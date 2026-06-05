Η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή έγραψε σημείωμα στα παιδιά της και μετά αυτοκτόνησε: Η δολοφονία στην Αγία Παρασκευή και οι 11 μήνες στη φυλακή

❗ Aυτοκτόνησε χθες βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας σεντόνια, στο μπάνιο του κελιού της στις φυλακές Κορυδαλλού. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

Ο έρωτας και ο γάμος

Το καλοκαίρι του 2015 ο καθηγητής Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι μετρούσε δύο χρόνια σχέσης με τη συνομήλική του Νάντια. Από τη στιγμή που είχαν συναντηθεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών έγιναν ζευγάρι, παντρεύτηκαν και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Εκείνο το καλοκαίρι το νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι είχε αποφασίσει να ζήσει μια μοναδική εμπειρία ταξιδεύοντας για τρεις μήνες στην Ευρώπη και την Ασία.

Φεύγοντας από την Καλιφόρνια, μίσθωσαν το σπίτι τους στην πλατφόρμα του Airbnb, ωστόσο γρήγορα κατάλαβαν ότι ανέκυπταν διάφορα θέματα διαχείρισης. Για τον Πολωνό καθηγητή Μάρκετινγκ και την Ελληνίδα οικονομολόγο το πρόβλημα γέννησε μια λαμπρή επιχειρηματική ιδέα που γρήγορα πήρε σάρκα και οστά: έστησαν εταιρεία διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας ενοικίασης και παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη συντήρησης. Πλέον, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, συνεργάζονται με πάνω από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η εταιρεία απογειώθηκε, το ζευγάρι απέκτησε δύο σπίτια στις ΗΠΑ και τελικά το 2020 εγκαταστάθηκε με τα δίδυμα στην Ελλάδα, διατηρώντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν, αφού έναν χρόνο μετά η ρήξη ανάμεσά τους ήταν οριστική. Εκείνος ζήτησε διαζύγιο και επέστρεψε στις ΗΠΑ ακολουθώντας ακαδημαϊκή καριέρα ως καθηγητής Μάρκετινγκ στο περίφημο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ.

Η σχέση ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι έγινε εκρηκτική: διαμάχες για τα παιδιά και την περιουσία που είχαν αποκτήσει. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο καθηγητής είχε τη δυνατότητα να βλέπει κάθε χρόνο τα παιδιά του τα Χριστούγεννα και έναν μήνα το καλοκαίρι. Τώρα, μετά τη σύλληψη της μητέρας τους, τα παιδιά με εισαγγελική εντολή βρίσκονται σε νοσοκομείο όπου παρακολουθούνται από ειδικούς, ενώ τις επόμενες ημέρες η γιαγιά και ο θείος τους από την πλευρά του πατέρα τους αναμένεται να καταθέσουν αίτημα για να αναλάβουν την επιμέλειά τους.

Τον περασμένο Μάρτιο ο 43χρονος έκανε γνωστό στη Νάντια ότι σκόπευε να πάρει τα παιδιά μαζί του στην Αμερική για τον μήνα όπου είχε δικαίωμα να ήταν μαζί τους. Εκείνη στράφηκε δικαστικά εναντίον του προκειμένου να απαγορευτεί η μετάβαση των παιδιών στις ΗΠΑ. Οπως ισχυρίστηκε στην απολογία του ο δολοφόνος του καθηγητή, σύντροφος της Νάντιας, εκείνη «φοβόταν ότι θα της έπαιρνε για πάντα τα παιδιά» γιατί ο Γιεζόρσκι «είχε γνωριμίες και λεφτά» και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα πέθαινε.

Ο πόλεμος ανάμεσα στους πρώην συζύγους εξελίχθηκε σε δύο επίπεδα: στα τέλη Ιουνίου εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της Νάντιας για να μην πάνε τα παιδιά στις ΗΠΑ με τον πατέρα τους και εκκρεμούσαν τα ασφαλιστικά που είχε κάνει ο Γιεζόρσκι σε εκείνη γιατί, όπως κατέθεσε ο αδελφός του, η πρώην σύζυγός του είχε προσπαθήσει το προηγούμενο διάστημα να αδειάσει τα χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των κοινών τους εταιρειών στις ΗΠΑ. Δεν κατάφερε όμως να πάρει τα λεφτά λόγω περιορισμών που είχε επιβάλει η τράπεζα.

