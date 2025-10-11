Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: «ΕΓΩ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΠΑΤΣΑΤΖΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας. Γονείς 18 παιδιών, που νοσηλεύονται με λευχαιμία σταμάτησαν την κλασική θεραπεία και προμήθευσαν τα παιδιά τους με το νερό του Καματερού, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να πεθάνει

Ο Καματερός με την Γκιζέλα Ντάλη. Η ηθοποιός ισχυρίστηκε πως: «είχα καρκίνο στον λαιμό και έβγαζα μόνον άναρθρες κραυγές. Χάρη στο νερό, είμαι καλά και ετοιμάζομαι να ξαναβγώ στο θέατρο».

ΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ...

Ο Καματερός μιλάει σε συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τη Βουλή

Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ο Καματερός και οι συνεργάτες του θα καθίσουν στο εδώλιο της Δικαιοσύνης με τις κατηγορίες της παράνομης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και της παράνομης διάθεσης φαρμακευτικού προϊόντος

Οι αστυνομικοί που καλούνται να αποκαταστήσουν την τάξη, αδυνατούν να χαλιναγωγήσουν το μανιασμένο πλήθος. Οι χιλιάδες άνθρωποι που έχουν καταφθάσει από διάφορες μεριές της χώρας για να προμηθευτούν το «θαύμα», δεν προτίθενται να φύγουν με άδεια χέρια. Ο Καματερός έχει δημιουργήσει ένα χάος!Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών,, παραγγέλνει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση και ζητά την εξέταση ποσότητας του νερού από το Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμάκων (ΚΕΕΦ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».Το θέμα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, που αναγκάζουν τον Καματερό να οργανώσει συνέντευξη Τύπου σε ξενοδοχείο του Συντάγματος. Στην επίμονη ερώτηση των δημοσιογράφων για το πώς νομιμοποιείται ο ίδιος, χωρίς να έχει σχέση με την ιατρική επιστήμη, να υπόσχεται ίαση σοβαρών ασθενειών, απαντά εκπλήσσοντας τους πάντες: «Ο Θεός με διάλεξε ακριβώς επειδή δεν είμαι γιατρός. Εγώ μία φιλοδοξία είχα: να ανοίξω πατσατζίδικο στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά, βλέπετε, η ευθύνη γι αυτό το θαύμα, εις τους αιώνας των αιώνων, έλαχε αποκλειστικά και μόνον σ΄ εμένα». Λέει ακόμα ότι πρωτοανακάλυψε το νερό το 1957 και ότι πείσθηκε πως είναι ραδιενεργό μόλις το 1972. Πως το νερό της συγκεκριμένης πηγής αναβλύζει από πέντε έξι σημεία, αλλά ένα είναι αυτό που περιέχει ραδιενέργεια. Μιλά για «διαφοροποίηση της ταχύτητας της μάζης», για «μόριο ύδατος σε συνδυασμό με την ταχύτητα και τον χρόνο» και για πολλά άλλα, για τα οποία η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και καταλήγει με ναρκισσιστικό ύφος: «Εμείς, δηλαδή εγώ, έχουμε λύσει οριστικά το πρόβλημα του καρκίνου». Ο δε συνεργάτης του, Γράτσος, υποστηρίζει πως οι δυο τους «ανέτρεψαν την παραδοσιακή επιστήμη και το φαρμακευτικό κατεστημένο» και αποκαλύπτει ότι έχουν κρύψει ποσότητα για δωρεάν θεραπεία 100 εκατομμυρίων αρρώστων σε όλο τον κόσμο!