Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%

Θα έχει πιο διευρυμένα εισοδηματικά όρια σε σχέση με το Σπίτι μου 2 - Ποιοι θα κερδίσουν από το πρόγραμμα που σχεδιάζεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2026