Μάλιστα, ο αδελφός του θύματος που έφτασε στην Ελλάδα μετά το έγκλημα αποδείχθηκε κομβικός μάρτυρας, αφού περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη σχέση όχι μόνο των δύο πρώην συζύγων, αλλά και την εμπλοκή του 35χρονου άνδρα που πλέον ζούσε μαζί με τη Νάντια και τα δυο της παιδιά - περιστασιακά έμενε μαζί τους και ο 14χρονος γιος του από προηγούμενο γάμο του.

Ο αδελφός του Γιεζόρσκι μάλιστα κατέθεσε ότι ο καθηγητής είχε μηνύσει για ξυλοδαρμό τον 35χρονο, κάτι που γρήγορα επιβεβαίωσαν και οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντοπίζοντας τη μήνυση που είχε υποβάλει πέρυσι τον Μάιο στο Αστυνομικό Τμήμα του Συντάγματος. Ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε ότι η Νάντια σε δείπνο με τα τρία παιδιά και τον σύντροφό της είχε πει στον Γιεζόρσκι ότι είχε χρέη 50.000 ευρώ, κάτι που δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί από την Αστυνομία αν πράγματι ισχύει.

Ο καθηγητής Γιεζόρσκι

Ο Γιεζόρσκι ήρθε στην Αθήνα παραμονές της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων της πρώην συζύγου του για το ταξίδι των παιδιών στις ΗΠΑ και ήταν παρών στη διαδικασία. Μία ημέρα μετά, την 1η Ιουλίου, όπως κατέθεσε ο αδελφός του, έφαγαν όλοι μαζί: ο καθηγητής, η Νάντια, τα παιδιά τους, ο σύντροφος της γυναίκας και ο 14χρονος γιος του από τον προηγούμενο γάμο του. Στις 3 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τη δολοφονία -την οποία, όπως ομολόγησε ο 35χρονος, είχε ήδη αποφασίσει και γι’ αυτό τον λόγο είχε προμηθευτεί το όπλο από την περιοχή της Ομόνοιας-, κοινοποιήθηκε στη Νάντια η απόφαση με την οποία είχε απορριφθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε υποβάλει.





Ο 35χρονος Χρήστος, επεδίωκε σχέσεις με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Προηγούμενη σύντροφός του τον είχε καταγγείλει ότι είχε εμμονή μαζί της Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Πολωνός καθηγητής είχε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και τη διδασκαλία και θεωρούνταν κορυφαίος ειδικός στο ποσοτικό μάρκετινγκ, στη βιομηχανική οργάνωση και την εφαρμοσμένη μικροοικονομία. Ως καθηγητής είχε καθοδηγήσει πάνω από 1.500 φοιτητές MBA και PhD. Ειδικευόταν στο μάρκετινγκ καταναλωτών, στο μάρκετινγκ υγειονομικής περίθαλψης, στο ψηφιακό μάρκετινγκ, στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και την τιμολόγηση. Κατείχε διδακτορικό στα Οικονομικά από το Στάνφορντ, μάστερ στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.

Ο εραστής

Ολες αυτές οι ακαδημαϊκές περγαμηνές σε συνδυασμό με την κακή σχέση που είχε με τη Νάντια έκαναν τον Γιεζόρσκι να δείχνει «κακός, περίεργος άνθρωπος, που νόμιζε ότι τα ήξερε όλα» στα μάτια του νέου συντρόφου της.

Ο 35χρονος έως τώρα έχει πάρει πάνω του την πλήρη ευθύνη για το έγκλημα. Υπερασπίζεται τη σύντροφό του και επιβεβαιώνει με τα λεγόμενά του τον δικό της ισχυρισμό, ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα και δεν έχει καμία συμμετοχή στη δολοφονία του πρώην συζύγου και πατέρα των παιδιών της.

