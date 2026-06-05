Μαύρη Παρασκευή για τη Wall Street: Δραματικό sell-off στις μετοχές ΑΙ, πτώση πάνω από 4% για τον Nasdaq

Οι επενδυτές βλέπουν νέα αύξηση επιτοκίων και πάτησαν μαζικά το κουμπί της εξόδου - Το χειρότερο.... ξεπούλημα εδώ και πάνω από έναν χρόνο για τον Nasdaq