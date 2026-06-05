Ο πρώην σύντροφος της Ράμερ Γουίλις αρνείται τις κατηγορίες περί κακοποίησης: Η σχέση μας τέλειωσε γιατί δεν ταιριάζαμε

Στην κατάθεσή του, ο Τόμας υποστήριξε ότι εξακολουθεί να επικοινωνεί μέσω FaceTime με τη Λουέτα και δεσμεύτηκε πως, αν το δικαστήριο του αναθέσει επιμέλεια, θα της προσφέρει ένα περιβάλλον

για το παιδί. Ανέφερε ακόμη ότι παραμένει νηφάλιος, σημειώνοντας πως πέρασε πρόσφατα, με δική του πρωτοβουλία, εξέταση ούρων.

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Ο Τόμας ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Γουίλις μετακόμισε εκτός πολιτείας πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, επιλέγοντας το Άινταχο, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες, και προσπάθησε να παραμείνει εκεί σε μόνιμη βάση. Η Γουίλις αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς. Στην ίδια κατάθεση, ο Τόμας υποστήριξε επίσης ότι η ηθοποιός χρησιμοποίησε τη Λουέτα σε διαφημίσεις χωρίς τη συγκατάθεσή του.