Τέιλορ Σουίφτ: Και επίσημα η πιο πλούσια γυναίκα μουσικός στην ιστορία, στα δύο δισεκατομμύρια η περιουσία της
Τέιλορ Σουίφτ: Και επίσημα η πιο πλούσια γυναίκα μουσικός στην ιστορία, στα δύο δισεκατομμύρια η περιουσία της
Το Forbes συμπεριέλαβε την ποπ σταρ στη λίστα Iconoclast 50 για το 2026
Η Τέιλορ Σουίφτ είναι και επίσημα η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία, σύμφωνα με τη λίστα Iconoclast 50 του Forbes για το 2026. Η περιουσία της ποπ σταρ ανέρχεται πλέον στα δύο δισεκατομμύρια δολάρια.
Η διάσημη τραγουδίστρια μπήκε για πρώτη φορά στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων το 2024, ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία της Eras Tour, η οποία τελικά συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε το Forbes. Η παγκόσμια περιοδεία που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 16 μηνών, έγινε επίσης το πιο εμπορικό tour όλων των εποχών.
Η εντυπωσιακή περιουσία της τραγουδίστριας αποδίδεται και στον εκτενή μουσικό της κατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα πιο πρόσφατα άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl» και «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησαν το 2025 και το 2024, αντίστοιχα.
Παράλληλα, η επανηχογράφηση αρκετών από τα παλαιότερα άλμπουμ της, μια ασυνήθιστη αλλά καθοριστική κίνηση για τη μουσική βιομηχανία, επέτρεψε στη Σουίφτ να ανακτήσει τον έλεγχο της μουσικής της και να εισπράττει η ίδια τα δικαιώματα. Τελικά, ανέκτησε τον έλεγχο των master ηχογραφήσεών της τον Μάιο του 2025, μέσα από συμφωνία που εκτιμήθηκε στα 360 εκατ. δολάρια, έξι χρόνια αφότου είχαν πωληθεί στον Σκούτερ Μπράουν.
Τον Αύγουστο του 2025, η περιουσία της Σουίφτ εκτιμάτο στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει προηγούμενης έκθεσης του Forbes. Εκείνη την περίοδο, σημαντική συμβολή στη συνολική της περιουσία είχε και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, αξίας 110 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Σουίφτ έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν αρκετές φιλανθρωπικές δωρεές, μεταξύ των οποίων 100.000 δολάρια τον Φεβρουάριο του 2024 στην οικογένεια γυναίκας που σκοτώθηκε στην παρέλαση των Κάνσας Σίτι Τσιφς για το Super Bowl, καθώς και 1 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2023 για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές μετά τις καταιγίδες στο Τενεσί.
Η διάσημη τραγουδίστρια μπήκε για πρώτη φορά στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων το 2024, ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία της Eras Tour, η οποία τελικά συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε το Forbes. Η παγκόσμια περιοδεία που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 16 μηνών, έγινε επίσης το πιο εμπορικό tour όλων των εποχών.
Η εντυπωσιακή περιουσία της τραγουδίστριας αποδίδεται και στον εκτενή μουσικό της κατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα πιο πρόσφατα άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl» και «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησαν το 2025 και το 2024, αντίστοιχα.
Taylor Swift didn't just break records—she took ownership of them. The Forbes Iconoclast List member leveraged her star power to buy back her original masters for $360 million, doubling her net worth to $2 billion by March 2026. She is officially the richest female musician in… pic.twitter.com/4aALahbZC7— Forbes (@Forbes) June 2, 2026
Τον Αύγουστο του 2025, η περιουσία της Σουίφτ εκτιμάτο στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει προηγούμενης έκθεσης του Forbes. Εκείνη την περίοδο, σημαντική συμβολή στη συνολική της περιουσία είχε και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, αξίας 110 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Σουίφτ έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν αρκετές φιλανθρωπικές δωρεές, μεταξύ των οποίων 100.000 δολάρια τον Φεβρουάριο του 2024 στην οικογένεια γυναίκας που σκοτώθηκε στην παρέλαση των Κάνσας Σίτι Τσιφς για το Super Bowl, καθώς και 1 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2023 για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές μετά τις καταιγίδες στο Τενεσί.
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