Μπέλα Χαντίντ: Οι σέξι πόζες με ολόσωμο μαγιό πάνω σε σκάφος
Μπέλα Χαντίντ: Οι σέξι πόζες με ολόσωμο μαγιό πάνω σε σκάφος
Το μοντέλο δημοσίευσε στιγμιότυπα από την πρόσφατη απόδρασή της στη νότια Γαλλία
Το ταλέντο της στις σέξι πόζες έδειξε για μία ακόμη φορά η Μπέλα Χαντίντ. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμιότυπα από την πρόσφατη απόδρασή της στη νότια Γαλλία.
Φορώντας ένα ολόσωμο γαλάζιο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου η Χαντίντ πόζαρε με σέξι διάθεση πάνω σε σκάφος, αναρτώντας στη συνέχεια διάφορες λήψεις στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram, όπου αριθμεί εξήντα περίπου εκατομμύρια ακόλουθους.
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Φορώντας ένα ολόσωμο γαλάζιο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου η Χαντίντ πόζαρε με σέξι διάθεση πάνω σε σκάφος, αναρτώντας στη συνέχεια διάφορες λήψεις στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram, όπου αριθμεί εξήντα περίπου εκατομμύρια ακόλουθους.
Δείτε τις φωτογραφίες
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