Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ επιδεικνύει τις ικανότητές της στο Kitesurf: «Επίσημα εθισμένη», γράφει
Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ επιδεικνύει τις ικανότητές της στο Kitesurf: «Επίσημα εθισμένη», γράφει
Δείτε βίντεο με το 41χρονο μοντέλο να επιδίδεται στο θαλάσσιο σπορ
Το Kitesurf φαίνεται πως είναι η νέα αγάπη της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ, με την ίδια να δηλώνει εθισμένη.
Το 41χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο επιδεικνύει τις ικανότητές της. Φορώντας ένα σέξι μαύρο ολόσωμο μαγιό, γυαλιά ηλίου και τον κατάλληλο εξοπλισμό, η Γκουλάρτ ανέβηκε πάνω στη σανίδα και επιδόθηκε στο θαλάσσιο σπορ. «Επίσημα εθισμένη», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας το πάθος της για το Kitesurf.
Το βίντεο που δημοσίευσε
Το 41χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο επιδεικνύει τις ικανότητές της. Φορώντας ένα σέξι μαύρο ολόσωμο μαγιό, γυαλιά ηλίου και τον κατάλληλο εξοπλισμό, η Γκουλάρτ ανέβηκε πάνω στη σανίδα και επιδόθηκε στο θαλάσσιο σπορ. «Επίσημα εθισμένη», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας το πάθος της για το Kitesurf.
Το βίντεο που δημοσίευσε
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα