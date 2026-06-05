Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έβριζε στο φινάλε τον Μπαρτζώκα και εκείνος... απάντησε με thumbs up, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Μπαρτζώκας έδωσε το χέρι στον Αταμάν μετά το Game 2 των τελικών και στη συνέχεια ο κόουτς του Ολυμπιακού αντέδρασε προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο T-Center.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/PUhl5IsY46