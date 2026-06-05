Έλενα Τοπαλίδου για τη σύλληψη υπό την επήρεια αλκοόλ: Ατυχίες συμβαίνουν, το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει Πανελλήνιες
Έλενα Τοπαλίδου για τη σύλληψη υπό την επήρεια αλκοόλ: Ατυχίες συμβαίνουν, το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει Πανελλήνιες
«Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι», πρόσθεσε η ηθοποιός, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την ίδια και τον γιο της τη δεδομένη στιγμή
Για τη σύλληψή της υπό την επήρεια αλκοόλ απάντησε η Έλενα Τοπαλίδου, επισημαίνοντας πως ήταν μία ατυχία και πως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πως το παιδί της δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο της για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Έλενα Τοπαλίδου ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την ίδια και τον γιο της, τονίζοντας παράλληλα πως ήταν ένα γεγονός που δεν θα ξανασυμβεί: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται, και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου», είπε.
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Σύμφωνα με πληροφορίες η ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο της για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Έλενα Τοπαλίδου ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την ίδια και τον γιο της, τονίζοντας παράλληλα πως ήταν ένα γεγονός που δεν θα ξανασυμβεί: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται, και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου», είπε.
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