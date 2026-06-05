Μήνυση από την Κάρε Ότις σε βάρος του πρώην επικεφαλής του Elite Europe για βιασμούς ανηλίκων
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Κάρε Ότις Βιασμός Ανήλικοι

Μήνυση από την Κάρε Ότις σε βάρος του πρώην επικεφαλής του Elite Europe για βιασμούς ανηλίκων

Το μοντέλο κατηγορεί επίσης τον 76χρονο Ζεράλ Μαρί για εμπορία ανθρώπων

Μήνυση από την Κάρε Ότις σε βάρος του πρώην επικεφαλής του Elite Europe για βιασμούς ανηλίκων
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Μήνυση σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, πρώην διευθυντή για την Ευρώπη του Elite, ενός πρακτορείου κορυφαίων μοντέλων, κατέθεσε η Κάρε Ότις.

Το διάσημο μοντέλο των δεκαετιών 1980 και 1990 που διαμένει στις ΗΠΑ, κατηγορεί τον 76χρονο Μαρί για «βιασμούς σε βάρος ανηλίκων όταν εκείνη ήταν 17 ετών» και για εμπορία ανθρώπων, όπως πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η μήνυση, που κατατέθηκε σήμερα με παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού, υποβάλλεται από τον Ματιάς Νταρμόν, που είναι επίσης συνήγορος της Innocence en danger, «μιας οργάνωσης στο πλευρό της Κάρε από την αρχή», όπως είπε ο ίδιος στο AFP.

«Με αυτήν τη μήνυση, εάν άλλα πιθανά θύματα του Ζεράλ Μαρί βρουν το θάρρος, όπως η Κάρε, να καταθέσουν μία αγωγή, θα μπορούσαν να δουν την υπόθεσή τους να διερευνάται σωστά από τους δικαστές του Παρισιού», υποστήριξε ο δικηγόρος. Στη μήνυση επισημαίνεται η ανάγκη για ενδελεχείς έρευνες προκειμένου να «εξακριβωθεί εάν άλλα θύματα ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε παρόμοιες ενέργειες σε ένα ανάλογο πλαίσιο».

Η Κάρε Ότις, που ανήκε στο κλειστό κλαμπ των top model (στο πλευρό άλλων πρώην λαμπερών εκπροσώπων του χώρου της μόδας, όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Κλόντια Σίφερκαι η Σίντι Κρόφορντ), υποστηρίζει πως τα φερόμενα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του Ζεράλ Μαρί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, απουσία της συντρόφου του εκείνη την εποχή, του κορυφαίου μοντέλου Λίντα Εβανγκελίστα.

«Οι ψευδείς κατηγορίες της Κάρε Ότις έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μιας ενδελεχούς έρευνας, με την υπόθεση να αρχειοθετείται το 2023», απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Σελίν Μπεκερμάν, συνήγορος του Ζεράλ Μαρί.

Η Μπεκερμάν δυσκολεύεται να κατανοήσει «πώς μια νέα μήνυση, σχετικά με τα ίδια γεγονότα -που φέρεται να διαπράχθηκαν πριν από περισσότερα από σαράντα χρόνια- θα μπορούσε να επιτύχει, χωρίς να παραβιάζονται οι πιο βασικές αρχές του δικαίου μας». «Ο Ζεράλ Μαρί έχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της χώρας μας», κατέληξε η δικηγόρος της.
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