Το εκτός λογικής παραλήρημα είναι εμφανές, αλλά όταν εμπορεύεσαι ελπίδα, βρίσκεις πάντα πρόθυμους πελάτες. Πόσο μάλλον όταν αυτή η ελπίδα κρεμιέται καθημερινά με πηχυαίους τίτλους στα μανταλάκια των περιπτέρων... Οι εφημερίδες εξακολουθούν να συντηρούν την υπόθεση για χάρη της αναγνωσιμότητας. Ελάχιστες είναι εκείνες που τηρούν γραμμή επιφύλαξης.Η «Ελευθεροτυπία» δημοσιεύει πως γονείς 18 παιδιών, που νοσηλεύονται με λευχαιμία και άλλης μορφής νεοπλασματικά νοσήματα στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», σταμάτησαν την κλασική θεραπεία και προμήθευσαν τα παιδιά τους με το νερό του Καματερού, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να πεθάνει και η κατάσταση της υγείας των υπολοίπων να παρουσιάσει επιδείνωση.Η ανάγκη επέμβασης της Πολιτείας είναι επιτακτική. Ο όρος της κατανάλωσης του «θαυματουργού» νερού και μάλιστα χωρίς την ταυτόχρονη λήψη φαρμάκων έχει καταστήσει την υπόθεση άκρως επικίνδυνη. Ο Καματερός καλείται στο υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών να καταθέσει τα επιστημονικά στοιχεία, που δηλώνει πως έχει στην κατοχή του και πιστοποιούν την ιδιαιτερότητα του προϊόντος. Προσέρχεται, αλλά αρνείται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία. «Έτσι θα ομολογούσα ότι το Ήλιον είναι φάρμακο. Αλλά κανείς δεν είπε ότι είναι φάρμακο. Ούτε ότι ο καρκίνος είναι νόσος. Το Ήλιον είναι εργαλείο και ο καρκίνος πάθηση. Έχω να παραδώσω ένα εκατομμύριο αντικειμενικά στοιχεία» (!) λέει. Στις 20 Φεβρουαρίου παραγγέλλεται η προσαγωγή σε εισαγγελέα στο πλαίσιο έρευνας. Όταν ερωτάται σχετικά από τους δημοσιογράφους, απαντά: «Δεν μπορούν να με συλλάβουν. Ολόκληρο στρατό να στείλουν να με πιάσει, δεν θα τα καταφέρουν. Οι γενναίοι στη μάχη επιζούν, δεν σκοτώνονται».Εν τω μεταξύ, ο «γενναίος» και ο συνεργάτης του κάνουν χρυσές δουλειές. Τώρα πια, στο όνομα της τάξης και της αξιοπρέπειας, έχουν αποσύρει τα βυτία και πωλούν το Ήλιο πότε σε σωληνάρια και πότε σε μπουκαλάκια με νερό έναντι 20 δραχμών. Τα ημερήσια προγραμματισμένα σημεία πώλησης τείνουν να πάρουν μόνιμη θέση στις στήλες των εφημερίδων πλάι στις αγγελίες! Οι πωλήσεις γίνονται κατά κανόνα σε προαύλιο ναών για να υπενθυμίζεται και η «αγιότητα» του πράγματος... Το «θαυματουργό νερό» προκαλεί παροξυσμό, τον οποίο κατά διαστήματα ενισχύουν δημοσιευμένες δηλώσεις γιατρών που αποδέχονται τις ιαματικές ιδιότητές του όσο και διασήμων, που υποστηρίζουν ότι το έχουν δοκιμάσει και έχουν «θεραπευτεί».Στις 15 Μαρτίου, ο πάσχων από σοβαρή ασθένεια των ματιών,, δηλώνει πως πίνοντας πέντε μέρες θαυματουργό νερό θεραπεύτηκε και μπορεί πλέον να οδηγεί, ενώ η συνάδελφός τουσε συνέντευξή της διαβεβαιώνει: «είχα καρκίνο στον λαιμό και έβγαζα μόνον άναρθρες κραυγές. Χάρη στο νερό, είμαι καλά και ετοιμάζομαι να ξαναβγώ στο θέατρο». Η γυναίκα θα φύγει έτσι κι αλλιώς από τη νόσο, χρόνια αργότερα.Αέρας φουσκώνει τα πανιά του Καματερού, που διοργανώνει ακόμα και πορείες προς τη Βουλή, διαμαρτυρόμενος για όσους εκ των πολιτικών δυσπιστούν έναντι της... προσφοράς του στην ανθρωπότητα. Οι δε «θεραπευτικές ιδιότητες» του νερού του φτάνουν τώρα και στην ίαση της τυφλότητας! Συνεργάτες της ομάδας του «εφευρέτη» έχουν στήσει γραφείο Τύπου, απ΄ όπου ενημερώνουν το κοινό για τις μέρες και ώρες διανομής του νερού και ανακοινώνουν ότι το νερό θεραπεύει ΚΑΙ τυφλούς!