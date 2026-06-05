Ιρίνα Σάικ: Η απόδρασή της στην Ισπανία, δείτε φωτογραφίες
Ιρίνα Σάικ: Η απόδρασή της στην Ισπανία, δείτε φωτογραφίες
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της εικόνες από το ταξίδι της
Μία παύση από την καθημερινότητά της και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε η Ιρίνα Σάικ, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία.
Το μοντέλο θέλησε να δείξει στους θαυμαστές της εικόνες από το ταξίδι της, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές φωτογραφίες. Σε αυτά, η Σάικ άλλοτε ποζάρει απαθανατίζεται με μαγιό και άλλοτε ποζάρει σε σημεία και δρόμους του μέρους που επισκέφτηκε. «Λίγες μέρες στην Ισπανία», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της η Ιρίνα Σάικ.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Το μοντέλο θέλησε να δείξει στους θαυμαστές της εικόνες από το ταξίδι της, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές φωτογραφίες. Σε αυτά, η Σάικ άλλοτε ποζάρει απαθανατίζεται με μαγιό και άλλοτε ποζάρει σε σημεία και δρόμους του μέρους που επισκέφτηκε. «Λίγες μέρες στην Ισπανία», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της η Ιρίνα Σάικ.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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