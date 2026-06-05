Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά Μπαρτζώκα: Ως πότε θα του επιτρέπουν να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες;
ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά Μπαρτζώκα: Ως πότε θα του επιτρέπουν να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες;
Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιτίθεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τονίζει ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της αφού εξετάσει το υλικό - Τι απάντησε στον Λεπενιώτη
Ανακοίνωση κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα εξέδωσε λίγη ώρα μετά τον τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ασυλία του κόουτς του Ολυμπιακού ο οποίος όπως τονίζεται καθυβρίζει παράγοντες ενώ απαντά και στον Νίκο Λεπενιώτη.
Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.
Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ασυλία του κόουτς του Ολυμπιακού ο οποίος όπως τονίζεται καθυβρίζει παράγοντες ενώ απαντά και στον Νίκο Λεπενιώτη.
Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.
Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα