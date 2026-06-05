Ο πρώην σύντροφος της Ράμερ Γουίλις αρνείται τις κατηγορίες περί κακοποίησης: Η σχέση μας τέλειωσε γιατί δεν ταιριάζαμε
Ο πρώην σύντροφος της Ράμερ Γουίλις αρνείται τις κατηγορίες περί κακοποίησης: Η σχέση μας τέλειωσε γιατί δεν ταιριάζαμε
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της κόρης της για την επιμέλειά της
Τις κατηγορίες ότι υπήρξε κακοποιητικός απέναντι στη Ράμερ Γουίλις αρνείται ο πρώην σύντροφός της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε δικαστική αντιπαράθεση για την επιμέλεια της τρίχρονης κόρης τους.
Η 37χρονη ηθοποιός, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, έχει διατυπώσει σοβαρούς ισχυρισμούς σε δικαστικά έγγραφα, ενώ η μητέρα της έχει καταθέσει υπέρ της, περιγράφοντας περιστατικά που, κατά την ίδια, δείχνουν ελεγκτική και ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά του άλλοτε αγαπημένου της.
Ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, ο οποίος χώρισε από τη Ράμερ Γουίλις το 2024, υποστήριξε σε κατάθεση που επικαλείται η Daily Mail ότι ουδέποτε συμπεριφέρθηκε «επιθετικά ή ανάρμοστα» κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την ηθοποιό. «Η σχέση μας τελείωσε επειδή δεν λειτουργούσε, δεν ταιριάζαμε», ανέφερε ο Τόμας. «Αυτό δεν είναι ενδοοικογενειακή βία».
Ο δικηγόρος του δήλωσε στην Daily Mail ότι ο πελάτης του «είναι ένας αφοσιωμένος, στοργικός και τρυφερός πατέρας για τη Λουέτα» και ότι «αυτό είναι το ενδιαφέρον του και η μόνη του προτεραιότητα από εδώ και πέρα».
Στην κατάθεσή του, ο Τόμας υποστήριξε ότι εξακολουθεί να επικοινωνεί μέσω FaceTime με τη Λουέτα και δεσμεύτηκε πως, αν το δικαστήριο του αναθέσει επιμέλεια, θα της προσφέρει ένα περιβάλλον «που θα σταθεροποιήσει μια κατά τα άλλα χαοτική και παράλογη κατάσταση» για το παιδί. Ανέφερε ακόμη ότι παραμένει νηφάλιος, σημειώνοντας πως πέρασε πρόσφατα, με δική του πρωτοβουλία, εξέταση ούρων.
Ο μουσικός ζητά από το δικαστήριο να διατάξει τη Ράμερ Γουίλις να υιοθετήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις συνομιλίες και τις επισκέψεις του με την κόρη τους. Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζει ότι η ηθοποιός αλλάζει διαρκώς τους «όρους» της μεταξύ τους συμφωνίας όταν προσπαθούν να κανονίσουν ημερομηνίες επίσκεψης.
«Το μοτίβο που πρέπει να κατανοήσει το δικαστήριο είναι αυτό: κάθε φορά που κανονιζόταν μια επίσκεψη, εμφανιζόταν ένας νέος όρος», ανέφερε ο Τόμας, επικαλούμενος σειρά ημερομηνιών κατά τις οποίες, όπως ισχυρίζεται, τα σχέδια άλλαξαν αιφνιδιαστικά. «Κάθε επιβεβαίωση ακολουθούνταν από ανατροπή».
Ο Τόμας ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Γουίλις μετακόμισε εκτός πολιτείας πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, επιλέγοντας το Άινταχο, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες, και προσπάθησε να παραμείνει εκεί σε μόνιμη βάση. Η Γουίλις αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς. Στην ίδια κατάθεση, ο Τόμας υποστήριξε επίσης ότι η ηθοποιός χρησιμοποίησε τη Λουέτα σε διαφημίσεις χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Σε προηγούμενα δικαστικά έγγραφα, η Ράμερ Γουίλις είχε ισχυριστεί ότι ο Τόμας παρουσίαζε τάσεις που αντανακλούσαν «ενδοοικογενειακή βία και εξαναγκαστικό έλεγχο» στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.
