Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Με νέο story ο Γιαννακόπουλος επιτέθηκε στον Μπαρτζώκα: «Βρίζει διαιτητές, βρίζει φιλάθλους της δικής του ομάδας, κάποιος να τον πετάξει έξω», βίντεο
Με νέο story ο Γιαννακόπουλος επιτέθηκε στον Μπαρτζώκα: «Βρίζει διαιτητές, βρίζει φιλάθλους της δικής του ομάδας, κάποιος να τον πετάξει έξω», βίντεο
Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού επανέλαβε ουσιαστικά αυτά που είπε στο ημίχρονο κατά του προπονητή του Ολυμπιακού
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στον 2ο τελικό της Basket League και ισοφάρισε τη σειρά.
Μετά το τέλος του αγώνα και μέσω story στο instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον τρόπο που διαμαρτύρεται την ώρα του αγώνα και κατά τη γνώμη του δεν τιμωρείται.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαφορά με τον Αταμάν και το ότι επειδή είναι ξένος τον αποβάλλουν οι διαιτητές, ενώ τον Μπαρτζώκα όχι.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές, να μιλάνε για εμένα. Που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα… Σε φιλάθλους, δικούς του, ξένους, τους πάντες, όλους και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος.
Τι ασυλία είναι αυτή; Τον Αταμάν επειδή είναι ξένος τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο, τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα. Ενας άνθρωπος, δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μία τεχνική ποινή; Ένας να του πει “πέρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ”, Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι;».
Δείτε το βίντεο:
Μετά το τέλος του αγώνα και μέσω story στο instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον τρόπο που διαμαρτύρεται την ώρα του αγώνα και κατά τη γνώμη του δεν τιμωρείται.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαφορά με τον Αταμάν και το ότι επειδή είναι ξένος τον αποβάλλουν οι διαιτητές, ενώ τον Μπαρτζώκα όχι.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές, να μιλάνε για εμένα. Που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα… Σε φιλάθλους, δικούς του, ξένους, τους πάντες, όλους και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος.
Τι ασυλία είναι αυτή; Τον Αταμάν επειδή είναι ξένος τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο, τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα. Ενας άνθρωπος, δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μία τεχνική ποινή; Ένας να του πει “πέρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ”, Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι;».
Δείτε το βίντεο:
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