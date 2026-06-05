Βασίλης Ζούλιας: Θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ, δεν έχω πληρώσει ποτέ για να φορέσουν ρούχο μου

Για το γεγονός πως έχουν φορεθεί ρούχα του στο Sex and the City και στο Emily in Paris, δήλωσε στη συνέχεια: «Είναι τεράστια καταξίωση, μας έχει δώσει τεράστια χαρά αυτό. Βέβαια το Emily in Paris άλλαξε την καριέρα μου μέσα σε μία νύχτα» και εξήγησε πως ο Περικλής Κονδυλάτος έστειλε στη στυλίστρια του Sex and the City τη δουλειά του, εκείνη επέλεξε κάποια κομμάτια και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία τους στο Emily in Paris.Ο Βασίλης Ζούλιας ωστόσο, έπειτα, ανέφερε πως από τότε δεν επιλέγονται με τον ίδιο τρόπο τα ρούχα για το έργο: «Έχουν άλλαξει πολύ τα πράγματα από τότε και η Λίλι Κόλινς ζητά από 100 έως 150 χιλιάδες δολάρια για να φορέσει ένα ρούχο. Εγώ είμαι ο μόνος που πληρώθηκε», σημείωσε.