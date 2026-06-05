Έφυγε από τη ζωή στα 72 του χρόνια ο ηθοποιός Άντονι Χεντ από τη σειρά «Ted Lasso»

Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άγγλος ηθοποιός Άντονι Χεντ, γνωστός από τις συμμετοχές του στις σειρές «Buffy the Vampire Slayer» και «Ted Lasso». Την είδηση του θανάτου του έκανε η γνωστή η οικογένειά του με μία ανακοίνωση.«Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή λόγω επιπλοκών από πνευμονία, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε οι κόρες του και να έχουμε δει από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο που είχαν τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι κόρες του, Έμιλι και Ντέιζι Χεντ.Ο Άντονι Χεντ γεννήθηκε στο Κάμντεν του Λονδίνου και ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο με ρόλους στα έργα «Ερρίκος ο 5ος» και «Ο ανεμιστήρας της Λαίδης Γουίντερμιρ». Ακολούθησε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Δρ Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην παραγωγή του «The Rocky Horror Show» στο Γουέστ Εντ το 1990.Ο Χεντ κέρδισε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα χάρη στη συμμετοχή του στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», όπου υποδύθηκε τον Ρούπερτ Τζάιλς, τον μέντορα του χαρακτήρα της Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.Επίσης, είχε εμφανιστεί στη σειρά «Little Britain», στην παραγωγή της BBC «Merlin», καθώς και σε ταινίες, όπως τα «The Iron Lady» και «The Inbetweeners Movie». Πρόσφατα, υποδύθηκε τον πρώην ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικού συλλόγου, Ρούπερτ Μάνιον, στη σειρά «Ted Lasso».«Γνωρίζουμε πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές των παραστάσεων στις οποίες συμμετείχε –αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό που μπόρεσε να συνεργαστεί με τόσο εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους, σε τόσο υπέροχες παραγωγές, κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε αρκετές δεκαετίες», δήλωσαν οι κόρες του.«Η θλίψη μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το κενό που άφησε πίσω του, αλλά γνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του θα ζήσει μέσα από τις παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε και μέσα από το κοινό που τις αγαπά. Πόσο τυχερές είμαστε που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τον βλέπουμε να κάνει αυτό που τόσο αγαπούσε, ακόμα και τώρα που δεν είναι πλέον μαζί μας», συμπλήρωσαν.Φωτογραφίες: Shutterstock