Mea culpa από τη Μέρκελ για το μεταναστευτικό: «Με την πολιτική μου συνέβαλα στην άνοδο της ακροδεξιάς»

Σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος κάνει απολογισμό των θητειών της στην κυβέρνηση, αλλά και αυτοκριτική: «Πετύχαμε πολλά, αλλά δεν τα καταφέραμε όλα στο 100%» - Στηρίζει την πολιτική Μερτς, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις