Βασίλης Ζούλιας: Θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ, δεν έχω πληρώσει ποτέ για να φορέσουν ρούχο μου
Βασίλης Ζούλιας: Θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ, δεν έχω πληρώσει ποτέ για να φορέσουν ρούχο μου
Εγώ έχω μπει οργανικά όπου έχω μπει, με την αξία μου, τόνισε ο σχεδιαστής μόδας
Την Κέιτ Μπλάνσετ δήλωσε πως θα ήθελε να ντύσει ο Βασίλης Ζούλιας, ο οποίος ανέφερε πως δεν έχει πληρώσει ποτέ κάποιον για να φορέσει ρούχο του.
Ο σχεδιαστής σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τόνισε πως ό,τι έχει καταφέρει, το έχει κάνει με τη δική του αξία. Παρόλα αυτά, δήλωσε πως η σειρά Emily in Paris έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του.
Για τα όνειρα που έχει, ο Βασίλης Ζούλιας είπε χαρακτηριστικά: «Ντύνω σε παγκόσμιο επίπεδο την Αριάνα Ροκφέλερ που είναι και φίλη μου, πολύ όμορφη γυναίκα και χαίρομαι που την ντύνω. Τώρα θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ, την Τίλντα Σουίντον. Όλα αυτά είναι πίσω από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες πληρώνουν για την Κέιτ Μπλάνσετ. Εγώ έχω μπει οργανικά όπου έχω μπει. Δηλαδή με την αξία μου, γιατί άξιζε το ρούχο. Δεν έχω πληρώσει ποτέ».
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Για το γεγονός πως έχουν φορεθεί ρούχα του στο Sex and the City και στο Emily in Paris, δήλωσε στη συνέχεια: «Είναι τεράστια καταξίωση, μας έχει δώσει τεράστια χαρά αυτό. Βέβαια το Emily in Paris άλλαξε την καριέρα μου μέσα σε μία νύχτα» και εξήγησε πως ο Περικλής Κονδυλάτος έστειλε στη στυλίστρια του Sex and the City τη δουλειά του, εκείνη επέλεξε κάποια κομμάτια και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία τους στο Emily in Paris.
Ο Βασίλης Ζούλιας ωστόσο, έπειτα, ανέφερε πως από τότε δεν επιλέγονται με τον ίδιο τρόπο τα ρούχα για το έργο: «Έχουν άλλαξει πολύ τα πράγματα από τότε και η Λίλι Κόλινς ζητά από 100 έως 150 χιλιάδες δολάρια για να φορέσει ένα ρούχο. Εγώ είμαι ο μόνος που πληρώθηκε», σημείωσε.
Ο σχεδιαστής σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τόνισε πως ό,τι έχει καταφέρει, το έχει κάνει με τη δική του αξία. Παρόλα αυτά, δήλωσε πως η σειρά Emily in Paris έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του.
Για τα όνειρα που έχει, ο Βασίλης Ζούλιας είπε χαρακτηριστικά: «Ντύνω σε παγκόσμιο επίπεδο την Αριάνα Ροκφέλερ που είναι και φίλη μου, πολύ όμορφη γυναίκα και χαίρομαι που την ντύνω. Τώρα θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ, την Τίλντα Σουίντον. Όλα αυτά είναι πίσω από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες πληρώνουν για την Κέιτ Μπλάνσετ. Εγώ έχω μπει οργανικά όπου έχω μπει. Δηλαδή με την αξία μου, γιατί άξιζε το ρούχο. Δεν έχω πληρώσει ποτέ».
Δείτε το βίντεο
Για το γεγονός πως έχουν φορεθεί ρούχα του στο Sex and the City και στο Emily in Paris, δήλωσε στη συνέχεια: «Είναι τεράστια καταξίωση, μας έχει δώσει τεράστια χαρά αυτό. Βέβαια το Emily in Paris άλλαξε την καριέρα μου μέσα σε μία νύχτα» και εξήγησε πως ο Περικλής Κονδυλάτος έστειλε στη στυλίστρια του Sex and the City τη δουλειά του, εκείνη επέλεξε κάποια κομμάτια και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία τους στο Emily in Paris.
Ο Βασίλης Ζούλιας ωστόσο, έπειτα, ανέφερε πως από τότε δεν επιλέγονται με τον ίδιο τρόπο τα ρούχα για το έργο: «Έχουν άλλαξει πολύ τα πράγματα από τότε και η Λίλι Κόλινς ζητά από 100 έως 150 χιλιάδες δολάρια για να φορέσει ένα ρούχο. Εγώ είμαι ο μόνος που πληρώθηκε», σημείωσε.
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