Οταν ένιωσε ότι έσφιγγε ο κλοιός γύρω του, όπως αναφέρεται στη δικογραφία και όπως προκύπτει από τις καταθέσεις του, επικοινώνησε μέσω δικηγόρου με έναν από τους τρεις αλλοδαπούς συγκατηγορούμενους συνεργούς του για να του πει ότι αν έμπλεκαν και χρειάζονταν δικηγόρο θα πλήρωνε η Νάντια.

Ο νέος σύντροφος της οικονομολόγου δεν είχε κανένα κοινό στοιχείο με τον πρώην σύζυγό της. Ο κατά οκτώ χρόνια νεότερός της σύντροφος είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και εργαζόταν ως ανειδίκευτος εργάτης ώσπου τον προσέλαβε στην εταιρεία της και έκανε διάφορες δουλειές.

Μόλις στα 21 του χρόνια ο άνδρας από την Αμαλιάδα ήταν ήδη παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού, 14 ετών σήμερα, το οποίο μάλιστα χρησιμοποίησε ερήμην του για να μαθαίνει τις κρίσιμες ώρες πριν από το έγκλημα τις κινήσεις του καθηγητή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος επεδίωκε σχέσεις με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ προηγούμενη σύντροφός του τον είχε καταγγείλει ότι είχε εμμονή μαζί της.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία, κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων, διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Το βράδυ της 15ης Μαΐου του 2024 ο Γιεζόρσκι είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για σωματική βλάβη και απειλή.

Από τη στιγμή που συνελήφθη, πολύ γρήγορα έσπασε και ομολόγησε την ενοχή του. Οπως λέγεται, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ψυχολογικά και κλαίει διαρκώς.

Η Νάντια

H 43χρονη οικονομολόγος ξεκίνησε τις σπουδές της στα Γιάννενα, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και ολοκλήρωσε τον κύκλο της ακαδημαϊκής της εκπαίδευσης στις ΗΠΑ.

Εκεί γνωρίστηκε με τον Πρέμισλαβ και παντρεύτηκαν, εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά τους, εκεί ίδρυσαν τις δύο εταιρείες τους. Η Νάντια φέρεται να υποστηρίζει ότι όλα ήταν δικές της ιδέες που εκμεταλλεύτηκε ο Πολωνός.

Μάλιστα, ο καθηγητής περιγραφόταν ως εθισμένος στο αλκοόλ, βίαιος, απότομος και αδιάφορος για τα παιδιά τους. Στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε υποβάλει εναντίον του, εκείνη ισχυριζόταν ότι τα παιδιά εμφάνιζαν αγχώδη διαταραχή όταν βρίσκονταν κοντά στον πατέρα τους.

Μετά την απόρριψη της αίτησής της ζήτησε να πάνε όλοι μαζί -γονείς και παιδιά- στην παιδοψυχολόγο που παρακολουθούσε τα δίδυμα για να τα προετοιμάσει για το ταξίδι στην Αμερική. Την ίδια ώρα όμως γίνονταν και οι τελευταίες κινήσεις για να στηθεί το καρτέρι θανάτου στον καθηγητή.

Η Νάντια έχει τηρήσει σκληρή στάση κατά την εξέτασή της από τους αστυνομικούς στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Αρνείται τα πάντα, κάθε εμπλοκή, κάθε σχέση, κάθε γνώση για όσα σχεδίαζε ο σύντροφός της που, όπως όλα δείχνουν, ήταν απολύτως εξαρτημένος από εκείνη: συναισθηματικά και οικονομικά.

Ηταν πεπεισμένος ότι όλα τα προβλήματα τα προκαλούσε ο πρώην σύζυγος της γυναίκας με την οποία ζούσε και είναι ενδεικτικό ότι για να πείσει τους τρεις αλλοδαπούς να τον βοηθήσουν τους είχε πει ότι θα τους πλήρωνε για να χτυπήσουν «έναν που βίαζε παιδιά».

Οι τρεις αλλοδαποί, ηλικίας από 16 έως 30 ετών, όπως προκύπτει και από τα βίντεο που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία, φαίνεται να λένε την αλήθεια ότι δεν γνώριζαν ότι σκοπός του Χρήστου ήταν να σκοτώσει τον καθηγητή και ότι τους είχε χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει ψεύτικο άλλοθι: άφησε το αυτοκίνητο και το κινητό του στην Αργολίδα, τον μετέφεραν στην Αθήνα σκεπασμένο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου τους με μια πετσέτα για να μην καταγραφεί από καμία κάμερα τρίτος επιβάτης, τους απείλησε όταν βγήκε από την Porsche για να σκοτώσει και τον εγκατέλειψαν όταν είδαν τι έκανε.

