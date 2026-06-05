Η Ουκρανία ζητάει συγγνώμη για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
Η Ουκρανία ζητάει συγγνώμη για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
«Ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας» αναφέρει ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στο ελληνικό διάβημα
Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα ζήτησε το Κίεβο, με επίσημη δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Γκεόργκι Τίχι.
Ο Ουκρανός αξιωματούχος αποδίδει την παρουσία του ουκρανικού drone στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και αφού υπογραμμίζει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, τονίζει πως η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη η Αθήνα προχώρησε σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τα ελληνικά διαβήματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα όσο και το ουκρανικό ΥΠΕΞ με την επισήμανση ότι το θαλάσσιο drone έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κιέβου:
«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές σχέσεις της με την Ελλάδα.
Δεδομένου ότι οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινό μέλημα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ουκρανίας, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της έναντι των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά ζητά συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.
Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.
Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».
Ο Ουκρανός αξιωματούχος αποδίδει την παρουσία του ουκρανικού drone στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και αφού υπογραμμίζει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, τονίζει πως η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη η Αθήνα προχώρησε σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τα ελληνικά διαβήματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα όσο και το ουκρανικό ΥΠΕΞ με την επισήμανση ότι το θαλάσσιο drone έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κιέβου:
«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές σχέσεις της με την Ελλάδα.
Δεδομένου ότι οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινό μέλημα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ουκρανίας, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της έναντι των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά ζητά συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.
Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.
Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».
Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia's full-scale invasion. Ukraine highly…— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026
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