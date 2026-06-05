Ο Κιθ Ντέιβιντ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Βλέπετε έναν άντρα που ζει το όνειρό του
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Κιθ Ντέιβιντ Λεωφόρο της Δόξας Αστέρι της Δόξας

Ο Κιθ Ντέιβιντ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Βλέπετε έναν άντρα που ζει το όνειρό του

Ο ηθοποιός προσπάθησε με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της τελετής

Ο Κιθ Ντέιβιντ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Βλέπετε έναν άντρα που ζει το όνειρό του
Γεωργία Κοτζιά
Με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας τιμήθηκε ο Κιθ Ντέιβιντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δήλωσε συγκινημένος πως ζει το όνειρό του.

Ο ηθοποιός προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της τελετής και θέλησε να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα προς τον κόσμο που τον παρακολουθεί, συνεχίζοντας την προσπάθεια, μέχρι ο καθένας να πετύχει τον στόχο του και να ζήσει αυτή την ευλογία.

Ο Κιθ Ντέιβιντ ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Όλη μου τη ζωή ήθελα να γίνω ηθοποιός. Ξεκίνησα ως τραγουδιστής, μετά ήθελα να γίνω ιεροκήρυκας, ήθελα να γίνω δικηγόρος και πρόεδρος τράπεζας. Μετά ανακάλυψα ότι μπορώ να γίνω ηθοποιός και να είμαι όλα αυτά». Έπειτα πρόσθεσε προσπαθώντας να μην κλάψει: «Αυτό που παρακολουθήσατε όλοι σήμερα είναι ένας άντρας που ζει το όνειρό του. Σήμερα είναι μία υπέροχη μέρα» και κλείνοντας επισήμανε πως κανείς δεν πρέπει να τα παρατάει και να σταματήσει να ονειρεύεται: «Μην τα παρατάτε πριν την ευλογία».

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Ο Ντέιβιντ έχει περισσότερες από 400 συμμετοχές σε κινηματογράφο, τηλεόραση και μεταγλωττίσεις. Η πορεία του ξεκίνησε από το θέατρο, στη σκηνή του Delacorte Theater στη Νέα Υόρκη, ενώ στον κινηματογράφο, έγινε γνωστός μέσα από συνεργασίες με τον σκηνοθέτη Τζον Κάρπεντερ, ο οποίος του έδωσε τον πρώτο του ρόλο στη μεγάλη οθόνη με το «The Thing» και αργότερα στο «They Live». Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες όπως «Platoon», «Armageddon», «Requiem for a Dream» και «There’s Something About Mary».

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Παράλληλα, έχει αφήσει το αποτύπωμά του και στην τηλεόραση με συμμετοχές σε σειρές όπως «Community», «Grey’s Anatomy» και «ER», ενώ ξεχωρίζει και ως η φωνή πίσω από αγαπημένους animated χαρακτήρες, όπως ο Dr. Facilier στην ταινία «Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος».

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Γεωργία Κοτζιά

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