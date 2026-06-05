Καλπάζει η επιδημία Έμπολα με 452 κρούσματα στο Κονγκό, φόβοι ότι μπορει να πάρει μεγάλες διαστάσεις
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Καλπάζει η επιδημία Έμπολα με 452 κρούσματα στο Κονγκό, φόβοι ότι μπορει να πάρει μεγάλες διαστάσεις

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα αυξήθηκε στα 452, αφού καταγράφηκαν άλλα 71 νέα κρούσματα μέσα στο τελευταίο 24ωρο

Καλπάζει η επιδημία Έμπολα με 452 κρούσματα στο Κονγκό, φόβοι ότι μπορει να πάρει μεγάλες διαστάσεις
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Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα αυξήθηκε στα 452, αφού καταγράφηκαν άλλα 71 νέα κρούσματα μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Από αυτούς τους ασθενείς, οι 82 έχουν πεθάνει, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Τα σενάρια μοντελοποίησης των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ δείχνουν ότι εάν δεν υπάρξουν κάποιες σθεναρές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, η τρέχουσα επιδημία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις ανάλογες ή και μεγαλύτερες από εκείνη της επιδημίας του 2014-16 στη Δυτική Αφρική.


Σήμερα τα CDC έδωσαν στη δημοσιότητα τρεις εκθέσεις τους σχετικά με την επιδημία, εν μέρει με σκοπό να συγκεντρώσουν πόρους απ΄όλη τη διεθνή κοινότητα, είπε ο Δρ Σατίς Πιλάι, ο υπεύθυνος διαχείρισης της επιδημίας του Έμπολα.

Σε σενάρια μοντελοποίησης όπου μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός ασθενών τίθεται σε απομόνωση, η έξαρση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, δήλωσε ο Τζέισον Άσερ, Διευθυντής του Κέντρου Προβλέψεων και Ανάλυσης Εξελίξεων (CFA) των CDC.

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν κατά σχεδόν 38 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας έτσι τα 200 εκατ., τη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά, αλλά σημείωσε ότι συνεργάζεται στενά με τα CDC και τις αρχές της ΛΔ του Κονγκό και της Ουγκάντας.

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Η Ουάσινγκτον λέει ότι οι Αμερικανοί πολίτες που έχουν εκτεθεί στον ιό αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα θα τεθούν σε καραντίνα στην Κένυα, σε μια εγκατάσταση που κατασκευάζεται για τον σκοπό αυτόν.
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