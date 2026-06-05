Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ: Μετά την Τοσκάνη στη Ρώμη για τον μήνα του μέλιτος
Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ: Μετά την Τοσκάνη στη Ρώμη για τον μήνα του μέλιτος
Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από μερικές μέρες στη Μεσσηνία με 350 καλεσμένους
Την Ιταλία επέλεξαν ως προορισμό για τον μήνα του μέλιτος η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ.
Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Οκτώβριο με πολιτικό γάμο στην Αμερική, ενώ πριν από λίγες μέρες ακολούθησε μια ακόμη τελετή στη Μεσσηνία. Περίπου 350 καλεσμένοι βρέθηκαν στο πλευρό τους, με τον γάμο να πραγματοποιείται, με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό στην Πύλο.
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας βρέθηκαν αρχικά στην Τοσκάνη για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, κάνοντας μία στάση στη Ρώμη. Η Αμαλία Κωστοπούλου μάλιστα μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στο Instagram. Σε ένα από αυτό ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της και σε ένα άλλο εικονίζεται η Φοντάνα ντι Τρέβι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Οκτώβριο με πολιτικό γάμο στην Αμερική, ενώ πριν από λίγες μέρες ακολούθησε μια ακόμη τελετή στη Μεσσηνία. Περίπου 350 καλεσμένοι βρέθηκαν στο πλευρό τους, με τον γάμο να πραγματοποιείται, με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό στην Πύλο.
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας βρέθηκαν αρχικά στην Τοσκάνη για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, κάνοντας μία στάση στη Ρώμη. Η Αμαλία Κωστοπούλου μάλιστα μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στο Instagram. Σε ένα από αυτό ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της και σε ένα άλλο εικονίζεται η Φοντάνα ντι Τρέβι.
Δείτε τις φωτογραφίες
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