Για τη Νάντια οι αλλοδαποί δηλώνουν πεπεισμένοι ότι είχε απόλυτη γνώση για το έγκλημα και ότι καθοδήγησε τον φυσικό αυτουργό. Μάλιστα, ο Βούλγαρος λέει ότι εκείνη έδωσε πολλά λεφτά στον Χρήστο για να σκοτώσει τον πρώην άντρα της.

Η ίδια, πάντως, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Γιεζόρσκι: ένα λεπτό πριν από τη δολοφονία, στις 16.09 της 4ης Ιουλίου, η Νάντια του είχε τηλεφωνήσει, ενώ τον περίμενε για να πάρει τα παιδιά.

Τέσσερα λεπτά νωρίτερα ο Χρήστος είχε τηλεφωνήσει στον γιο του για να μάθει αν είχε φτάσει ο Πολωνός. Για την Αστυνομία, τα δύο τηλεφωνήματα συνδέονται μεταξύ τους.

Η σχέση με τον πρώην σύζυγό της ήταν το μόνο αρνητικό στη ζωή της οικονομολόγου, αφού στα επαγγελματικά της όλα ήταν λαμπερά: βραβευμένη επιχειρηματίας με πολλά βραβεία, υποψήφια για ακόμη περισσότερα, μια «Ελληνίδα που υποσχόταν πολλά» στον τομέα της.

H Αστυνομία στη δικογραφία που έχει συντάξει σε βάρος των πέντε κατηγορούμενων επισημαίνει ότι οι δράστες από την ώρα που έφτασαν στο σημείο όπου γινόταν η συνεδρία με την παιδοψυχολόγο μέχρι και τη δολοφονία είχαν την κατάλληλη γνώση, ενημέρωση και πληροφόρηση.

Με βάση αυτό το δεδομένο, δείχνουν τη Νάντια ως το μόνο άτομο που είχε τις γνώσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες έδωσε έμμεσα στον σύντροφό της μέσω του «αθώου διαύλου», που ήταν ο γιος του. Το παιδί μάλιστα επιβεβαίωσε τις επικοινωνίες, όμως στο μεταξύ είχε αλλάξει τηλέφωνο και είχε διαγράψει την εφαρμογή Signal μέσω της οποίας είχαν γίνει...

Η εξιχνίαση

Η δολοφονία του Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι είναι από τις υποθέσεις που για τους έμπειρους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θεωρούνται εύκολες για να εξιχνιαστούν. Μπορεί οι δολοφόνοι να θεώρησαν ότι είχαν σχεδιάσει τα πάντα και είχαν προβλέψει κάθε λεπτομέρεια για να μην προδοθούν -ακόμη και ψεύτικο άλλοθι με ηλεκτρονικά ίχνη είχαν προβλέψει και γι’ αυτό άφησε το κινητό του και το αυτοκίνητό του στην Αργολίδα ο 35χρονος-, όμως το βασικό όπλο των αστυνομικών, που είναι η κοινή λογική, ανέτρεψε όλα τα σχέδια.

Η κοινή λογική είναι αυτή που κατευθύνει τις έρευνες και θέτει τα βασικά ερωτήματα προς απάντηση στη διαδικασία εξιχνίασης κάθε εγκλήματος. Από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε το θύμα, το βασικό ερώτημα ήταν ποιος και γιατί θα σκότωνε στην Αθήνα έναν ακαδημαϊκό καθηγητή που κατοικεί στις ΗΠΑ, που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές οπουδήποτε και είναι ευκατάστατος. Με ποιον μπορούσε να έχει θανάσιμες διαφορές ένας άνθρωπος με αυτό το προφίλ;

Την απάντηση έδωσε ο αδελφός του θύματος που έφτασε στην Αθήνα από την Πολωνία. Αυτός περιέγραψε τη διαμάχη του αδελφού του με την πρώην σύζυγό του, αυτός μίλησε για τον ξυλοδαρμό και τις απειλές που είχε δεχτεί από τον σύντροφο της πρώην γυναίκας του και για τη μήνυση που του είχε υποβάλει.

