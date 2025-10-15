Οι «άγγελοι» της Victoria's Secret ετοιμάζονται να ανέβουν στην πασαρέλα - Τα backstage βίντεο
Victoria's Secret Μοντέλα Πασαρέλα

Οι «άγγελοι» της Victoria's Secret ετοιμάζονται να ανέβουν στην πασαρέλα - Τα backstage βίντεο

Το πολυαναμενόμενο  Fashion Show θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη

Οι «άγγελοι» της Victoria's Secret ετοιμάζονται να ανέβουν στην πασαρέλα - Τα backstage βίντεο
Αναστασία Σταθά
Για μία ακόμη χρονιά οι «άγγελοι» της Victoria’s Secret θα περπατήσουν στην πασαρέλα σε ένα εντυπωσιακό σόου που «παντρεύει» τη μόδα με τη μουσική.

Λίγες ώρες πριν το πολυαναμενόμενο event που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στη Νέα Υόρκη, στο κατάστημα της Victoria’s Secret στη Fifth Avenue, βίντεο από τα backstage δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram.

Στο υλικό που αναρτήθηκε στα social media, η Ιρίνα Σάικ, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και η Άλεξ Κονσάνι μεταξύ άλλων, κάνουν την εμφάνισή τους, φορώντας ρόμπες, ενώ ετοιμάζονται στα παρασκήνια.

Δείτε τα backstage βίντεο

Διάσημα μοντέλα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη Victoria's Secret θα φορέσουν και πάλι τα φτερά τους. Ανάμεσά τους οι Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Άλεξ Κονσάνι, Ανόκ Γιαΐ, Άσλεϊ Γκράαμ, Μπάρμπαρα Πάλβιν, Κάντις Σουάνποελ, Ντάουτζεν Κρος, Τζίτζι Χαντίντ, Τζόαν Σμαλς, Λίλι Άλντριτζ, Παλόμα Ελσέσερ, Στέλα Μάξγουελ και Τέιλορ Χιλ.

Το fashion show θα ντύσουν με τη μουσική τους η Missy Elliott, η Karol G, η Madison Beer και το δημοφιλές K-pop συγκρότημα TWICE.

Αναστασία Σταθά
