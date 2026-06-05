Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον νεκρό οδηγό στην Καλλιθέα, η στιγμή που η μηχανή παρασύρει πεζή στη Θησέως πριν καρφωθεί σε αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Μηχανή Τροχαίο Δυστύχημα Παράσυρση πεζός αναβάτης

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον νεκρό οδηγό στην Καλλιθέα, η στιγμή που η μηχανή παρασύρει πεζή στη Θησέως πριν καρφωθεί σε αυτοκίνητο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στο ρεύμα προς Μοσχάτο

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον νεκρό οδηγό στην Καλλιθέα, η στιγμή που η μηχανή παρασύρει πεζή στη Θησέως πριν καρφωθεί σε αυτοκίνητο
Κώστας Στάμου
UPD: 206 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Καλλιθέας όταν μια μηχανή παρέσυρε μια πεζή και στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε ΙΧ με αποτέλεσμα ο αναβάτης της να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης όταν ο μοτοσικλετιστής, όπως φαίνεται στο βίντεο, κινούμενος επί της λεωφόρου Θησέως έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της και να χτυπήσει μια 72χρονη η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε κάθετα το δρόμο, στο ύψος της οδού Σπάρτης.



Ο 28χρονος αναβάτης σύρθηκε στο δρόμο για μερικά μέτρα και «καρφώθηκε» σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή του 28χρονου να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Θησέως, στο ρεύμα προς Μοσχάτο, να χτυπά την ηλικιωμένη και να συνεχίζει την «τρελή» πορεία μέχρι το φανάρι.

Στο πλάνο η γυναίκα φαίνεται να περνά κάθετα το δρόμο από διάβαση πεζών, και αμέσως μετά την παράσυρση να σωριάζεται στο έδαφος.

Παράλληλα, ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από την πρόσκρουση της μηχανής καθώς και οι φωνές των περαστικών που τρέχουν για να βοηθήσουν την 72χρονη και τον μοτοσικλετιστή.
Κώστας Στάμου
UPD: 206 ΣΧΟΛΙΑ

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