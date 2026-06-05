Κιτ Χάρινγκτον: Το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις τελείωσε το Game of Thrones ήταν να μπω σε κέντρο απεξάρτησης
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Κιτ Χάρινγκτον Game Of Thrones Αλκοολισμός Κέντρο Απεξάρτησης

Κιτ Χάρινγκτον: Το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις τελείωσε το Game of Thrones ήταν να μπω σε κέντρο απεξάρτησης

Έπρεπε να κόψω το αλκοόλ και να βάλω το μυαλό μου σε τάξη, εξήγησε ο ηθοποιός

Κιτ Χάρινγκτον: Το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις τελείωσε το Game of Thrones ήταν να μπω σε κέντρο απεξάρτησης
Γεωργία Κοτζιά
Σε κέντρο απεξάρτησης μπήκε  ο Κιτ Χάρινγκτον μετά το τέλος των γυρισμάτων του Game of Thrones, υποστηρίζοντας πως ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού ολοκληρώθηκαν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο ηθοποιός που υποδυόταν τον Τζον Σνόου, σε συζήτησή του με τον Πίτερ Ντίνκλατζ χρόνια μετά το φινάλε του Game of Thrones το 2019, για το Variety και το CNN, μίλησε για τη δύσκολη απόφαση που πήρε την περίοδο εκείνη, καθώς αισθανόταν πως έπρεπε να βρει τον εαυτό του και πάλι.

Όταν ο Πίτερ Ντίνκλατζ τον ρώτησε τι έκανε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του σίριαλ, ο Κιτ Χάρινγκτον απάντησε: «Αποφάσισα να πάω σε αποτοξίνωση την ώρα που προβαλλόταν το πρώτο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν και έμεινα εκεί για έξι εβδομάδες. Έπρεπε να κόψω το αλκοόλ και να βάλω το μυαλό μου σε τάξη».



Όπως εξήγησε, παρότι υπήρχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις και έντονη δημοσιότητα αναφορικά με το φινάλε της σειράς, επέλεξε να αποσυρθεί: «Υπήρχε πολλή προώθηση που έπρεπε να γίνει, έπρεπε να είμαι μπροστά. Αλλά είπα “όχι, αποχωρώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό”».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν είδε ποτέ την τελευταία σεζόν της σειράς, ενώ στη συνέχεια έκανε ένα μεγάλο διάλειμμα από τη δουλειά του: «Πήρα έναν χρόνο μακριά από τα πάντα για να βρω τον εαυτό μου. Και ακριβώς όταν ετοιμαζόμουν να επιστρέψω, ήρθε η πανδημία. Ήταν μια πολύ παράξενη περίοδος», είπε.

Ο Χάρινγκτον παραδέχτηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Game of Thrones βρισκόταν σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση: «Πέρασα μεγάλο μέρος της σειράς δουλεύοντας από ένα σημείο πόνου. Ίσως έφταιγε και ο χαρακτήρας», ανέφερε, όμως επισήμανε ότι εκείνη η περίοδος τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τη δουλειά και τον εαυτό του.

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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