Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας συμπλήρωσαν 16 χρόνια παντρεμένοι, η ανάρτησή της
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Μαριέττα Χρουσαλά Λέων Πατίτσας Επέτειος Γάμου

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας συμπλήρωσαν 16 χρόνια παντρεμένοι, η ανάρτησή της

Η πρώην παρουσιάστρια ευχήθηκε στον σύζυγό της και μέσα από τα social media

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας συμπλήρωσαν 16 χρόνια παντρεμένοι, η ανάρτησή της
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Δεκαέξι χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν η Μαριεττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας. Η πρώην παρουσιάστρια προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή  μέρα, στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στον σύζυγό της για την επέτειό τους.

Η Μαριέττα Χρουσαλά δημοσίευσε στο Instagram δύο «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα του ζευγαριού. Στη μία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, φορώντας τα μαγιό της, και στην άλλη απαθανατίζονται με φόντο τη θάλασσα. «Χρόνια πολλά αγάπη μου, ευτυχισμένη επέτειο», έγραψε πάνω στις φωτογραφίες που μοιράστηκε.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας συμπλήρωσαν 16 χρόνια παντρεμένοι, η ανάρτησή της

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας παντρεύτηκαν το 2010, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι, με κουμπάρους τον Νίκο Τσάκο και τη Σίλια Κριθαριώτη. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.
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