Εξαλλος ο Τεντόγλου μετά το Diamond League της Ρώμης: Τι σκ@τά σόου ήταν αυτό;
SPORTS
Diamond League Μίλτος Τεντόγλου

Εξαλλος ο Τεντόγλου μετά το Diamond League της Ρώμης: Τι σκ@τά σόου ήταν αυτό;

«Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ελληνας Ολυμπιονίκης

Εξαλλος ο Τεντόγλου μετά το Diamond League της Ρώμης: Τι σκ@τά σόου ήταν αυτό;
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Φανερά εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με τη διοργάνωση του Diamond League στη Ρώμη, και μετά το άλμα του ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram για τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου.

Πιο συγκεκριμένα ο χρυσός Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος, προσπάθεια στα 8,24μ. πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να είναι αυτός που κατέκτησε την κορυφή με 8,26μ.

Ωστόσο μόλις λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα ωστόσο ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν μάσησε τα λόγια του και τα έβαλε με τους διοργανωτές. Ο Τεντόγλου συγκεκριμένα έκρινε τον τρόπο που μετρήθηκε άλμα του, αλλά και την άμμο στο σκάμμα που κατά τα λεγόμενα του δεν ήταν στρωμένη.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά», έγραψε χαρακτηριστικά ο 28χρονος και έκανε και mention τη διοργάνωση.
Εξαλλος ο Τεντόγλου μετά το Diamond League της Ρώμης: Τι σκ@τά σόου ήταν αυτό;
Εξαλλος ο Τεντόγλου μετά το Diamond League της Ρώμης: Τι σκ@τά σόου ήταν αυτό;
Εξαλλος ο Τεντόγλου μετά το Diamond League της Ρώμης: Τι σκ@τά σόου ήταν αυτό;
124 ΣΧΟΛΙΑ

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