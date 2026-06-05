Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών
Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών
Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας της το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών.
Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.
Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγη βουλευτής με τη ΝΔ στη Λάρισα, και έκτοτε ιδιώτευε. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.
Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «Σαρακατσάνος» συνεργάστηκε ιστορικά με όλους τους προέδρους της ΝΔ μέχρι την περίοδο του Κώστα Καραμανλή και ανήκε στη «βιτρίνα» των κομματικών στελεχών.
Δοκίμασε άλλωστε και ο ίδιος τις δυνάμεις του, τόσο το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ όσο και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή, στην πρώτη εκλογή αρχηγού από το συνέδριο του κόμματος. Και τις δύο φορές δεν εξελέγη, ενώ με τον Καραμανλή ήρθε σε ευθεία ρήξη το 1998, με αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την Κ.Ο. της ΝΔ.
Ήταν τότε η πρώτη και βασική κίνηση πυγμής του Κώστα Καραμανλή απέναντι σε μια σειρά κορυφαίων στελεχών, τα οποία παρέπεμψε στο κομματικό πειθαρχικό πριν καν συμπληρώσει έναν χρόνο στην αρχηγία του κόμματος, με φόντο τη στάση τους σε νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ. Τότε διέγραψε με μιας τον Γιώργο Σουφλια, τον Στέφανο Μάνο, τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, για έναν χρόνο τον Αναστάση Παπαληγούρα, τον Πέτρο Τατούλη και τον Νίκο Κάκκαλο, ενώ έθεσε «υπεράνω κόμματος» τον επίτιμο πρόεδρο της ΝΔ Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Ο Σουφλιάς ήταν άλλωστε ο «εκλεκτός» της μητσοτακικής πτέρυγας του κόμματος, τόσο έναντι του Έβερτ όσο και όταν η καραμανλική πτέρυγα, με πρωταγωνιστές των διεργασιών τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον Αχιλλέα Καραμανλή και τους νέους «λοχαγούς» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στήριξαν την επιλογή Καραμανλή. Με τον Καραμανλή άργησαν κάπως, αλλά τα βρήκαν, με την ιστορική φράση «Γιώργο καλώς όρισες σπίτι σου» που είπε το 2001 ο τότε πρόεδρος της ΝΔ σαπό το βήμα του πέμπτου συνεδρίου του κόμματος, υποδεχόμενος πίσω τον Γιώργο Σουφλιά.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.
Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.
Το 1974, στις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης, εξελέγη βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία και από τότε εκλεγόταν, στην ίδια περιφέρεια, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι και το 1996.
Το 2004 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως και το 2007 και το 2009. Παραιτήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές του 2009 και από τότε αποσύρθηκε από την πολιτική.
Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.
Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγη βουλευτής με τη ΝΔ στη Λάρισα, και έκτοτε ιδιώτευε. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.
Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «Σαρακατσάνος» συνεργάστηκε ιστορικά με όλους τους προέδρους της ΝΔ μέχρι την περίοδο του Κώστα Καραμανλή και ανήκε στη «βιτρίνα» των κομματικών στελεχών.
Δοκίμασε άλλωστε και ο ίδιος τις δυνάμεις του, τόσο το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ όσο και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή, στην πρώτη εκλογή αρχηγού από το συνέδριο του κόμματος. Και τις δύο φορές δεν εξελέγη, ενώ με τον Καραμανλή ήρθε σε ευθεία ρήξη το 1998, με αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την Κ.Ο. της ΝΔ.
Ήταν τότε η πρώτη και βασική κίνηση πυγμής του Κώστα Καραμανλή απέναντι σε μια σειρά κορυφαίων στελεχών, τα οποία παρέπεμψε στο κομματικό πειθαρχικό πριν καν συμπληρώσει έναν χρόνο στην αρχηγία του κόμματος, με φόντο τη στάση τους σε νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ. Τότε διέγραψε με μιας τον Γιώργο Σουφλια, τον Στέφανο Μάνο, τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, για έναν χρόνο τον Αναστάση Παπαληγούρα, τον Πέτρο Τατούλη και τον Νίκο Κάκκαλο, ενώ έθεσε «υπεράνω κόμματος» τον επίτιμο πρόεδρο της ΝΔ Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Ο Σουφλιάς ήταν άλλωστε ο «εκλεκτός» της μητσοτακικής πτέρυγας του κόμματος, τόσο έναντι του Έβερτ όσο και όταν η καραμανλική πτέρυγα, με πρωταγωνιστές των διεργασιών τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον Αχιλλέα Καραμανλή και τους νέους «λοχαγούς» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στήριξαν την επιλογή Καραμανλή. Με τον Καραμανλή άργησαν κάπως, αλλά τα βρήκαν, με την ιστορική φράση «Γιώργο καλώς όρισες σπίτι σου» που είπε το 2001 ο τότε πρόεδρος της ΝΔ σαπό το βήμα του πέμπτου συνεδρίου του κόμματος, υποδεχόμενος πίσω τον Γιώργο Σουφλιά.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.
Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.
Το βιογραφικόΑπόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, εργαζόταν από το 1967 στη Λάρισα ως πολιτικός μηχανικός διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.
Το 1974, στις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης, εξελέγη βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία και από τότε εκλεγόταν, στην ίδια περιφέρεια, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι και το 1996.
Το 2004 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως και το 2007 και το 2009. Παραιτήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές του 2009 και από τότε αποσύρθηκε από την πολιτική.
Διετέλσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη (1977-1981).
Στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, το καλοκαίρι του 1989, ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1993) ήταν διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.
Το 1996 διεκδίκησε την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή, αλλά δεν εξελέγη.
Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή (2004-2007 και 2007-2009) ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
» Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».
Στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, το καλοκαίρι του 1989, ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1993) ήταν διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.
Το 1996 διεκδίκησε την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή, αλλά δεν εξελέγη.
Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή (2004-2007 και 2007-2009) ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Τασούλας: «Υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια»Σε δήλωσή του για τον θάνατο του Γιώργο Σουφλιά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρει:
«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.
» Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».
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