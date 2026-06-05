Megan Thee Stallion: Αντιμέτωπη με αγωγή 1,2 εκατ. δολαρίων, στιλίστας την κατηγορεί για απλήρωτες υπηρεσίες
Megan Thee Stallion: Αντιμέτωπη με αγωγή 1,2 εκατ. δολαρίων, στιλίστας την κατηγορεί για απλήρωτες υπηρεσίες
Τα γεγονότα είναι με το μέρος μας, υποστηρίζει από την πλευρά της η ράπερ
Με αγωγή ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται η Megan Thee Stallion για «απλήρωτες» υπηρεσίες styling, σύμφωνα με καταγγελία που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες.
Η 31χρονη ράπερ επικοινώνησε με την εταιρεία Six K προκειμένου να προσλάβει τον στιλίστα Έρικ Άρτσιμπαλντ για να «παράσχει επαγγελματικές υπηρεσίες για διάφορες εκδηλώσεις», όπως αναφέρεται σε δικαστικό έγγραφο που εξέτασε το PEOPLE. Ωστόσο, φέρεται να μην έχει πληρώσει τον Άρτσιμπαλντ για σειρά εκδηλώσεων, από τις 8 Ιανουαρίου 2024 έως τον Αύγουστο του 2025.
Οι δύο ενάγοντες υποστηρίζουν ότι υπέβαλαν τιμολόγια σε καθε εταιρεία που σχετίζεται με την Stallion από τις 25 Ιανουαρίου 2025 έως τις 8 Ιανουαρίου 2026. «Κάθε τιμολόγιο συνοδεύεται από έγγραφο συμφωνίας που αναγνωρίστηκε μέσω email», αναφέρεται στο έγγραφο. Τιμολόγιο που κατατέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο υποστηρίζει ότι η Megan Thee Stallion και οι εταιρικές οντότητές της οφείλουν στη Six K 1.243.501,98 δολάρια για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σειρά εκδηλώσεων.
Η Six K και ο Άρτσιμπαλντ κατέθεσαν επίσης ως αποδεικτικό στοιχείο ένα παράδειγμα του εγγράφου συμφωνίας. Το έγγραφο είναι αναλυτικός λογαριασμός, με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2025, για υπηρεσίες styling στο πρώτο γκαλά του Pete & Thomas Foundation στη Νέα Υόρκη, στο οποίο η Megan Thee Stallion παρευρέθηκε στις 16 Ιουλίου 2025. Το συνολικό ποσό για αυτή την εμφάνιση ανέρχεται σε 53.800 δολάρια και περιλαμβάνει το κόστος ημερών προετοιμασίας, βοηθών και τριών φορεμάτων.
«Παρά το γεγονός ότι η Six K έχει κάνει πολυάριθμες και ανεπιτυχείς προσπάθειες να επιλύσει το ζήτημα της πληρωμής κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, εξακολουθεί να μην υπάρχει άμεση κατεύθυνση προς συμβιβασμό μεταξύ των πλευρών», αναφέρεται στην αγωγή.
Ο Άρτσιμπαλντ ισχυρίζεται ότι η μη καταβολή των χρημάτων τον έχει «επηρεάσει» προσωπικά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η Six K υποστηρίζουν ότι έχουν επηρεαστεί «δυσμενώς» σε επαγγελματικό επίπεδο. Υποστηρίζουν επίσης ότι μέρος των οφειλόμενων χρημάτων αφορά προμηθευτές. Οι δύο ενάγοντες ζητούν την «άμεση καταβολή των τιμολογίων που εκκρεμούν».
Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο PEOPLE, η Megan Thee Stallion αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Όπως ανέφερε: «Η οικονομική μου ομάδα πραγματοποίησε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο των εξόδων styling του Έρικ Άρτσιμπαλντ και εντόπισε πλαστά τιμολόγια, μη τεκμηριωμένες χρεώσεις και αποστολές styling που συνδέονταν με διευθύνσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να επαληθευτούν. Τα ευρήματα αυτά προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για τη νομιμότητα των εξόδων, τα οποία προσπαθήσαμε επανειλημμένα να επιλύσουμε ιδιωτικά με την ομάδα του Έρικ. Αντί να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο, ο Έρικ και η ομάδα του επέλεξαν να καταθέσουν αγωγή. Τα γεγονότα είναι με το μέρος μας και δεν πρόκειται να εξαναγκαστώ να πληρώσω χρεώσεις που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 31χρονη ράπερ επικοινώνησε με την εταιρεία Six K προκειμένου να προσλάβει τον στιλίστα Έρικ Άρτσιμπαλντ για να «παράσχει επαγγελματικές υπηρεσίες για διάφορες εκδηλώσεις», όπως αναφέρεται σε δικαστικό έγγραφο που εξέτασε το PEOPLE. Ωστόσο, φέρεται να μην έχει πληρώσει τον Άρτσιμπαλντ για σειρά εκδηλώσεων, από τις 8 Ιανουαρίου 2024 έως τον Αύγουστο του 2025.
Οι δύο ενάγοντες υποστηρίζουν ότι υπέβαλαν τιμολόγια σε καθε εταιρεία που σχετίζεται με την Stallion από τις 25 Ιανουαρίου 2025 έως τις 8 Ιανουαρίου 2026. «Κάθε τιμολόγιο συνοδεύεται από έγγραφο συμφωνίας που αναγνωρίστηκε μέσω email», αναφέρεται στο έγγραφο. Τιμολόγιο που κατατέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο υποστηρίζει ότι η Megan Thee Stallion και οι εταιρικές οντότητές της οφείλουν στη Six K 1.243.501,98 δολάρια για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σειρά εκδηλώσεων.
Η Six K και ο Άρτσιμπαλντ κατέθεσαν επίσης ως αποδεικτικό στοιχείο ένα παράδειγμα του εγγράφου συμφωνίας. Το έγγραφο είναι αναλυτικός λογαριασμός, με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2025, για υπηρεσίες styling στο πρώτο γκαλά του Pete & Thomas Foundation στη Νέα Υόρκη, στο οποίο η Megan Thee Stallion παρευρέθηκε στις 16 Ιουλίου 2025. Το συνολικό ποσό για αυτή την εμφάνιση ανέρχεται σε 53.800 δολάρια και περιλαμβάνει το κόστος ημερών προετοιμασίας, βοηθών και τριών φορεμάτων.
Megan Thee Stallion Addresses $1.2 Million Lawsuit for 'Unpaid' Wardrobe Fees, Calling Invoices 'Fraudulent' https://t.co/yRSrN3XYpb— People (@people) June 5, 2026
Ο Άρτσιμπαλντ ισχυρίζεται ότι η μη καταβολή των χρημάτων τον έχει «επηρεάσει» προσωπικά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η Six K υποστηρίζουν ότι έχουν επηρεαστεί «δυσμενώς» σε επαγγελματικό επίπεδο. Υποστηρίζουν επίσης ότι μέρος των οφειλόμενων χρημάτων αφορά προμηθευτές. Οι δύο ενάγοντες ζητούν την «άμεση καταβολή των τιμολογίων που εκκρεμούν».
Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο PEOPLE, η Megan Thee Stallion αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Όπως ανέφερε: «Η οικονομική μου ομάδα πραγματοποίησε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο των εξόδων styling του Έρικ Άρτσιμπαλντ και εντόπισε πλαστά τιμολόγια, μη τεκμηριωμένες χρεώσεις και αποστολές styling που συνδέονταν με διευθύνσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να επαληθευτούν. Τα ευρήματα αυτά προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για τη νομιμότητα των εξόδων, τα οποία προσπαθήσαμε επανειλημμένα να επιλύσουμε ιδιωτικά με την ομάδα του Έρικ. Αντί να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο, ο Έρικ και η ομάδα του επέλεξαν να καταθέσουν αγωγή. Τα γεγονότα είναι με το μέρος μας και δεν πρόκειται να εξαναγκαστώ να πληρώσω χρεώσεις που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν».
Φωτογραφία: Shutterstock
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