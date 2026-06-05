Μαύρη Παρασκευή για τη Wall Street: Δραματικό sell-off στις μετοχές ΑΙ, πτώση πάνω από 4% για τον Nasdaq
Μαύρη Παρασκευή για τη Wall Street: Δραματικό sell-off στις μετοχές ΑΙ, πτώση πάνω από 4% για τον Nasdaq
Οι επενδυτές βλέπουν νέα αύξηση επιτοκίων και πάτησαν μαζικά το κουμπί της εξόδου - Το χειρότερο.... ξεπούλημα εδώ και πάνω από έναν χρόνο για τον Nasdaq
Το ιστορικό ανοδικό σερί της Wall Street έφτασε στο τέλος του και μάλιστα με τον πιο δραματικό τρόπο, καθώς οι δείκτες κατέγραψαν βαριές απώλειες με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο και με φόντο την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, μετά τη δημοσίευση των νέων στοιχείων για την απασχόληση που φέρνουν πιο κοντά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και οι πωλητές είχαν πάρει το πάνω χέρι από νωρίς, τις τελευταίες ώρες της συνεδρίασης το sell-off πήρε ευρύτερες διαστάσεις «γκρεμίζοντας» τους δείκτες και επαναφέροντας στην επιφάνεια τους φόβους των επενδυτών για φούσκα, κυρίως με επίκεντρο την ΑΙ.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones που κράτησε τις μεγαλύτερες αντιστάσεις «έκλεισε» με πτώση 1,35% κάτω από το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 50.866. Ο S&P 500 κατρακύλησε στις 7.383 μονάδες με ισχυρές απώλειες 2,64% και ο μεγάλος χαμένος της ημέρας, ο Nasdaq, έκανε βουτιά ύψους 4,18% με αποτέλεσμα να προσγειωθεί ανώμαλα στις 25.709 μονάδες.
Με την επίδοση αυτή ο S&P 500 έδωσε τέλος σε ένα ιστορικό σερί εννέα κερδοφόρων εβδομάδων, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση εδώ και πάνω από ένα χρόνο, από τον Απρίλιο του 2025.
Στην αγορά ομολόγων η προοπτική αντιστροφής της νομισματικής πολιτικής της Fed μέσα στη χρονιά έφερε sell-off στους κρατικούς τίτλους, ωθώντας στα ύψη τις αποδόσεις. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,16% και του 10ετούς ανέβηκε στο 4,54%.
Το συντονισμένο κύμα πωλήσεων σε μετοχές, ομόλογα και κρυπτονομίσματα (με το Bitcoin να πέφτει κάτω από τα 60.000 δολάρια) αποτέλεσε τη σημαντικότερη αναταραχή των τελευταίων μηνών για το πρόσφατο σκέλος της ανοδικής αγοράς, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου όταν άρχισαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχυθεί ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του ράλι που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη και οδήγησε τον Philadelphia Semiconductor Index κοντά στο καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας του, μετατρέποντας εταιρείες όπως η Micron Technology και η Samsung Electronics σε επιχειρηματικούς κολοσσούς αξίας άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.
Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο ακολούθησαν επίσης μια ιδιαίτερα ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, με τους επενδυτές να αναρωτιούνται πλέον αν οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν κορυφωθεί, όπως επεσήμανε σε ανάλυση του ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Παρότι τα στοιχεία της Παρασκευής έδωσαν αρκετούς λόγους αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας, δημοσιοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να προβληματίζουν δικαιολογημένα τη Fed.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν αύξηση κατά 85.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,3%, ενώ οι αναθεωρήσεις για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο πρόσθεσαν συνολικά ακόμη 93.000 θέσεις εργασίας.
Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν την άποψη ότι ο στόχος της Fed για πλήρη απασχόληση παραμένει υπό έλεγχο κάτι που σημαίνει ότι το συμβούλιο θα αναγκαστεί να στρέψει την προσοχή του στον ανθεκτικό πληθωρισμό που αναδεικνύεται πλέον ως η μεγαλύτερη πρόκληση.