Οι πληροφορίες που έδωσε επαληθεύτηκαν και πλέον οι αστυνομικοί εντόπισαν το κίνητρο. Αλλωστε, για το Τμήμα Ανθρωποκτονιών τέλειο έγκλημα είναι αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό ως εγκληματική ενέργεια - διαφορετικά, πάντα υπάρχει η πιθανότητα να βρεθεί ο δράστης. Στην προκειμένη περίπτωση, το έγκλημα είχε διαπραχθεί εν μέση οδώ και ελάχιστα μέτρα από το σπίτι των κατηγορούμενων δολοφόνων.

Το χρονικό

■ Το βράδυ της 3ης Ιουλίου και αφού είχε κοινοποιηθεί η απόφαση απόρριψης των ασφαλιστικών μέτρων, ο 35χρονος επικοινώνησε με τον 30χρονο Βούλγαρο γνωστό του στην Αργολίδα και από εκείνον ήρθε σε επαφή με έναν εκ των δύο Αλβανών, από τον οποίο ζήτησε βοήθεια για να φοβίσουν τον καθηγητή. Το ίδιο βράδυ έδωσε στον Βούλγαρο μια σακούλα μέσα στην οποία είχε το πιστόλι με το οποίο σκότωσε τον Πολωνό. Το όπλο ήταν κρυμμένο μέσα σε μια εργαλειοθήκη που είχε σε έναν πράσινο σάκο ο 35χρονος.

■ Το πρωί της επομένης οι δύο Αλβανοί παρέλαβαν με το αυτοκίνητο του ενός τον φυσικό αυτουργό του φόνου από ξενοδοχείο του Ναυπλίου, πήγαν στην Πετρούπολη και εκεί νοίκιασαν την γκρι Porsche Cayenne.

■ Φεύγοντας από το Ναύπλιο ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το κινητό του τηλέφωνο στον Βούλγαρο συνεργό του προκειμένου ο τελευταίος να το χρησιμοποιήσει την ημέρα του εγκλήματος.

■ Κατά τη διαδρομή από Ναύπλιο προς Πετρούπολη ο 35χρονος ήταν ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και κουκουλωμένος με μπλε πετσέτα, ενώ έμεινε στο αυτοκίνητο και μέχρι να ολοκληρωθεί η μίσθωση - παραλαβή της Porsche από τους δύο Αλβανούς.

■ Αμέσως μετά την παραλαβή της Porsche, οι τρεις, κατ’ εντολή του 35χρονου, πήγαν στο Χαϊδάρι, σε χρονική στιγμή κατά την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρία στην παιδοψυχολόγο και περίμεναν κοντά στο γραφείο της.

■ Στο Χαϊδάρι και ενώ παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο ο 35χρονος φόρεσε τα ρούχα που είχε κατά τη διάπραξη της δολοφονίας.

■ Στις 14.47 η Νάντια φωτογράφισε το θύμα τη στιγμή που ανέμενε στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Οπως διαπιστώθηκε, η Porsche Cayenne κινήθηκε μέσω της Αττικής οδού στην Αγία Παρασκευή. Μία ώρα και 11 λεπτά πριν από τη δολοφονία, η Porsche Cayenne στάθμευσε στη συμβολή των οδών Ειρήνης και Ευεργέτου Γιαβάση (επί της Ειρήνης), σε σημείο απ’ όπου καθίσταται δυνατή η επιτήρηση του σημείου παραλαβής των παιδιών.

Το σημείο στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή, όπου δολοφονήθηκε ο 43χρονος Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι

Στο διάστημα της αναμονής ο δολοφόνος επικοινώνησε με τον γιο του χρησιμοποιώντας τηλέφωνο συνεργού του, αφού το δικό του βρισκόταν στην Αργολίδα.

Η απειλή

Οι επικοινωνίες τους επικεντρώθηκαν στην επικείμενη άφιξη του καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, ενώ με την τελευταία επικοινωνία φέρεται να ενημερώθηκε ο δολοφόνος για την άφιξή του.

