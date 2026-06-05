Η Ουκρανία ζητάει συγγνώμη για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

«Ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας» αναφέρει ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στο ελληνικό διάβημα