Οι αγορές παραγώγων δείχνουν ότι οι επενδυτές αναμένουν πλέον αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο της Fed έως τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ αποδίδουν περίπου 60% πιθανότητα σε μια τέτοια τροποποίηση της νομισματικής πολιτικής ήδη από τον Οκτώβριο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και οι πωλητές είχαν πάρει το πάνω χέρι από νωρίς, τις τελευταίες ώρες της συνεδρίασης το sell-off πήρε ευρύτερες διαστάσεις «γκρεμίζοντας» τους δείκτες και επαναφέροντας στην επιφάνεια τους φόβους των επενδυτών για φούσκα, κυρίως με επίκεντρο την ΑΙ.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones που κράτησε τις μεγαλύτερες αντιστάσεις «έκλεισε» με πτώση 1,35% κάτω από το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 50.866. Ο S&P 500 κατρακύλησε στις 7.383 μονάδες με ισχυρές απώλειες 2,64% και ο μεγάλος χαμένος της ημέρας, ο Nasdaq, έκανε βουτιά ύψους 4,18% με αποτέλεσμα να προσγειωθεί ανώμαλα στις 25.709 μονάδες.
Με την επίδοση αυτή ο S&P 500 έδωσε τέλος σε ένα ιστορικό σερί εννέα κερδοφόρων εβδομάδων, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση εδώ και πάνω από ένα χρόνο, από τον Απρίλιο του 2025.
Στην αγορά ομολόγων η προοπτική αντιστροφής της νομισματικής πολιτικής της Fed μέσα στη χρονιά έφερε sell-off στους κρατικούς τίτλους, ωθώντας στα ύψη τις αποδόσεις. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,16% και του 10ετούς ανέβηκε στο 4,54%.
Το συντονισμένο κύμα πωλήσεων σε μετοχές, ομόλογα και κρυπτονομίσματα (με το Bitcoin να πέφτει κάτω από τα 60.000 δολάρια) αποτέλεσε τη σημαντικότερη αναταραχή των τελευταίων μηνών για το πρόσφατο σκέλος της ανοδικής αγοράς, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου όταν άρχισαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχυθεί ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του ράλι που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη και οδήγησε τον Philadelphia Semiconductor Index κοντά στο καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας του, μετατρέποντας εταιρείες όπως η Micron Technology και η Samsung Electronics σε επιχειρηματικούς κολοσσούς αξίας άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.
Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο ακολούθησαν επίσης μια ιδιαίτερα ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, με τους επενδυτές να αναρωτιούνται πλέον αν οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν κορυφωθεί, όπως επεσήμανε σε ανάλυση του ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Παρότι τα στοιχεία της Παρασκευής έδωσαν αρκετούς λόγους αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας, δημοσιοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να προβληματίζουν δικαιολογημένα τη Fed.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν αύξηση κατά 85.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,3%, ενώ οι αναθεωρήσεις για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο πρόσθεσαν συνολικά ακόμη 93.000 θέσεις εργασίας.
Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν την άποψη ότι ο στόχος της Fed για πλήρη απασχόληση παραμένει υπό έλεγχο κάτι που σημαίνει ότι το συμβούλιο θα αναγκαστεί να στρέψει την προσοχή του στον ανθεκτικό πληθωρισμό που αναδεικνύεται πλέον ως η μεγαλύτερη πρόκληση.
Οι αγορές παραγώγων δείχνουν ότι οι επενδυτές αναμένουν πλέον αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο της Fed έως τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ αποδίδουν περίπου 60% πιθανότητα σε μια τέτοια τροποποίηση της νομισματικής πολιτικής ήδη από τον Οκτώβριο.
Θυμίζουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα διεξαχθεί στις 16-17 Ιουνίου υπό την ηγεσία του νέου προέδρου, Κέβιν Γουόρς.
«Η θετική έκπληξη στα σημερινά στοιχεία επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας, αλλά πιθανότατα θα διατηρήσει τη Fed και τις αγορές επικεντρωμένες στις πληθωριστικές πιέσεις», υποστήριξε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management.