■ Τη στιγμή που βγήκε από την Porsche Cayenne, ο 35χρονος όπλισε το πιστόλι και απείλησε τους δύο Αλβανούς πως αν μιλούσαν θα τους πυροβολούσε και αυτούς.

■ Αμέσως μετά τη διάπραξη της δολοφονίας οι δύο αλλοδαποί αποχώρησαν με την Porsche Cayenne και πήγαν στο σπίτι φιλικού προσώπου του ενός στο Χαλάνδρι, από τον οποίο ζήτησαν να κρατήσει τον πράσινο σάκο, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Τελικά, πέταξαν τον σάκο σε κάδο σκουπιδιών.

Αμέσως μετά το έγκλημα ο 35χρονος επέστρεψε στην περιοχή της Αργολίδας με ταξί, χωρίς να έχει προκύψει το ακριβές σημείο επιβίβασης και αποβίβασής του.

Μετά τη δολοφονία ο Βούλγαρος κατηγορούμενος δέχτηκε κλήση από δικηγόρο τον οποίο είχε επισκεφτεί ο 35χρονος. Κατά την επικοινωνία τους, ο δικηγόρος ζήτησε από τον 30χρονο Βούλγαρο να καλύψει τον δολοφόνο σε περίπτωση που καλούνταν από την Αστυνομία. Σε αυτή την περίπτωση η Νάντια θα κάλυπτε τα έξοδα της νομικής υποστήριξης.

Από τη στιγμή που λύθηκε ο βασικός γρίφος, διαπιστώθηκε, δηλαδή, η ταυτότητα του θύματος, οι έρευνες στράφηκαν στο άμεσο περιβάλλον- τους ανθρώπους που γνώριζε και τον γνώριζαν στην Ελλάδα. Γρήγορα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η σχέση των δύο πρώην συζύγων είχε περάσει «από σαράντα κύματα» και το διαζύγιό τους ήταν εκρηκτικό. Η πρώην σύζυγος εξετάστηκε κατ' επανάληψη και παρά την άρνησή της, η αστυνομία είχε αρχίσει να σχηματίζει το παζλ, μέχρι που έφτασε στην πλήρη εικόνα και προχώρησε στις συλλήψεις.Οι πρώην σύζυγοι είχαν αγεφύρωτες διαφορές όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά τους, αλλά και οικονομικής φύσης, που αφορούν εταιρείες που είχαν ιδρύσει στις ΗΠΑ.Η πρώην σύζυγος του πανεπιστημιακού πίεζε τον 35χρονο νέο σύντροφό της να βρει πρόθυμους να χτυπήσουν επί πληρωμή τον πρώην σύζυγό της, αλλά στην πορεία φέρεται να επέμεινε στην εξόντωσή του, στήνοντας σκηνικό που παρέπεμπε σε «επαγγελματικό» χτύπημα, οργανωμένο σε επιμέρους λεπτομέρειες.Οι τρεις αλλοδαποί που εντόπισε ο νυν σύντροφος της γυναίκας ήρθαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι δύο Αλβανοί κατηγορούμενοι νοίκιασαν το αυτοκίνητο που στάθμευσαν σε μικρή απόσταση από την οδό Ειρήνης, ενώ ο Βούλγαρος φέρεται να ήταν αυτός που έδωσε το όπλο του εγκλήματος, ένα τοκάρεφ, στον φυσικό αυτουργό, τον 35χρονο σύντροφο της πρώην συζύγου.Ο Βούλγαρος ήταν γνωστός του 35χρονου. Αυτός, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας μάσκα, στάθηκε με ψυχραιμία απέναντι στον Πολωνό καθηγητή και άρχισε να τον πυροβολεί χωρίς δισταγμό. Οταν τον είδε να πέφτει αιμόφυρτος, απομακρύνθηκε γρήγορα και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που τον περίμεναν οι τρεις συνεργοί του, σε μικρή απόσταση.Οι τέσσερις άνδρες ομολόγησαν την ενοχή τους και έπειτα περιέγραψαν το ρόλο της γυναίκας, η οποία δήλωνε «αθώα».Ο 35χρονος επέστρεψε με ταξί στην Αργολίδα.