Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου»: Γυρίσαμε μετά από έξι χρόνια και δεν έλειπε κανείς, είμαστε οικογένεια πια
Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου»: Γυρίσαμε μετά από έξι χρόνια και δεν έλειπε κανείς, είμαστε οικογένεια πια
Ήταν μεγάλη συγκίνηση για εμάς όταν είδαμε τη σειρά να επιστρέφει, ήμουν από τους υπέρμαχους ότι θα πάει καλά, πρόσθεσε η ηθοποιός
Οικογένεια αισθάνεται πια με τους συνεργάτες της στο «Σόι σου» η Σοφία Πανάγου, καθώς κανείς τους δεν λείπει έξι χρόνια μετά την επιστροφή της σειράς.
Η ηθοποιός δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 5 Ιουνίου πως περίμενε ότι το σίριαλ θα πήγαινε καλά, λόγω της ζήτησης από τον κόσμο και αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα με το υπόλοιπο καστ.
Η Σοφία Πανάγου επισήμανε πως η επιστροφή της σειράς της προκάλεσε πολλά συναισθήματα: «Ήταν μεγάλη συγκίνηση για εμάς όταν είδαμε το "Σόι" να επιστρέφει. Πολλά συναισθήματα, μια αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας με ανθρώπους που αγαπάς και εκτιμάς. Ήμουν από τους υπέρμαχους και αισιόδοξους ότι θα πάει καλά η σειρά. Το βλέπαμε στον κόσμο, υπήρχε ένα κύμα αγάπης, υπήρχε μια προσμονή. Ο κόσμος όπου και να πήγαινα το ζήταγε, μας ρωτούσε πότε θα επιστρέψει και το θετικό είναι ότι γυρίσαμε μετά από έξι χρόνια και ήμασταν όλοι, δεν έλειπε κανείς. Είμαστε οικογένεια πια, είμαστε σόι κανονικό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην απήχηση που έχει και στις μικρότερες ηλικίες το «Σόι», ανέφερε: «Στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ, ταυτίζονται. Θα βρουν σίγουρα κάποιο ρόλο που θα ταυτιστούν και θα τους θυμίσει το σόι τους, τους είναι πολύ οικείο. Το έβλεπα και από τις φίλες της κόρης μου αλλά και την ίδια, που το παρακολουθούσε με πολλή αγάπη».
Η Σοφία Πανάγου αναφέρθηκε έπειτα στις στιγμές που φέρνουν γέλια στα γυρίσματα: «Είμαι μεγάλος χάχας, δεν σταματώ τα γέλια αν αρχίσω, τρέχουν δάκρυα... Επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά πια, είναι πολύ εύκολο να γελάσουμε στα γυρίσματα. Τα γυρίσματα είναι 10ωρα, πέντε μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να μην έχουν όλοι το ίδιο ωράριο αλλά είμαστε πολλές ώρες μαζί», είπε.
Κλείνοντας, η ηθοποιός μίλησε για την παύση που έκανε από τη δουλειά της τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης της, εξηγώντας πως δεν ήθελε να χάσει στιγμές μαζί της: «Κάναμε τα πάντα μαζί», δήλωσε.
Η ηθοποιός δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 5 Ιουνίου πως περίμενε ότι το σίριαλ θα πήγαινε καλά, λόγω της ζήτησης από τον κόσμο και αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα με το υπόλοιπο καστ.
Η Σοφία Πανάγου επισήμανε πως η επιστροφή της σειράς της προκάλεσε πολλά συναισθήματα: «Ήταν μεγάλη συγκίνηση για εμάς όταν είδαμε το "Σόι" να επιστρέφει. Πολλά συναισθήματα, μια αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας με ανθρώπους που αγαπάς και εκτιμάς. Ήμουν από τους υπέρμαχους και αισιόδοξους ότι θα πάει καλά η σειρά. Το βλέπαμε στον κόσμο, υπήρχε ένα κύμα αγάπης, υπήρχε μια προσμονή. Ο κόσμος όπου και να πήγαινα το ζήταγε, μας ρωτούσε πότε θα επιστρέψει και το θετικό είναι ότι γυρίσαμε μετά από έξι χρόνια και ήμασταν όλοι, δεν έλειπε κανείς. Είμαστε οικογένεια πια, είμαστε σόι κανονικό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην απήχηση που έχει και στις μικρότερες ηλικίες το «Σόι», ανέφερε: «Στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ, ταυτίζονται. Θα βρουν σίγουρα κάποιο ρόλο που θα ταυτιστούν και θα τους θυμίσει το σόι τους, τους είναι πολύ οικείο. Το έβλεπα και από τις φίλες της κόρης μου αλλά και την ίδια, που το παρακολουθούσε με πολλή αγάπη».
Η Σοφία Πανάγου αναφέρθηκε έπειτα στις στιγμές που φέρνουν γέλια στα γυρίσματα: «Είμαι μεγάλος χάχας, δεν σταματώ τα γέλια αν αρχίσω, τρέχουν δάκρυα... Επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά πια, είναι πολύ εύκολο να γελάσουμε στα γυρίσματα. Τα γυρίσματα είναι 10ωρα, πέντε μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να μην έχουν όλοι το ίδιο ωράριο αλλά είμαστε πολλές ώρες μαζί», είπε.
Κλείνοντας, η ηθοποιός μίλησε για την παύση που έκανε από τη δουλειά της τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης της, εξηγώντας πως δεν ήθελε να χάσει στιγμές μαζί της: «Κάναμε τα πάντα μαζί», δήλωσε.
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