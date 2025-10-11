Γερασιμίδου για την απουσία της από την τηλεόραση: Ρόλοι που θα έπρεπε να κάνω λόγω ηλικίας παίζονται από νεότερες γυναίκες, δεν έχω θέση
Δεν παραπονιέμαι, αλλά ήθελα κάπου να παίξω κι εγώ, ακόμα χρήσιμη είμαι, πρόσθεσε η ηθοποιός
Στην απουσία της από την τηλεόραση αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, υποστηρίζοντας ότι για ρόλους που θα της ταίριαζαν ηλικιακά προτιμώνται νεότερες συνάδελφοί της. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι όπως είναι διαμορφωμένο το τηλεοπτικό τοπίο, εκείνη δεν έχει θέση. Παρόλο αυτά, θα ήθελε να επιστρέψει στη μικρή οθόνη, αφού είναι «ακόμα χρήσιμη», όπως είπε.
«Μεγαλώνουμε μικρά παιδιά και γενιές με το “Εμείς κι Εμείς”. Το τηλεοπτικό μου παράπονο είναι ότι έχουν αλλάξει οι ηλικίες, ρόλοι που είναι για την ηλικία μου, παίζονται από μικρότερες, οπότε δεν έχω θέση. Δεν παραπονιέμαι, αλλά ήθελα κάπου να παίξω κι εγώ, ακόμα χρήσιμη είμαι», δήλωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου.
Στην ίδια συνέντευξη η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε και για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, με τον οποίο μετρά 45 χρόνια κοινής πορείας, και στάθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν. «Βλέπω σχόλια για μένα ότι είμαι αχώνευτη και κράζω τον άντρα μου. Με τον σύζυγό μου είμαστε 45 χρόνια μαζί, αν τον έκραζα, δεν θα ήμασταν μαζί. Πεινάσαμε μαζί, ήμασταν φτωχοί μαζί και όταν βγάλαμε μαζί χρήματα, κάναμε ένα σπίτι που το μισό έχει καεί. Κάτι φτωχοί φίλοι μας, μας βοήθησαν. Έβγαζαν από την τσέπη τους ό,τι τους περίσσευε και μας τα έδιναν. Τα έδωσα αμέσως. Έπαιξα και με εξευτελιστική τιμή σε μια σειρά για να τα δώσω», σημείωσε.
