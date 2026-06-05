Μαρία Τζομπανάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την οποία ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη για τα γενέθλιά του
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Μαρία Τζομπανάκη Ορφέας Αυγουστίδης Γενέθλια

Μαρία Τζομπανάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την οποία ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη για τα γενέθλιά του

Η ηθοποιός ανάρτησε στα social media ένα κοινό στιγμιότυπο με τον γιο της

Μαρία Τζομπανάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την οποία ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη για τα γενέθλιά του
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Δημοσιεύοντας μία τρυφερή φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε να ευχηθεί στον Ορφέα Αυγουστίδη η Μαρία Τζομπανάκη

Ο ηθοποιός γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του και η μητέρα του θέλησε να του στείλει τις ευχές της με τον δικό της τρόπο. Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα καρέ με τους δυο τους από την τηλεοπτική σειρά «Σασμός», όπου είχαν συμπρωταγωνιστήσει. Σε αυτό, η Μαρία Τζομπανάκη δίνει ένα φιλί στο μέτωπο του Ορφέα Αυγουστίδη.

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Μαρία Τζομπανάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την οποία ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη για τα γενέθλιά του
1 ΣΧΟΛΙΟ

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