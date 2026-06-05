Μαρία Τζομπανάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την οποία ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη για τα γενέθλιά του
Μαρία Τζομπανάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την οποία ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη για τα γενέθλιά του
Η ηθοποιός ανάρτησε στα social media ένα κοινό στιγμιότυπο με τον γιο της
Δημοσιεύοντας μία τρυφερή φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε να ευχηθεί στον Ορφέα Αυγουστίδη η Μαρία Τζομπανάκη.
Ο ηθοποιός γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του και η μητέρα του θέλησε να του στείλει τις ευχές της με τον δικό της τρόπο. Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα καρέ με τους δυο τους από την τηλεοπτική σειρά «Σασμός», όπου είχαν συμπρωταγωνιστήσει. Σε αυτό, η Μαρία Τζομπανάκη δίνει ένα φιλί στο μέτωπο του Ορφέα Αυγουστίδη.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο ηθοποιός γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του και η μητέρα του θέλησε να του στείλει τις ευχές της με τον δικό της τρόπο. Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα καρέ με τους δυο τους από την τηλεοπτική σειρά «Σασμός», όπου είχαν συμπρωταγωνιστήσει. Σε αυτό, η Μαρία Τζομπανάκη δίνει ένα φιλί στο μέτωπο του Ορφέα Αυγουστίδη.
Δείτε τη φωτογραφία
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