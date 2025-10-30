Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Η τελετή αποκαλυπτηρίων παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σηματοδότησε τη νέα εποχή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Όλα όσα έγιναν
Εκπρόσωποι της πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, διπλωμάτες, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικαστικοί, ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες έδωσαν, μεταξύ άλλων, χθες το παρών στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Σε ενωτικό κλίμα, η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, στον περιβάλλοντα χώρο του Στρατοπέδου «Παπάγου», σηματοδοτώντας την μετάβαση της φυσικής έδρας των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα δυναμική φάση, εφάμιλλη των αλλαγών και των προκλήσεων του 21ου αιώνα. «Η Τέχνη σηματοδοτεί την αντίληψη που διέπει τη μεγάλη μεταρρύθμιση με τίτλο « Ατζέντα 2030» που υλοποιούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Αλλαγή δομών. Αλλαγή μέσων. Αλλαγή κουλτούρας. Αλλαγή αντίληψης. Το πέρασμα στον 21ο αιώνα» περιέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πρόσθεσε πως «η νέα εικόνα του Υπουργείου δεν συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση. Συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις».
Ακόμη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εστίασε στο γεγονός ότι «δημιουργείται μια σύζευξη ισχυρή, διαυγής ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Ανάμεσα στην παράδοση και στην πρόοδο. Το άνοιγμα στο καινούργιο, στο καινοτόμο προϋποθέτει τα στέρεα θεμέλια του σεβασμού στην παράδοση», όπως είπε, προαναγγέλοντας παράλληλα εξελίξεις στην υπόθεση του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, «με δεδομένο το νέο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ο ιδανικός χρόνος για να ανακοινώσω ότι, πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείου Εθνικής Ενότητας και κοινής Ιστορικής Αναφοράς. Αναφορά μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», όπως ανέφερε.
«Έχουμε να ολοκληρώσουμε όλη την όψη του κτηρίου, αλλά κυρίως τον εσωτερικό του εκσυγχρονισμό, έτσι ώστε η λειτουργικότητά του να είναι πια σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτή την εντυπωσιακή πρόσοψη. Είναι το ελάχιστο το οποίο οφείλουμε σε εκείνους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην εθνική άμυνα. Τιμούμε, ωστόσο, αυτούς που τιμούν το εθνόσημο πρώτα και πάνω από όλα όταν τους παρέχουμε τα μέσα για να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους, πολύ περισσότερο σε έναν κόσμο πρωτοφανών γεωπολιτικών ανατροπών, αβεβαιότητας και διαρκούς αστάθειας. Ένα δεδομένο των καιρών που καθιστά πλέον την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα» όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός. Σε επίπεδο αποτρεπτικής ισχύος, «έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, αναβαθμισμένα F-16 Viper, σύντομα, αεροσκάφη F-35, μία Αεροπορία η οποία μας εξασφαλίζει πια στρατηγική αεροπορική υπεροχή, προβάλλοντας αποτρεπτική ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή. Το Πολεμικό μας Ναυτικό μετά από πολλά χρόνια εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belh@rra και τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini. Ο Στρατός Ξηράς εξοπλίζεται με συστήματα αιχμής» είπε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσει επίσης την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν αδιαπέραστο θόλο προστασίας πολλαπλών επιπέδων.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στα προγράμματα τω Ενόπλων Δυνάμεων θα συμμετέχει ενεργά η εγχώρια, η ελληνική βιομηχανία.
Σημειωτέον ότι χαιρετισμούς απεύθυναν ο δωρητής του έργου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, αλλά και ο δημιουργός του και γλύπτης, Κώστας Βαρώτσος, ενώ η εκδήλωση εκκίνησε με ένα αφιερωματικό δρώμενο για την επέτειο του 1940.
Στην τελετή παρευρέθησαν, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλειος Πάλμας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό, Γιάννης Βρούτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, άλλοι Υφυπουργοί της Κυβέρνησης, 111 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτές κομμάτων της Αντιπολίτευσης, Ευρωβουλευτές, ο Ευρωβουλευτής και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, οι Βουλευτές και πρώην Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος.
Παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.
Παρόντες ήταν ακόμη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ.κ. Νικόδημος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, οι Μητροπολίτες Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ.κ. Γεώργιος, Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος, Μάνης κ.κ. Χρυσόστομος, Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ.κ. Δωρόθεος, Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, Δήμαρχοι της Αττικής, εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης και της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ξένων διπλωματικών αρχών και Ακόλουθοι Άμυνας.
Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων έλαβε χώρα δρώμενο σε σκηνοθετική επιμέλεια της Σοφίας Σπυράτου και της καλλιτεχνικής της ομάδας. Αφηγητές της εκδήλωσης ήταν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άρης Σακελλαρίδης, με ερμηνευτές τους Μανώλη Μητσιά και Άγγελο Παπαδημητρίου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αρχιμουσικού Πλωτάρχη Ευστράτιου Σίτσα ΠΝ και συνοδεία τμήματος της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων. Το σενάριο και τα κείμενα είχε επιμεληθεί ο Λάμπρος Λιάβας, ενώ την ενδυματολογική επιμέλεια είχε η Ντέμη Βαλθιώτη. Στο δρώμενο συμμετείχαν και σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Στρατιωτικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ναυτικών Αξιωματικών.
Στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου...Posted by Νίκος Δένδιας on Wednesday, October 29, 2025
Επόμενες ανακαινίσειςΕκτός από την νέα, βιοκλιματική όψη, όμως, σειρά ανακαινίσεων περιμένει κατά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και το εσωτερικό του κτιρίου, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει το κόστος ολοκλήρωσης του εξωτερικού του κτιρίου, ενώ «τα ΕΛΠΕ, θα εκσυγχρονίσουν το εσωτερικό του κτιρίου. Δωρεές που έρχονται σε συνέχεια αυτών του κ. Θάνου Λασκαρίδη», προανήγγειλε ο κ. Δένδιας.
Η νέα όψη του Πενταγώνου:
Η όψη αλλάζει, η αποστολή σταθερή ! #elladadynati #συνεχίζουμεPosted by Νίκος Δένδιας on Sunday, October 26, 2025
Το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμούΜε φόντο το «αναγεννημένο» Πεντάγωνο, «στην πατρίδα μας εξελίσσεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία τους» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του, καθώς στην «νέα εικόνα του υπουργείου και του στρατοπέδου που το πλαισιώνει, καθρεφτίζεται, όπως είπε και ο κ. υπουργός, αυτός ο φιλόδοξος, ο τολμηρός μετασχηματισμός, αναγκαίος εκσυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε.
Το εντυπωσιακό δρώμενο:
Δείτε όλη την τελετή αποκαλυπτηρίων:
