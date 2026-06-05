Ο Τζάσι Σμόλετ χώρισε με τον αρραβωνιαστικό του σχεδόν έναν χρόνο μετά την πρόταση γάμου
Ο Τζάσι Σμόλετ χώρισε με τον αρραβωνιαστικό του σχεδόν έναν χρόνο μετά την πρόταση γάμου
Ο ηθοποιός διέγραψε την ανάρτηση που είχε κάνει για την πρόταση γάμου στον Τζαμπάρι Ρεντ
Σχεδόν έναν χρόνο μετά την πρόταση γάμου, ο Τζάσι Σμόλετ χώρισε με τον αρραβωνιαστικό του, Τζαμπάρι Ρεντ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο ηθοποιός αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον σύντροφό τις τελευταίες εβδομάδες. Πηγές από το περιβάλλον του ανέφεραν, ότι ο Σμόλετ είναι πλέον προσηλωμένος στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής του και στην πορεία της καριέρας του.
Ο Τζάσι Σμόλετ είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2025, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρόταση γάμου. Στη λεζάντα της ανάρτησης που είχε κάνει στο Instagram είχε γράψει: «Θα περάσω τα γενέθλιά μου με τον αρραβωνιαστικό μου… Είπε ναι». Η δημοσίευση με εικόνες που αποτύπωναν τη στιγμή της πρότασης, έχει πλέον διαγραφεί.
Τότε, η ηθοποιός Ταράτζι Π. Χένσον, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά Empire, είχε εκφράσει δημόσια τη χαρά της για τα ευχάριστα νέα, σχολιάζοντας: «Τα μωρά μου». Ο Τζαμπάρι Ρεντ είναι επίσης ηθοποιός και έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις τηλεοπτικές σειρές Tyler Perry's House of Payne και The Chi.
Το πρώην ζευγάρι είχε συνεργαστεί και επαγγελματικά στην ταινία The Lost Holliday, με τον Σμόλετ να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί, ενώ ο Ρεντ είχε τον ρόλο του Damien, του συντρόφου του κεντρικού ήρωα που χάνει τη ζωή του.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο ηθοποιός αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον σύντροφό τις τελευταίες εβδομάδες. Πηγές από το περιβάλλον του ανέφεραν, ότι ο Σμόλετ είναι πλέον προσηλωμένος στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής του και στην πορεία της καριέρας του.
💔 Jussie Smollett calls off engagement with fiancé Jabari Redd. https://t.co/Rgj17aODrz pic.twitter.com/oHwVGGquvZ— TMZ (@TMZ) June 4, 2026
Τότε, η ηθοποιός Ταράτζι Π. Χένσον, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά Empire, είχε εκφράσει δημόσια τη χαρά της για τα ευχάριστα νέα, σχολιάζοντας: «Τα μωρά μου». Ο Τζαμπάρι Ρεντ είναι επίσης ηθοποιός και έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις τηλεοπτικές σειρές Tyler Perry's House of Payne και The Chi.
Το πρώην ζευγάρι είχε συνεργαστεί και επαγγελματικά στην ταινία The Lost Holliday, με τον Σμόλετ να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί, ενώ ο Ρεντ είχε τον ρόλο του Damien, του συντρόφου του κεντρικού ήρωα που χάνει τη ζωή του.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
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