«Αναμένουμε ότι η διάμεση πρόβλεψη των μελών της Fed θα μεταβληθεί ώστε να δείχνει αμετάβλητα επιτόκια για το υπόλοιπο του έτους, αντί για τη μία μείωση που προβλεπόταν στο διάγραμμα του Μαρτίου. Φαίνεται επίσης πιθανό ότι τα 11 μέλη της FOMC που δεν κατέχουν τη θέση του προέδρου δεν θα βλέπουν κανέναν ουσιαστικό λόγο για μείωση επιτοκίων στο προσεχές διάστημα», τόνισε από την πλευρά του ο Μάικλ Φερόλι της JPMorgan, προσθέτοντας ότι η αγορά θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον το κατά πόσο ο Γουόρς θα μεταφέρει πιστά αυτή την εικόνα στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ως νέος επικεφαλής.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ελπίδες για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με το Ιράν δέχθηκαν νέο πλήγμα μετά την απόρριψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ.
Το Ιράν, το οποίο στηρίζει τη σιιτική οργάνωση, έχει θέσει τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο ως βασική προϋπόθεση στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Και βέβαια όσο η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθυστερεί, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά διατηρώντας την πίεση προς τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις ενεργειακές ροές και το παγκόσμιο εμπόριο.
Έτσι, παρότι οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα την Παρασκευή, με το Brent να πέφτει περίπου στα 93 δολάρια το βαρέλι, συμπλήρωσαν την πρώτη πενθήμερη άνοδο έπειτα από τρεις εβδομάδες απωλειών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,18% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το WTI κατέγραψε κέρδη περίπου 3,64%.
Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος δέχτηκε τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις με τον δείκτη των εταιρειών ημιαγωγών να χάνει περίπου 9%.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η Broadcom, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 7%, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και οι Nvidia, AMD και Intel, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζική κατοχύρωση κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών.
Η Micron Technology, που έχει επωφεληθεί ιδιαίτερα από την αυξημένη ζήτηση για μνήμες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κινήθηκε επίσης πτωτικά, όπως επίσης οι Marvell Technology και Arm Holdings.
Η μετοχή της Meta Platforms έπεσε πάνω από 5%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία εξετάζει πώληση μετοχών, ενώ στις μεγάλες χαμένες της ημέρας ξεχώρισε η Lululemon Athletica, καθώς η εταιρεία αθλητικών ειδών μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της λόγω της επιδείνωσης των επιδόσεών της στη βορειοαμερικανική αγορά.
Αξιοσημείωτες οι πιέσεις και οι εταιρείες του κλάδου των crypto, ακολουθώντας την ελεύθερη πτώση του Bitcoin, ενώ απώλειες κατέγραψαν και οι μετοχές της Warner Bros. Discovery και κυρίως της Paramount Skydance μετά από πληροφορίες ότι κορυφαίοι νομικοί αξιωματούχοι αρκετών πολιτειών των ΗΠΑ προετοιμάζουν προσφυγή κατά της ύψους 110 δισ. δολαρίων συμφωνίας εξαγοράς του στούντιο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη αντιμονοπωλιακή αναμέτρηση στο Χόλιγουντ.
Στην αντίπερα όχθη, λίγες μετοχές άντεξαν και κινήθηκαν κόντρα στο καθοδικό ρεύμα. Η Cooper Companies ενισχύθηκε κατά πάνω από 8%, καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε κέρδη και έσοδα και η αγορά αντέδρασε θετικά στις εξελίξεις γύρω από τη στρατηγική αξιολόγηση του CooperSurgical.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Argenx, λειτουργώντας ως αμυντικό χαρτί στον χώρο της βιοτεχνολογίας, αλλά και η Chipotle σε μια συνεδρίαση όπου οι επενδυτές έδειξαν προτίμηση σε επιλεγμένες καταναλωτικές μετοχές με ισχυρό brand.
