Ο Πιερρακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250

«Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τη Βουλή - Η σχετική διάταξη θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου