, η πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε από την εισαγγελία είναι βάρος του 55χρονου ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.
Η δεύτερη δικογραφία αφορά στους δύο Αιγύπτιους στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Και αυτή η δικογραφία παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές, με την δίκη να αναβάλλεται για τις 19 Ιουνίου. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσκομιστεί βιντεοληπτικό υλικό από την υπεράσπιση για να διασαφηνιστεί τι έχει συμβεί.
«Μπήκαν στην αυλή και φωτογράφιζαν το σπίτι» οι δύο Αιγύπτιοι στην Καλλιθέα, σύμφωνα με την σύζυγο του ομογενή που τους ξυλοκόπησε με ρόπαλο. Μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής.
Η σύζυγος του ομογενή είπε πως είναι σε σοκ και ισχυρίστηκε πως οι δύο Αιγύπτιοι «ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε εμάς. Πηγαινοέρχονταν. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας γύρω-γύρω».
«Τον πήρα τηλέφωνο (σύζυγο), του λέω “δεν μου αρέσει είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την αστυνομία να πάρω. Αλλά αυτοί με το που με είδαν και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπαν. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή, στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», είπε στο MEGA.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση στην Καλλιθέα:
Τις στιγμές του σοβαρού επεισοδίου στην Καλλιθέα όπου ο 55χρονος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο Αιγύπτιους περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 55χρονος οδοντίατρος, ο οποίος συνεπλάκη με δύο άτομα Αιγυπτιακής καταγωγής και τα χτύπησε με ρόπαλο.
Συγκεκριμένα, η πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε από την εισαγγελία είναι βάρος του 55χρονου ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.
Η δεύτερη δικογραφία αφορά στους δύο Αιγύπτιους στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Και αυτή η δικογραφία παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές, με την δίκη να αναβάλλεται για τις 19 Ιουνίου. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσκομιστεί βιντεοληπτικό υλικό από την υπεράσπιση για να διασαφηνιστεί τι έχει συμβεί.
«Μπήκαν στην αυλή και φωτογράφιζαν το σπίτι» οι δύο Αιγύπτιοι στην Καλλιθέα, σύμφωνα με την σύζυγο του ομογενή που τους ξυλοκόπησε με ρόπαλο. Μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής.
Φωτογράφιζαν και ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, λέει η σύζυγος του οδοντίατρου που ξυλοκόπησε τους Αιγύπτιους στην Καλλιθέα
Η σύζυγος του ομογενή είπε πως είναι σε σοκ και ισχυρίστηκε πως οι δύο Αιγύπτιοι «ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε εμάς. Πηγαινοέρχονταν. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας γύρω-γύρω».
«Τον πήρα τηλέφωνο (σύζυγο), του λέω “δεν μου αρέσει είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την αστυνομία να πάρω. Αλλά αυτοί με το που με είδαν και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπαν. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή, στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», είπε στο MEGA.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση στην Καλλιθέα:
Τις στιγμές του σοβαρού επεισοδίου στην Καλλιθέα όπου ο 55χρονος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο Αιγύπτιους περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση
«Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι», είπε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό.
«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούνε να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει να τους χτυπά.
Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.
Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.
Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι.
Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούνε να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει να τους χτυπά.
Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος.
Η ανατροπή στην υπόθεσηΝεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.
Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση:
Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι.
Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
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