Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας: Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες, ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Επίθεση

Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας: Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες, ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση

Η σύζυγος του ομογενούς από το Καζακστάν είδε τους δύο άνδρες να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία και τον ειδοποίησε – Ο ίδιος φέρεται να τους εντόπισε στη στάση λεωφορείου και να τους επιτέθηκε με ρόπαλο

Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας: Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες, ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση
UPD: 577 ΣΧΟΛΙΑ
Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας, όπου αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένοικος τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας: Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες, ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση

Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.

Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας: Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες, ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση


Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

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Σκληρό βίντεο από την επίθεση:


Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι.

Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
UPD: 577 ΣΧΟΛΙΑ

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