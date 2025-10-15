Οι «άγγελοι» της Victoria's Secret ετοιμάζονται να ανέβουν στην πασαρέλα - Τα backstage βίντεο

Διάσημα μοντέλα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη Victoria's Secret θα φορέσουν και πάλι τα φτερά τους. Ανάμεσά τους οι Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Άλεξ Κονσάνι, Ανόκ Γιαΐ, Άσλεϊ Γκράαμ, Μπάρμπαρα Πάλβιν, Κάντις Σουάνποελ, Ντάουτζεν Κρος, Τζίτζι Χαντίντ, Τζόαν Σμαλς, Λίλι Άλντριτζ, Παλόμα Ελσέσερ, Στέλα Μάξγουελ και Τέιλορ Χιλ.Το fashion show θα ντύσουν με τη μουσική τους η Missy Elliott, η Karol G, η Madison Beer και το δημοφιλές K-pop συγκρότημα TWICE.