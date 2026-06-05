Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα σε πάρτι, δείτε φωτογραφίες
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα σε πάρτι, δείτε φωτογραφίες
Ο Παντελής Τουτουντζής επιμελήθηκε το make-up της και ο Βασίλης Μπουλούμπασης το χτένισμά της
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Δήμητρα Κούστα σε πάρτι στο σπίτι του συζύγου της, Γιάννη Κούστα σε μία βραδιά αφιερωμένη στα Ποσειδώνια.
Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Βασίλης Μπουλούμπασης την Πέμπτη 4 Ιουνίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδειξε το look της Δήμητρας Κούστα, καθώς εκείνος επιμελήθηκε το χτένισμά της και ο Παντελής Τουτουντζής το make-up.
Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε μία μαύρη δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ και κοσμήματα. Τα μαλλιά της είχαν όγκο και χαλαρούς κυματισμούς. «Το πιο όμορφο και αγαπημένο μου κορίτσι» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο Βασίλης Μπουλούμπασης, εκφράζοντας δημόσιά τη συμπάθειά του στο πρόσωπό της.
Δείτε την ανάρτησή του
Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Βασίλης Μπουλούμπασης την Πέμπτη 4 Ιουνίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδειξε το look της Δήμητρας Κούστα, καθώς εκείνος επιμελήθηκε το χτένισμά της και ο Παντελής Τουτουντζής το make-up.
Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε μία μαύρη δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ και κοσμήματα. Τα μαλλιά της είχαν όγκο και χαλαρούς κυματισμούς. «Το πιο όμορφο και αγαπημένο μου κορίτσι» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο Βασίλης Μπουλούμπασης, εκφράζοντας δημόσιά τη συμπάθειά του στο πρόσωπό της.
Δείτε την ανάρτησή του
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