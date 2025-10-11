Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η Στάλτσερ είπε στους αστυνομικούς ότι η 17χρονη τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της βάζοντας φωτιά με έναν αποσμητικό και έναν αναπτήρα.Μετά την καταγγελία αυτή, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου - επίσης υιοθετημένου - γιου της 57χρονης καθώς ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη δράστη.