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«Η θετική έκπληξη στα σημερινά στοιχεία επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας, αλλά πιθανότατα θα διατηρήσει τη Fed και τις αγορές επικεντρωμένες στις πληθωριστικές πιέσεις», υποστήριξε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management.
«Αναμένουμε ότι η διάμεση πρόβλεψη των μελών της Fed θα μεταβληθεί ώστε να δείχνει αμετάβλητα επιτόκια για το υπόλοιπο του έτους, αντί για τη μία μείωση που προβλεπόταν στο διάγραμμα του Μαρτίου. Φαίνεται επίσης πιθανό ότι τα 11 μέλη της FOMC που δεν κατέχουν τη θέση του προέδρου δεν θα βλέπουν κανέναν ουσιαστικό λόγο για μείωση επιτοκίων στο προσεχές διάστημα», τόνισε από την πλευρά του ο Μάικλ Φερόλι της JPMorgan, προσθέτοντας ότι η αγορά θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον το κατά πόσο ο Γουόρς θα μεταφέρει πιστά αυτή την εικόνα στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ως νέος επικεφαλής.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ελπίδες για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με το Ιράν δέχθηκαν νέο πλήγμα μετά την απόρριψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ.
Το Ιράν, το οποίο στηρίζει τη σιιτική οργάνωση, έχει θέσει τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο ως βασική προϋπόθεση στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Και βέβαια όσο η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθυστερεί, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά διατηρώντας την πίεση προς τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις ενεργειακές ροές και το παγκόσμιο εμπόριο.
Έτσι, παρότι οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα την Παρασκευή, με το Brent να πέφτει περίπου στα 93 δολάρια το βαρέλι, συμπλήρωσαν την πρώτη πενθήμερη άνοδο έπειτα από τρεις εβδομάδες απωλειών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,18% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το WTI κατέγραψε κέρδη περίπου 3,64%.
Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος δέχτηκε τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις με τον δείκτη των εταιρειών ημιαγωγών να χάνει περίπου 9%.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η Broadcom, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 7%, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και οι Nvidia, AMD και Intel, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζική κατοχύρωση κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών.
Η Micron Technology, που έχει επωφεληθεί ιδιαίτερα από την αυξημένη ζήτηση για μνήμες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κινήθηκε επίσης πτωτικά, όπως επίσης οι Marvell Technology και Arm Holdings.
Η μετοχή της Meta Platforms έπεσε πάνω από 5%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία εξετάζει πώληση μετοχών, ενώ στις μεγάλες χαμένες της ημέρας ξεχώρισε η Lululemon Athletica, καθώς η εταιρεία αθλητικών ειδών μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της λόγω της επιδείνωσης των επιδόσεών της στη βορειοαμερικανική αγορά.
Αξιοσημείωτες οι πιέσεις και οι εταιρείες του κλάδου των crypto, ακολουθώντας την ελεύθερη πτώση του Bitcoin, ενώ απώλειες κατέγραψαν και οι μετοχές της Warner Bros. Discovery και κυρίως της Paramount Skydance μετά από πληροφορίες ότι κορυφαίοι νομικοί αξιωματούχοι αρκετών πολιτειών των ΗΠΑ προετοιμάζουν προσφυγή κατά της ύψους 110 δισ. δολαρίων συμφωνίας εξαγοράς του στούντιο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη αντιμονοπωλιακή αναμέτρηση στο Χόλιγουντ.
Στην αντίπερα όχθη, λίγες μετοχές άντεξαν και κινήθηκαν κόντρα στο καθοδικό ρεύμα. Η Cooper Companies ενισχύθηκε κατά πάνω από 8%, καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε κέρδη και έσοδα και η αγορά αντέδρασε θετικά στις εξελίξεις γύρω από τη στρατηγική αξιολόγηση του CooperSurgical.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Argenx, λειτουργώντας ως αμυντικό χαρτί στον χώρο της βιοτεχνολογίας, αλλά και η Chipotle σε μια συνεδρίαση όπου οι επενδυτές έδειξαν προτίμηση σε επιλεγμένες καταναλωτικές μετοχές με ισχυρό brand.
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