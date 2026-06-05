Ολυμπιακός κατά Γιαννακόπουλου και ΕΡΤ: Αυτό που ζήσαμε σήμερα είναι ντροπή, μπήκε στο γήπεδο και κυνηγούσε τους διαιτητές, λέει ο Λεπενιώτης

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης, τόσο στο ημίχρονο όσο και στο τέλος του αγώνα, προέβη σε καταγγελίες εις βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και της ΕΡΤ, και ζήτησε την παρέμβαση της ΔΕΑΒ αλλά και του Υπουργού Αθλητισμού





Η ένταση που προέκυψε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είχε και συνέχεια, τόσο στην ανάπαυλα, αλλά κυρίως στο φινάλε του ματς, με τον Ολυμπιακό να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και την στάση της ΕΡΤ.







Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος παράγοντας:



«Καταρχήν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε κάποια πράγματα που φοβάμαι ότι γίναμε μάρτυρες ενός μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ, δυστυχώς ο φίλαθλος κόσμος δεν είδε από τη Δημόσια Τηλεόραση την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνηγητό στους διαιτητές, έφτασε μέχρι το κέντρο, επιτέθηκε φραστικά και σωματικά. Ο φίλαθλος κόσμος δεν το είδε από την







Καταγγέλουμε επίσης τη Δημόσια Τηλεόραση. Ζήτησα στο ημίχρονο να κάνω δηλώσεις, περίμενα αρκετή ώρα, μου είπαν ότι είμαστε LIVE, αλλά έμαθα ότι η δήλωση έπαιξε πριν λίγο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο σχολιαστής του αγώνα, εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί υπάλληλο του σάιτ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο σχολιαστής στο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού εδώ και λίγες ημέρες είναι υπάλληλος-συνεργάτης του σάιτ ενός εκ των δύο ιδιοκτητών των ομάδων. Ελπίζω να μην είχε σχέση με αυτό. Ζήσαμε μια κατάσταση χούντας από τη Δημόσια Τηλεόραση.



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Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν ταμέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές».



Τι είχε δηλώσει στο ημίχρονο

Νωρίτερα, κατά την διακοπή μετά το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο γενικός διευθυντής της ερυθρόλευκης ΚΑΕ μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ (που μετέδωσε τις δηλώσεις του στο φινάλε του αγώνα) είχε κάνει λόγο για ημέρα ντροπής, λέγοντας ότι ο



Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος παράγοντας:

Ως συνήθως ένα μπασκετικό ντέρμπι αιωνίων δεν μπορεί να τελειώσει μέσα σε ηρεμία...Η ένταση που προέκυψε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είχε και συνέχεια, τόσο στην ανάπαυλα, αλλά κυρίως στο φινάλε του ματς, με τον Ολυμπιακό να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και την στάση της ΕΡΤ.Ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης , μετά το τέλος του αγώνα κατήγγειλε ότι η Δημόσια Τηλεόραση τον κορόιδεψε στη διακοπή του ημιχρόνου, λέγοντας του ότι οι δηλώσεις του μεταδίδονται live, αλλά εν τέλει είχαν παίξει στο φινάλε του αγώνα σε μαγνητοσκόπηση.Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος παράγοντας:«Καταρχήν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε κάποια πράγματα που φοβάμαι ότι γίναμε μάρτυρες ενός μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ, δυστυχώς ο φίλαθλος κόσμος δεν είδε από τη Δημόσια Τηλεόραση την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνηγητό στους διαιτητές, έφτασε μέχρι το κέντρο, επιτέθηκε φραστικά και σωματικά. Ο φίλαθλος κόσμος δεν το είδε από την ΕΡΤ , το είδε από άλλα σάιτ. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.Καταγγέλουμε επίσης τη Δημόσια Τηλεόραση. Ζήτησα στο ημίχρονο να κάνω δηλώσεις, περίμενα αρκετή ώρα, μου είπαν ότι είμαστε LIVE, αλλά έμαθα ότι η δήλωση έπαιξε πριν λίγο. Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο σχολιαστής του αγώνα, εδώ και λίγες ημέρες αποτελεί υπάλληλο του σάιτ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο σχολιαστής στο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού εδώ και λίγες ημέρες είναι υπάλληλος-συνεργάτης του σάιτ ενός εκ των δύο ιδιοκτητών των ομάδων. Ελπίζω να μην είχε σχέση με αυτό. Ζήσαμε μια κατάσταση χούντας από τη Δημόσια Τηλεόραση.Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή του αγώνα τιμωρείται από 1 έως 3 αγωνιστικές. Περιμένουμε από τη ΔΕΑΒ να ενημερωθούμε για τις επόμενες κινήσεις της. Είμαστε σίγουροι ότι η Πολιτεία και η ΔΕΑΒ θα κάνουν αυτό που πρέπει. Έχουμε ενημερώσει τον Εισαγγελέα, καθόταν πίσω μας, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπάμαι που είμαστε σε αυτή τη θέση. Δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, χιλιάδες κόσμος του Ολυμπιακού ήρθαν εδώ, σεβάστηκαν το γήπεδο του αντιπάλου.Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν ταμέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές».Νωρίτερα, κατά την διακοπή μετά το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο γενικός διευθυντής της ερυθρόλευκης ΚΑΕ μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ (που μετέδωσε τις δηλώσεις του στο φινάλε του αγώνα) είχε κάνει λόγο για ημέρα ντροπής, λέγοντας ότι ο κ.Γιαννακόπουλος κυνήγησε τους διαιτητές, ενώ επιτέθηκε και τότε στη Δημόσια Τηλεόραση, αλλά για το γεγονός ότι δεν μετέδωσε την εικόνα από την ένταση στο T Center.Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος παράγοντας:

««Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό που ζήσαμε. Ειναι ντροπιαστική μέρα για το μπάσκετ. Είδαμε τον κ. Γιαννακόπουλο να εισέρχεται στο γήπεδο, να φτάνει στο ένα μέτρο από τους διαιτητές και να τους κυνηγάει. Δεν καταλαβαίνω πως επιτρέπονται το 2026 τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή για το μπάσκετ και για τις δύο μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν συνέβη αυτό είναι κι αυτό ντροπή. Αν η ΕΡΤ δεν δείχνει τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, τι πρέπει να δείχνει. Είναι κι αυτό ντροπή».





