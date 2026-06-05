Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας: Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες, ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση

Η σύζυγος του ομογενούς από το Καζακστάν είδε τους δύο άνδρες να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία και τον ειδοποίησε – Ο ίδιος φέρεται να τους εντόπισε στη στάση λεωφορείου και να τους επιτέθηκε με ρόπαλο