Χριστίνα Παππά: Η γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα απελάθηκε από τη χώρα μας, φοβήθηκα
Χριστίνα Παππά: Η γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα απελάθηκε από τη χώρα μας, φοβήθηκα
Η ηθοποιός δεχόταν απειλές κατά της ζωής της από άστεγη γυναίκα που είχε βοηθήσει
Την κατάληξη που είχε η υπόθεση με αλλοδαπή γυναίκα που της έστελνε απειλητικά μηνύματα αποκάλυψε η Χριστίνα Παππά.
Τον περασμένο Απρίλιο η ηθοποιός είχε μοιραστεί πως είχε προσφερθεί να βοηθήσει άτομο που ζούσε σε δρόμο της Μυκόνου, παραχωρώντας του το δωμάτιο, που διέθετε στο προσωπικό του μαγαζιού της. Όταν το ενημέρωσε όμως ότι είχε φτάσει η στιγμή που θα έπρεπε να απομακρυνθεί από τον χώρο, άρχισε να την απειλεί.
Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, η Χριστίνα Παππά εξομολογήθηκε ότι φοβήθηκε και ότι μετάνιωσε για τη βοήθεια που πρόσφερε, λόγω της τροπής που πήραν τα πράγματα. Τελικά, η γυναίκα συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα, ενώ η ίδια δεν θέλησε να έχει καμία συνομιλία μαζί της.
«Την πιάσανε, τη στείλανε στη χώρα της και την απέλασαν. Την έδιωξαν στη χώρα της. Ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά ξεπεράστηκε. Δεν μίλησα μαζί της και ούτε ήθελα. Πήγα στην αστυνομία και that’s it. Με απείλησε. Φοβήθηκα, γιατί είμαι τόσο αγαθή, που την έβαλα στο αυτοκίνητό μου και την πήγα στο σπίτι μου. Μετάνιωσα», επισήμανε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τον Απρίλιο η Χριστίνα Παππά είχε επικοινωνήσει όσα είχε βιώσει και είχε δηλώσει πως πλέον φοβόταν για τη ζωή της. Εξηγώντας πώς είχαν ξεκινήσει όλα, είχε πει: «Είχα σταματήσει να πάρω ένα take away και συζητούσαμε με κάτι κυρίους για μια κοπέλα που κοιμόταν κάτω, στο πάτωμα, έξω. Λέω, "τι γίνεται ρε παιδιά; Ποιος είναι έξω στα πατώματα;". Μιλάμε ότι έκανε πάρα πολύ κρύο πριν από ένα μήνα εδώ. Μου λένε "αυτή η κοπέλα είναι ήσυχη. Κάθεται, δεν κουνιέται". Τέλος πάντων, λέω "παιδιά εγώ έχω ένα δωμάτιο, το προσωπικό μου δεν έχει έρθει όλο, την κοπέλα να τη βάλουμε εκεί, να μην κρυώνει. Κρίμα είναι"».
Συνεχίζοντας, είχε αναφέρει ότι: «Την παίρνω την κοπέλα. Εγώ είχα φύγει στην Αθήνα είκοσι μέρες. Κρυφά από τον συνεταίρο μου, της έστελνα φαγητό, της έστελνα λεφτά. Την πήγα κομμωτήριο, πήρα και της μαμάς μου ρούχα να έχει να κινηθεί. Με αποτέλεσμα, πριν από κάποιες μέρες της λέω: "Πρέπει να φύγεις διότι φτάνει το προσωπικό". Πρώτον μου κλείνει το τηλέφωνο. Και προχθές, χρησιμοποιούσε… γενικά με πιάσανε κανα δυο-τρεις… χρησιμοποιούσε το όνομά μου. Ότι δουλεύει σε μένα. Ψέματα. Γιατί την βλέπανε να κινείται πολύ περίεργα, και όλοι ρωτούσανε».
Στη συνέχεια, είχε σημειώσει: «Προχθές με παίρνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μου και μου λέει "Χριστίνα, τι είναι αυτή η κοπέλα; Διότι κοιμάται στα χωράφια έξω". Και του είχε πει ότι δουλεύει σε εσένα. Του λέω "Κύριε Γιάννη, σας λέει ψέματα". Λυπήθηκε κι αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εγώ της στέλνω ένα μήνυμα και της λέω "Σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναχρησιμοποιήσεις το όνομά μου, διότι την επόμενη φορά θα πάω στην αστυνομία". Σε δευτερόλεπτο μου στέλνει ένα κατεβατό μήνυμα, δεν ξέρω αν μπορώ να εκφραστώ».
Η ηθοποιός είχε μοιραστεί το περιεχόμενο του απειλητικού μηνύματος που της είχε στείλει η γυναίκα και το οποίο της είχε προκαλέσει φόβο: «Το “fuck you” και όλα αυτά, στα αγγλικά, "να πεθάνεις ζωντανή, να πεθάνεις στην κόλαση. Die, die, die. Πέθανε, πέθανε, πέθανε". Μεγάλο, απειλητικό. Άρχισα να τρέμω. Πήρα κατευθείαν την αστυνομία. Δεν πρόλαβα καν να το διαβάσω όλο το μήνυμα. Πήγα στην αστυνομία, λέω "Παιδιά πρέπει κάτι να κάνουμε, να τη μαζέψετε, διότι φοβάμαι". Άρχισα να σκέφτομαι μετά "Μην πάω εκεί πέρα και με βρει… Τόσα έχουνε γίνει. Αν βγάλει κάνα μαχαίρι και με σκοτώσει;"».
