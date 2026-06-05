Γιώργος Σουφλιάς: Ο «Σαρακατσάνος» της Νέας Δημοκρατίας που δεν έγινε πρόεδρος - Έφυγε ήσυχα στα 85 του ο τελευταίος «βαρόνος»



Η κυβέρνηση και η αποχώρηση

Ο Σουφλιάς ανέλαβε για πέντε χρόνια από το 2004 έως το 2009 το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ στην κυβέρνηση Καραμανλή. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν κάτι σαν σκιώδης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με εισηγήσεις που λαμβάνονταν πολύ σοβαρά υπόψιν για τον πολιτικό σχεδιασμό. Κάποιοι μάλιστα του χρέωσαν και τη βασική εισήγηση για τις εκλογές του 2009 που απεδείχθησαν καρμανιόλα για τη ΝΔ και σήμαναν και την αποχώρηση του από την ενεργό πολιτική. Ήταν βεβαίως βασικό μέλος της περίφημης «κυβερνητικής επιτροπής» του Καραμανλή, αυτής της κλειστής ομάδας υπουργών που λειτουργούσε ως μικρό «υπουργικό». Ήδη από το 2008 και μετά, ο Σουφλιάς άρχισε να έχει και σειρά προβληματισμών για τη λειτουργία της κυβέρνησης και τις βασικές αποφάσεις που λαμβάνονταν.Ο Σουφλιάς ήταν ομολογουμένως συγκρουσιακός. Επί των ημερών του στο ΠΕΧΩΔΕ προχώρησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή ή ολοκλήρωση σημαντικών οδικών αξόνων, όπως η Ιόνια Οδός, η αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και μεγάλα τμήματα της Εγνατία Οδός. Παράλληλα προωθήθηκαν έργα που αφορούσαν το Μετρό Αθήνας και το Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ επιχείρησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα χωροταξίας, δασικών χαρτών και κτηματολογίου.Βρέθηκε στο επίκεντρο της σφοδρής σύγκρουσης με τον εκδότη και κατασκευαστή Γιώργο Μπόμπολα για τον περίφημο «Βασικό Μέτοχο», ενώ ιστορική έχει μείνει η εικόνα του να χορεύει τσάμικο με τον κοντοχωριανό του από τα Τρίκαλα και στενό του φίλο Σωτήρη Χατζηγάκη και τον ιδιοκτήτη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Δημήτρη Κούτρα.Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ίσως ο τελευταίος «Βαρόνος» της ΝΔ, μιας περιόδου που πέρασε ενδεχομένως και ανεπιστρεπτί. Μετά την απόσυρση του από τα δημόσια πράγματα πέρασε αρκετά προβλήματα υγείας, ενώ τα τελευταία χρόνια υποβαλλόταν σε αιμοκαθάρσεις. Έφυγε ήσυχα το πρωί της Παρασκευής, βυθίζοντας στη θλίψη τον πολιτικό κόσμο, καθώς ήταν πρόσωπο αγαπητό εντός της ΝΔ και σεβαστό πέραν των ορίων αυτής.