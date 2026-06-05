Χριστόφορος Πέσκιας: Η τηλεόραση δεν ήταν ποτέ το αγαπημένο μου, δεν είναι η δουλειά μου
Χριστόφορος Πέσκιας: Η τηλεόραση δεν ήταν ποτέ το αγαπημένο μου, δεν είναι η δουλειά μου
Ο σεφ αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην τηλεοπτική του παρουσία
Τη σχέση του με την τηλεόραση περιέγραψε ο Χριστόφορος Πέσκιας. Ο σεφ διευκρίνισε πως δεν έτρεφε ποτέ ιδιαίτερη αγάπη για το μέσο. Αν και έχει συμμετάσχει σε κάποια τηλεοπτικά projects που σχετίζονταν με την επαγγελματική του ιδιότητα, για εκείνον η τηλεόραση δεν αποτελεί βασικό στοιχείο της δουλειάς του.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο Χριστόφορος Πέσκιας είπε σχετικά με την τηλεοπτική του παρουσία: «Στην τηλεόραση έκανα πρώτα το Top Chef, που ήταν σε μια εποχή που ξεκίνησε μαζί με το MasterChef. Δεν ήταν όμως ποτέ το αγαπημένο μου. Θεωρώ πως δεν είναι η δουλειά μου».
Παρότι θεωρεί ότι τα πολύωρα γυρίσματα ήταν ένα μειονέκτημα, αναγνωρίζει ότι η τηλεόραση χαρίζει δημοσιότητα. «Σ’ αυτές τις εκπομπές ήταν πολλές οι ώρες των γυρισμάτων αλλά, από την άλλη, προσφέρουν αναγνωρισιμότητα και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο και στη δική μας δουλειά», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 12:20
Συνεχίζοντας, ο σεφ τόνισε ότι, αν και η τηλεοπτική παρουσία μπορεί να βοηθήσει κάποιους επαγγελματικά, σε βάθος χρόνου αυτό δεν αρκεί. Όπως είπε, η ουσιαστική πορεία χτίζεται μέσα από τη συνέπεια και την ποιότητα της δουλειάς. «Υπάρχουν δέκα άτομα που έκαναν δουλειά μέσα από την τηλεόραση. Μακροπρόθεσμα, όμως, όχι. Μακροπρόθεσμα πρέπει να κάνεις καλά τη δουλειά σου», συμπλήρωσε.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο Χριστόφορος Πέσκιας είπε σχετικά με την τηλεοπτική του παρουσία: «Στην τηλεόραση έκανα πρώτα το Top Chef, που ήταν σε μια εποχή που ξεκίνησε μαζί με το MasterChef. Δεν ήταν όμως ποτέ το αγαπημένο μου. Θεωρώ πως δεν είναι η δουλειά μου».
Παρότι θεωρεί ότι τα πολύωρα γυρίσματα ήταν ένα μειονέκτημα, αναγνωρίζει ότι η τηλεόραση χαρίζει δημοσιότητα. «Σ’ αυτές τις εκπομπές ήταν πολλές οι ώρες των γυρισμάτων αλλά, από την άλλη, προσφέρουν αναγνωρισιμότητα και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο και στη δική μας δουλειά», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 12:20
Συνεχίζοντας, ο σεφ τόνισε ότι, αν και η τηλεοπτική παρουσία μπορεί να βοηθήσει κάποιους επαγγελματικά, σε βάθος χρόνου αυτό δεν αρκεί. Όπως είπε, η ουσιαστική πορεία χτίζεται μέσα από τη συνέπεια και την ποιότητα της δουλειάς. «Υπάρχουν δέκα άτομα που έκαναν δουλειά μέσα από την τηλεόραση. Μακροπρόθεσμα, όμως, όχι. Μακροπρόθεσμα πρέπει να κάνεις καλά τη δουλειά σου», συμπλήρωσε.
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