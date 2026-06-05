Ντενίζ Ρίτσαρντς για το διαζύγιο με τον Φάιπερς: Έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις, γνωρίζοντας ότι θα έβγαινε προς τα έξω
Ντενίζ Ρίτσαρντς για το διαζύγιο με τον Φάιπερς: Έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις, γνωρίζοντας ότι θα έβγαινε προς τα έξω
Αρχικά ήθελα όλα να παραμείνουν ιδιωτικά, διευκρίνισε η ηθοποιός
Στο διαζύγιό της με τον Άαρον Φάιπερς αναφέρθηκε η Ντενίζ Ρίτσαρντς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η απόφαση να το δημοσιοποιήσει ήταν πολύ δύσκολη. Παρόλα αυτά, η ηθοποιός ήθελε στην αρχή να κρατήσει την εξέλιξη της προσωπικής της ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η Ρίτσαρντς και ο άλλοτε αγαπημένος της έχουν βρεθεί στα δικαστήριο για την έκδοση του διαζυγίου τους, με εκείνη να υποστηρίζει ότι υπέστη σωματική κακοποίηση και τον Φάιπερς να ζητά μερίδιο στα κέρδη της από το OnlyFans.
«Είναι πραγματικά δύσκολο να περνάς ένα διαζύγιο έτσι κι αλλιώς, αλλά όταν αυτό γίνεται τόσο δημόσια», είπε η Ντενίζ Ρίτσαρντς στην 15η σεζόν του «The Real Housewives of Beverly Hills». «Αρχικά ήθελα όλα να παραμείνουν ιδιωτικά, αλλά σε ένα διαζύγιο χρειάζονται δύο άνθρωποι για να αισθάνονται έτσι, οπότε έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις ώστε αυτό να βγει προς τα έξω, γνωρίζοντας ότι θα έβγαινε προς τα έξω», επισήμανε.
Το να επικοινωνήσει τον χωρισμό της και τη δικαστική διαμάχη με τον εν διαστάσει σύζυγό της δεν ήταν μία εύκολη απόφαση. «Ήταν λοιπόν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά θα ήθελα —μόλις το ξεπεράσω λίγο περισσότερο— να μπορέσω να βοηθήσω κι άλλες γυναίκες που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έχω βρεθεί κι εγώ».
Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η Ντενίζ Ρίτσαρντς λέει πως προσπάθησε να διατηρήσει τη νοοτροπία του «βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο». «Είμαι πολύ ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους στη ζωή μου. Έχω ένα τόσο υπέροχο σύστημα υποστήριξης, με φίλους, οικογένεια και ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, οπότε είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε.
Καθώς περιμένει να οριστικοποιηθεί το διαζύγιό της, κοιτάζει πλέον προς το μέλλον. «Αυτό είναι ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για μένα γενικά», σημείωσε. «Κανείς δεν μπαίνει σε έναν γάμο πιστεύοντας ότι θα πάρει διαζύγιο. Οπότε, όλη μου η ζωή έχει αλλάξει σε κάθε επίπεδο, αλλά νιώθω τόσο καλά και είμαι απλώς σε μια τόσο χαρούμενη φάση, χαρούμενη που συνεχίζω να εργάζομαι και που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ», πρόσθεσε.
Η Ρίτσαρντς και ο άλλοτε αγαπημένος της έχουν βρεθεί στα δικαστήριο για την έκδοση του διαζυγίου τους, με εκείνη να υποστηρίζει ότι υπέστη σωματική κακοποίηση και τον Φάιπερς να ζητά μερίδιο στα κέρδη της από το OnlyFans.
«Είναι πραγματικά δύσκολο να περνάς ένα διαζύγιο έτσι κι αλλιώς, αλλά όταν αυτό γίνεται τόσο δημόσια», είπε η Ντενίζ Ρίτσαρντς στην 15η σεζόν του «The Real Housewives of Beverly Hills». «Αρχικά ήθελα όλα να παραμείνουν ιδιωτικά, αλλά σε ένα διαζύγιο χρειάζονται δύο άνθρωποι για να αισθάνονται έτσι, οπότε έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις ώστε αυτό να βγει προς τα έξω, γνωρίζοντας ότι θα έβγαινε προς τα έξω», επισήμανε.
Denise Richards Reveals Where Daughters Sami and Lola Stand After Feud and How She’s Handling Divorce (Exclusive) https://t.co/fJY0Betzwn— People (@people) June 4, 2026
Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η Ντενίζ Ρίτσαρντς λέει πως προσπάθησε να διατηρήσει τη νοοτροπία του «βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο». «Είμαι πολύ ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους στη ζωή μου. Έχω ένα τόσο υπέροχο σύστημα υποστήριξης, με φίλους, οικογένεια και ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, οπότε είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε.
Καθώς περιμένει να οριστικοποιηθεί το διαζύγιό της, κοιτάζει πλέον προς το μέλλον. «Αυτό είναι ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για μένα γενικά», σημείωσε. «Κανείς δεν μπαίνει σε έναν γάμο πιστεύοντας ότι θα πάρει διαζύγιο. Οπότε, όλη μου η ζωή έχει αλλάξει σε κάθε επίπεδο, αλλά νιώθω τόσο καλά και είμαι απλώς σε μια τόσο χαρούμενη φάση, χαρούμενη που συνεχίζω να εργάζομαι και που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ», πρόσθεσε.
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