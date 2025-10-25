Η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε ότι σκόπευε να σταματήσει τη μουσική – Πώς το «Wicked» την έκανε να αλλάξει γνώμη
Η τραγουδίστρια τόνισε, πως η ηρωίδα «Γκλίντα» που υποδύθηκε στην ταινία, τη βοήθησε να δει διαφορετικά τον εαυτό της
Τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στην καριέρα της το «Wicked» μοιράστηκε η Αριάνα Γκράντε, εξηγώντας πως ενώ είχε αποφασίσει να σταματήσει τη μουσική, η συμμετοχή της στην ταινία, άλλαξε τα σχέδιά της.
Η τραγουδίστρια μίλησε για το πώς ο ρόλος της ως Γκλίντα αναζωπύρωσε την αγάπη της για τη δημιουργία και την ώθησε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Eternal Sunshine» και να ξεκινήσει μια μίνι περιοδεία
Συγκεκριμένα, η Γκράντε ανέφερε ότι όταν ταξίδεψε στη Βρετανία για τα γυρίσματα του φιλμ, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη μουσική και την πορεία της ως ποπ σταρ. Μιλώντας στο podcast «Shut Up Evan», η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε ότι η ταινία είχε τεράστιο αντίκτυπο στη δημιουργικότητά της. «Το "Wicked" μου προσέφερε πολλά. Άλλαξε εντελώς τη σχέση μου με τη δημιουργία. Όταν έφυγα για το Λονδίνο, δεν πίστευα ότι θα έκανα ξανά άλμπουμ. Ήταν το μυστικό μου, αλλά πραγματικά δεν το πίστευα», ανέφερε.
Ωστόσο, η ενσάρκωση της Γκλίντα, μιας ηρωίδας γεμάτη αυτοπεποίθηση, άφησε βαθύ αποτύπωμα στην Γκράντε. «Φυσικά, μπορείς να αφήσεις τον ρόλο πίσω σου στο τέλος της ημέρας, αλλά τα συναισθήματα τα παίρνεις πάντα μαζί σου στο σπίτι. Υποδυόμενη την Γκλίντα, που είναι τόσο σίγουρη για τον εαυτό της, ένιωθα πως αυτή η δύναμη με επηρέαζε προσωπικά. Η Γκλίντα είχε μια βαθιά σύνδεση με το ένστικτό της – κάτι που νομίζω ότι είχα χάσει μέσα από τις εμπειρίες του τραύματος».
Η Γκράντε πρόσθεσε: «Αυτό συμβαίνει με το τραύμα, και είναι εντάξει. Η δουλειά μας είναι να ξανασυνδεθούμε με αυτό. Και μέσα από την Γκλίντα, τη σιγουριά και την πίστη της στον εαυτό της, άναψε μέσα μου κάτι, μια δύναμη που μου είχε λείψει, που πραγματικά χρειαζόμουν».
Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως η ηρωίδα που υποδύθηκε, τη βοήθησε να δει διαφορετικά τον εαυτό της: «Έμαθα πολλά από εκείνη. Είναι ένας χαρακτήρας που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες και αναγκάζεται να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να απογυμνώσει τα κομμάτια που δεν ευθυγραμμίζονται πια μαζί της. Νομίζω ότι κι εγώ αναγκάστηκα να κάνω το ίδιο».
Όπως εξήγησε, η μουσική και οι περιοδείες είναι δραστηριότητες που απαιτούν αφοσίωση από τον καλλιτέχνη. «Αφορούν αποκλειστικά στον καλλιτέχνη, και μερικές φορές αυτό με κουράζει ψυχικά, ειδικά γιατί υπάρχει μια "καρικατούρα" του εαυτού μου που είναι η ποπ σταρ Αριάνα. Είναι κι αυτή ένας ρόλος, όπως η Γκλίντα», ανέφερε.
Παρ' όλα αυτά, η ίδια ένιωσε ξανά την ανάγκη να επιστρέψει στη σκηνή: «Θυμάμαι τη στιγμή στα γυρίσματα, που ένιωσα μια σπίθα έμπνευσης και επανασύνδεσης. Ίσως απλώς μου είχε λείψει. Νομίζω πως πρέπει να σου λείψουν κάποια πράγματα για να μάθεις να τα αγαπάς πιο πολύ. Έμαθα τόσα πολλά και απλώς ένιωσα ότι έπρεπε να το κάνω. Ήταν μια στιγμή έμπνευσης. Έπρεπε να γράψω ένα άλμπουμ».
Η απόφασή της να κάνει μια μίνι περιοδεία με τίτλο «Eternal Sunshine» προήλθε από την ίδια ανάγκη. «Κάτι μέσα μου λέει ότι πρέπει να το κάνω», είπε και συμπλήρωσε: «Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, γιατί πριν από καιρό δεν θα το ένιωθα έτσι. Απλώς είμαι ειλικρινής με το πώς νιώθω τώρα και ακολουθώ τις δημιουργικές μου παρορμήσεις. Φωνάζουν, και τότε το καταλαβαίνεις».