Στις 23 Φεβρουαρίου δημοσιοποιούνται τα πορίσματα του ΚΕΕΦ και του Δημόκριτου. «Δεν δυνάμεθα να αποφανθώμεν ότι πρόκειται περί ποσίμου (σσ. νερού), δεδομένου ότι είναι δυνατόν να είναι μολυσμένον» καταλήγει η έκθεση του ΚΕΕΦ, ενώ στην άλλη του Δημόκριτου σημειώνεται ότι: «άπασαι αι ευρεθείσαι τιμαί ραδιενέργειας ευρίσκονται εντός των ορίων των συνήθως παρατηρουμένων τιμών εις τα φυσικά ύδατα του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον από πλευράς ραδιενέργειας».σχολιάζει δηκτικά ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων,και λαμβάνει την προκλητική απάντηση του Καματερού: «Κύριε υφυπουργίσκε, σε συκοφαντώ και σε εξυβρίζω».Παρά την κάθετη πλέον στάση της επίσημης κυβέρνησης και τον ψύχραιμο, αποστασιοποιημένο λόγο μερίδας του Τύπου έναντι του φαινομένου, η είδηση του «θαυματουργού νερού» «καταπίνεται» αμάσητη από ορδές ανθρώπων, που δεν διστάζουν να στέκονται ώρες μέσα στο κρύο, στα σημεία διανομής, ή και να έρχονται στα χέρια για το ποιος θα αποκτήσει πρώτος το αγαθό. Η θεραπευτική του ιδιότητα μάλιστα έχει προσλάβει χαρακτηριστικά πανάκειας. Συστήνεται δια πάσαν νόσον, αλλά και για πρόληψη και καλή υγεία.Στις 18 Μαρτίου, σε μία ουρά ανθρώπων που ξεκινά από το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει ίσαμε την Νέα Ιωνία, ο Καματερός μοιράζει το προϊόν μαζί με τις... ευλογίες του για καλή ζωή. Η διανομή διαρκεί έξι ώρες και περιλαμβάνει και τους παίκτες της ΑΕΚ που έχουν πρωινή προπόνηση. Αστέρες του ποδοσφαίρου περιμένουν υπομονετικά στη σειρά. Ουδείς εκ των συγκεντρωμένων ενδιαφέρεται γι αυτούς. Το θέμα είναι το νερό.Η ελπίδα θριαμβεύει για ακόμη λίγες μέρες κι όταν έρχεται η ώρα να πεθάνει, γκρεμίζεται με χλαπαταγή από τον ίδιο τον εμπνευστή της...Στις 23 Μαρτίου, στο γήπεδο ποδοσφαίρου των Λιοσίων, ο Καματερός μιλά σε 8.000 ανθρώπους που έχουν έρθει να τον ακούσουν. Ποντάρει, λέει, στην αγάπη του κόσμου, που θα του δώσει δύναμη, για: 1) να πάρει την Πόλη, 2) να επαναφέρει τον βασιλιά στη θέση του, 3) να εξαφανίσει τη νήσο Σάσωνα της Αλβανίας, που η Ελλάδα παραχώρησε το 1914 στη γείτονα χώρα και ακολούθως 4) να εξαφανίσει την Τουρκία και ίσως τη Σιβηρία! «Τα χέρια μου θα γίνουν γροθιές για τους κομμουνιστές, τους αντιφρονούντες και όλους εκείνους που εργάζονται ενάντια στα συμφέροντα της Ελλάδας μας»! Το απογοητευμένο πλήθος διαλύεται σιωπηλά. Η ελπίδα σβήνει για να εξαφανιστεί εντελώς τις επόμενες μέρες.Στις 25 Μαρτίου, ο «μεσσίας εφευρέτης» καλεί σε νέα συνέντευξη Τύπου τους δημοσιογράφους. Εμφανίζεται με ένα περίστροφο περασμένο στο ζωνάρι και επιδίδεται σε ένα παραληρηματικό λογύδριο, όπου εμφανίζει κάποιες απίθανες επιστημονικές θεωρίες περί φωτονίων του στοιχείου «Ήλιον» που δεν είναι ούτε ακτίνες, ούτε κύματα, αλλά βομβαρδισμός της ύλης (!), ενώ δηλώνει ότι κρατάει όλο τον κόσμο στο ένα του χέρι, ότι θα καταργήσει κάθε εξουσία και θα την αντικαταστήσει με αγάπη, ότι θα σφάξει όλους τους βουλευτές και και και ...