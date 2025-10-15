Απόψε το Victoria’s Secret Fashion Show - Τα μοντέλα που θα περπατήσουν στην πασαρέλα
Απόψε το Victoria’s Secret Fashion Show - Τα μοντέλα που θα περπατήσουν στην πασαρέλα
Το εμβληματικό σόου μόδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη
Έπειτα από τη μεγάλη επιστροφή του το 2024, το Victoria’s Secret Fashion Show επανέρχεται και φέτος, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη με τα διάσημα μοντέλα και τους εμβληματικούς «Αγγέλους». Το πολυαναμενόμενο event θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, στο κατάστημα της Victoria’s Secret στη Fifth Avenue.
Όπως και πέρυσι, το σόου θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Prime Video και Amazon Live. Παράλληλα, οι θαυμαστές θα μπορούν να το παρακολουθήσουν και από τα επίσημα κανάλια της Victoria’s Secret σε Instagram, YouTube και TikTok.
Στο φετινό σόου επιστρέφουν μερικά από τα πιο διάσημα μοντέλα που έχουν συνδεθεί με τον οίκο, ανάμεσά τους:
Αντριάνα Λίμα, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Άλεξ Κονσάνι, Ανόκ Γιαΐ, Άσλεϊ Γκράαμ, Μπάρμπαρα Πάλβιν, Κάντις Σουάνποελ, Ντάουτζεν Κρος, Τζίτζι Χαντίντ, Τζόαν Σμαλς, Λίλι Άλντριτζ, Παλόμα Ελσέσερ, Στέλα Μάξγουελ και Τέιλορ Χιλ.
Η λίστα συνδυάζει καταξιωμένα μοντέλα με νεότερα πρόσωπα που αναμένεται να ξεχωρίσουν στην πασαρέλα της Victoria’s Secret.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η μουσική σκηνή του σόου θα αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Ανάμεσα στα ονόματα που θα εμφανιστούν ζωντανά είναι η Missy Elliott, η Karol G, η Madison Beer και το δημοφιλές K-pop συγκρότημα TWICE.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ποια μοντέλα θα περπατήσουν στην πασαρέλα
Get ready to see Gigi Hadid, Angel Reese, Karol G, TWICE, Missy Elliott, and more don their angel wings. https://t.co/e0jaXxsjRG— Marie Claire (@marieclaire) October 14, 2025
Ποιοι θα εμφανιστούν στη μουσική σκηνή
