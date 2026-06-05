Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έβριζε στο φινάλε τον Μπαρτζώκα και εκείνος... απάντησε με thumbs up, βίντεο και φωτογραφίες
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έβριζε στο φινάλε τον Μπαρτζώκα και εκείνος... απάντησε με thumbs up, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να χάνει τον 2ο τελικό και τα... άκουσε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο T-Center
Για άλλη μια φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας τα άκουγε από την αρχή έως το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο T-Center από τους οπαδούς των γηπεδούχων.
Με τον κόουτς Μπαρτζώκα τα έβαλε πριν από το ημίχρονο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος έφτασε έως το κέντρο του παρκέ για να ζητήσει από τους διαιτητές να ρίξουν τεχνική ποινή στον τεχνικό του Ολυμπιακού.
Μετά το τέλος του αγώνα όλο το γήπεδο τον έβρισε ξανά και ο Έλληνας προπονητής απάντησε με thumbs up μέχρι να μπει στη φυσούνα.
Με τον κόουτς Μπαρτζώκα τα έβαλε πριν από το ημίχρονο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος έφτασε έως το κέντρο του παρκέ για να ζητήσει από τους διαιτητές να ρίξουν τεχνική ποινή στον τεχνικό του Ολυμπιακού.
Ο Μπαρτζώκας έδωσε το χέρι στον Αταμάν μετά το Game 2 των τελικών και στη συνέχεια ο κόουτς του Ολυμπιακού αντέδρασε προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο T-Center.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/PUhl5IsY46— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
Μετά το τέλος του αγώνα όλο το γήπεδο τον έβρισε ξανά και ο Έλληνας προπονητής απάντησε με thumbs up μέχρι να μπει στη φυσούνα.
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