Οι δημοσιογράφοι κοιτούν απορημένοι ο ένας τον άλλον. Ό,τι και να επικαλεστούν για να δώσουν συνέχεια στην υπόθεση, είναι πλέον ορατό πως ο Καματερός είναι ανεπιστρεπτί σε θλιβερή αποδρομή. Οι πρότεροι κεκαλυμμένοι διθύραμβοι μετατρέπονται τώρα σε απροσχημάτιστο λίβελλο. Ο Τύπος πρέπει να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια και να επανέλθει στον θεμελιακό ρόλο του περί ουδέτερης καταγραφής των γεγονότων και απρόσκοπτης υπηρεσίας στην αλήθεια.Στις 30 Μαρτίου, με εισαγγελική παραγγελία, κατάσχεται όλο το «προς διανομή προοριζόμενο επικίνδυνο υλικό» και ασκείται ποινική δίωξη κατά των «εφευρετών» του «Ήλιον» και παντός υπευθύνου για παράβαση του 281 του ΠΚ «περί κατασκευής, κατεργασίας και θέσεως εις κυκλοφορίαν προϊόντος εκ της χρήσεως του οποίου δύναται να επέλθη βλάβη επί της ανθρωπίνης υγείας». Στο διαβιβαστικό έγγραφο αναφέρεται ότι «βάσει της υπ΄ αριθμ. 101/8/66 από 26 Μαρτίου 1976 εκθέσεως του διενεργηθέντος σχετικού ελέγχου σε υγρό και σκόνην "ήλιον" ανευρέθη ηυξημένη τιμή ραδιενεργείας» (σσ. δημοσιογραφικές πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι το ποσοστό άγγιζε το 38%).Ο Καματερός και οι συνεργάτες του θα καθίσουν στο εδώλιο της Δικαιοσύνης με τις κατηγορίες της παράνομης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και της παράνομης διάθεσης φαρμακευτικού προϊόντος. «Ουδέποτε θέλησα να ασκήσω το ιατρικό επάγγελμα [...] Με το Ήλιον είχα σκοπό να εκμηδενίσω τους γιατρούς. Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν εγώ να κάνω τον γιατρό;» υποστήριξε στην απολογία του για να προσθέσει: «Επιχείρησαν να με εμφανίσουν τρελό και την εφεύρεσή μου να την παρουσιάσουν ως γελοία ιστορία. Το νερό, όμως, είναι γεγονός ότι θεραπεύει και αυτό θα σας το διαβεβαιώσουν μόνο τα διαγνωστικά μηχανήματα και όχι οι ίδιοι οι ασθενείς»!Θα του επιβληθεί ποινή οκτώ μηνών και στον συνεργάτη του Γράτσο, 4 μηνών. Σε δεύτερο βαθμό η ποινές θα μετατραπούν σε 5 και 2 μήνες, αντίστοιχα. Θα τις εξαγοράσουν αντί 8.000 και 5.000 δραχμών και ο καθείς θα πάρει τον δρόμο του. Ο Καματερός θα φύγει στη Γαλλία και για καιρό πολύ θα χαθούν τα ίχνη του έως ότου μετά 20 χρόνια εντοπιστεί και πάλι στην Ελλάδα να προσπαθεί να επιδοθεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.Στις 10 το πρωί της 6ης Μαΐου του 1998 θα τον βρουν νεκρό στο κατάστημα του αδελφού στην Κω. Αυτοκτόνησε υπό το βάρος των δυσβάσταχτων χρεών του σε τράπεζες και ιδιώτες. Δημοσιεύματα της εποχής θα κάνουν λόγο για σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Το νερό του, όμως,θα καταγραφεί στην ιστορία ως παροιμιώδης έκφραση, που θα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χαμένη ελπίδα...- «Ξεχασμένα πρωτοσέλιδα - Ρεπορτάζ από τη νεοελληνική μικροϊστορία» Ι. Γάγκου (Εκδ. Polaris, Αθήνα 2016)- «Χρονικό του 20ου αι.», ομαδικό (Εκδ. Δομική, Αθήνα 1992)- «Όταν το νερό γίνεται φως-Γεώργιος Καματερός» Β. Καστελλοριζιώτη (Εκδ. Έλευσις, Αθήνα 2005)- Αρχείο εφημερίδων Τ.Α. Μανιατέαπηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