Η 37χρονη ηθοποιός, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, έχει διατυπώσει σοβαρούς ισχυρισμούς σε δικαστικά έγγραφα, ενώ η μητέρα της έχει καταθέσει υπέρ της, περιγράφοντας περιστατικά που, κατά την ίδια, δείχνουν ελεγκτική και ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά του άλλοτε αγαπημένου της.
Ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, ο οποίος χώρισε από τη Ράμερ Γουίλις το 2024, υποστήριξε σε κατάθεση που επικαλείται η Daily Mail ότι ουδέποτε συμπεριφέρθηκε «επιθετικά ή ανάρμοστα» κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την ηθοποιό. «Η σχέση μας τελείωσε επειδή δεν λειτουργούσε, δεν ταιριάζαμε», ανέφερε ο Τόμας. «Αυτό δεν είναι ενδοοικογενειακή βία».
Ο δικηγόρος του δήλωσε στην Daily Mail ότι ο πελάτης του «είναι ένας αφοσιωμένος, στοργικός και τρυφερός πατέρας για τη Λουέτα» και ότι «αυτό είναι το ενδιαφέρον του και η μόνη του προτεραιότητα από εδώ και πέρα».
Rumer Willis' ex-boyfriend Derek Richard Thomas hits back at 'aggressive' claims amid custody row https://t.co/ifBxnqMbVm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 5, 2026
Ο μουσικός ζητά από το δικαστήριο να διατάξει τη Ράμερ Γουίλις να υιοθετήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις συνομιλίες και τις επισκέψεις του με την κόρη τους. Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζει ότι η ηθοποιός αλλάζει διαρκώς τους «όρους» της μεταξύ τους συμφωνίας όταν προσπαθούν να κανονίσουν ημερομηνίες επίσκεψης.
«Το μοτίβο που πρέπει να κατανοήσει το δικαστήριο είναι αυτό: κάθε φορά που κανονιζόταν μια επίσκεψη, εμφανιζόταν ένας νέος όρος», ανέφερε ο Τόμας, επικαλούμενος σειρά ημερομηνιών κατά τις οποίες, όπως ισχυρίζεται, τα σχέδια άλλαξαν αιφνιδιαστικά. «Κάθε επιβεβαίωση ακολουθούνταν από ανατροπή».
Ο Τόμας ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Γουίλις μετακόμισε εκτός πολιτείας πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, επιλέγοντας το Άινταχο, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες, και προσπάθησε να παραμείνει εκεί σε μόνιμη βάση. Η Γουίλις αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς. Στην ίδια κατάθεση, ο Τόμας υποστήριξε επίσης ότι η ηθοποιός χρησιμοποίησε τη Λουέτα σε διαφημίσεις χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Σε προηγούμενα δικαστικά έγγραφα, η Ράμερ Γουίλις είχε ισχυριστεί ότι ο Τόμας παρουσίαζε τάσεις που αντανακλούσαν «ενδοοικογενειακή βία και εξαναγκαστικό έλεγχο» στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.
Η Ντέμι Μουρ είχε αναφέρει σε δικαστική κατάθεση νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι ο Τόμας «φαίνεται να θέλει να υπαγορεύει και να ελέγχει το περιβάλλον της Ρούμερ με βάση τις δικές του ανάγκες».
Η Ράμερ Γουίλις είχε επιβεβαιώσει τον χωρισμό της με τον Τόμας τον Αύγουστο του 2024. Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί από το 2022 και απέκτησε την κόρη τους, Λουέτα Ίσλεϊ Τόμας Γουίλις, στις 18 Απριλίου του 2023.
Η Ράμερ Γουίλις είχε επιβεβαιώσει τον χωρισμό της με τον Τόμας τον Αύγουστο του 2024. Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί από το 2022 και απέκτησε την κόρη τους, Λουέτα Ίσλεϊ Τόμας Γουίλις, στις 18 Απριλίου του 2023.
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