Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα σε πάρτι, δείτε φωτογραφίες
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Δήμητρα Κούστα Βασίλης Μπουλούμπασης Μαλλιά

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα σε πάρτι, δείτε φωτογραφίες

Ο  Παντελής Τουτουντζής επιμελήθηκε το make-up της και ο Βασίλης Μπουλούμπασης το χτένισμά της

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα σε πάρτι, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
91 ΣΧΟΛΙΑ
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Δήμητρα Κούστα σε πάρτι στο σπίτι του συζύγου της, Γιάννη Κούστα σε μία βραδιά αφιερωμένη στα Ποσειδώνια.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Βασίλης Μπουλούμπασης την Πέμπτη 4 Ιουνίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδειξε το look της Δήμητρας Κούστα, καθώς εκείνος επιμελήθηκε το χτένισμά της και ο Παντελής Τουτουντζής το make-up. 

Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε μία μαύρη δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ και κοσμήματα. Τα μαλλιά της είχαν όγκο και χαλαρούς κυματισμούς. «Το πιο όμορφο και αγαπημένο μου κορίτσι» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο Βασίλης Μπουλούμπασης, εκφράζοντας δημόσιά τη συμπάθειά του στο πρόσωπό της.

Δείτε την ανάρτησή του


Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα σε πάρτι, δείτε φωτογραφίες


Ιωάννα Μαρίνου
91 ΣΧΟΛΙΑ

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