Διώξεις σε όλους για τον ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα: Δικογραφίες για τον 55χρονο οδοντίατρο και τους δύο Αιγυπτίους

Η σύζυγος του 55χρονου ισχυρίζεται ότι είδε τους δύο άνδρες να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία και τον ειδοποίησε – Ο ίδιος φέρεται να τους εντόπισε στη στάση λεωφορείου και να τους επιτέθηκε με ρόπαλο