Τον περασμένο Απρίλιο η ηθοποιός είχε μοιραστεί πως είχε προσφερθεί να βοηθήσει άτομο που ζούσε σε δρόμο της Μυκόνου, παραχωρώντας του το δωμάτιο, που διέθετε στο προσωπικό του μαγαζιού της. Όταν το ενημέρωσε όμως ότι είχε φτάσει η στιγμή που θα έπρεπε να απομακρυνθεί από τον χώρο, άρχισε να την απειλεί.
Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, η Χριστίνα Παππά εξομολογήθηκε ότι φοβήθηκε και ότι μετάνιωσε για τη βοήθεια που πρόσφερε, λόγω της τροπής που πήραν τα πράγματα. Τελικά, η γυναίκα συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα, ενώ η ίδια δεν θέλησε να έχει καμία συνομιλία μαζί της.
«Την πιάσανε, τη στείλανε στη χώρα της και την απέλασαν. Την έδιωξαν στη χώρα της. Ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά ξεπεράστηκε. Δεν μίλησα μαζί της και ούτε ήθελα. Πήγα στην αστυνομία και that’s it. Με απείλησε. Φοβήθηκα, γιατί είμαι τόσο αγαθή, που την έβαλα στο αυτοκίνητό μου και την πήγα στο σπίτι μου. Μετάνιωσα», επισήμανε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τον Απρίλιο η Χριστίνα Παππά είχε επικοινωνήσει όσα είχε βιώσει και είχε δηλώσει πως πλέον φοβόταν για τη ζωή της. Εξηγώντας πώς είχαν ξεκινήσει όλα, είχε πει: «Είχα σταματήσει να πάρω ένα take away και συζητούσαμε με κάτι κυρίους για μια κοπέλα που κοιμόταν κάτω, στο πάτωμα, έξω. Λέω, "τι γίνεται ρε παιδιά; Ποιος είναι έξω στα πατώματα;". Μιλάμε ότι έκανε πάρα πολύ κρύο πριν από ένα μήνα εδώ. Μου λένε "αυτή η κοπέλα είναι ήσυχη. Κάθεται, δεν κουνιέται". Τέλος πάντων, λέω "παιδιά εγώ έχω ένα δωμάτιο, το προσωπικό μου δεν έχει έρθει όλο, την κοπέλα να τη βάλουμε εκεί, να μην κρυώνει. Κρίμα είναι"».
Συνεχίζοντας, είχε αναφέρει ότι: «Την παίρνω την κοπέλα. Εγώ είχα φύγει στην Αθήνα είκοσι μέρες. Κρυφά από τον συνεταίρο μου, της έστελνα φαγητό, της έστελνα λεφτά. Την πήγα κομμωτήριο, πήρα και της μαμάς μου ρούχα να έχει να κινηθεί. Με αποτέλεσμα, πριν από κάποιες μέρες της λέω: "Πρέπει να φύγεις διότι φτάνει το προσωπικό". Πρώτον μου κλείνει το τηλέφωνο. Και προχθές, χρησιμοποιούσε… γενικά με πιάσανε κανα δυο-τρεις… χρησιμοποιούσε το όνομά μου. Ότι δουλεύει σε μένα. Ψέματα. Γιατί την βλέπανε να κινείται πολύ περίεργα, και όλοι ρωτούσανε».
Στη συνέχεια, είχε σημειώσει: «Προχθές με παίρνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μου και μου λέει "Χριστίνα, τι είναι αυτή η κοπέλα; Διότι κοιμάται στα χωράφια έξω". Και του είχε πει ότι δουλεύει σε εσένα. Του λέω "Κύριε Γιάννη, σας λέει ψέματα". Λυπήθηκε κι αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εγώ της στέλνω ένα μήνυμα και της λέω "Σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναχρησιμοποιήσεις το όνομά μου, διότι την επόμενη φορά θα πάω στην αστυνομία". Σε δευτερόλεπτο μου στέλνει ένα κατεβατό μήνυμα, δεν ξέρω αν μπορώ να εκφραστώ».
Η ηθοποιός είχε μοιραστεί το περιεχόμενο του απειλητικού μηνύματος που της είχε στείλει η γυναίκα και το οποίο της είχε προκαλέσει φόβο: «Το “fuck you” και όλα αυτά, στα αγγλικά, "να πεθάνεις ζωντανή, να πεθάνεις στην κόλαση. Die, die, die. Πέθανε, πέθανε, πέθανε". Μεγάλο, απειλητικό. Άρχισα να τρέμω. Πήρα κατευθείαν την αστυνομία. Δεν πρόλαβα καν να το διαβάσω όλο το μήνυμα. Πήγα στην αστυνομία, λέω "Παιδιά πρέπει κάτι να κάνουμε, να τη μαζέψετε, διότι φοβάμαι". Άρχισα να σκέφτομαι μετά "Μην πάω εκεί πέρα και με βρει… Τόσα έχουνε γίνει. Αν βγάλει κάνα μαχαίρι και με σκοτώσει;"».
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