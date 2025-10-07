Ο Πέδρο Πασκάλ παρακολούθησε την επίδειξη που συμμετείχε η τρανς αδερφή του - Η στήριξή του και η αγκαλιά στο τέλος του σόου
Ο ηθοποιός βρίσκεται στο πλευρό της και της εκφράζει συνεχώς τη στήριξή του από τη στιγμή που έκανε coming out ως τρανς γυναίκα
Για μία ακόμη φορά έδειξε δημόσια τη στήριξή του στην τρανς αδερφή του, Λουξ ο Πέδρο Πασκάλ, δίνοντας το παρών στο Παρίσι, για να τη δει να περπατάει στην πασαρέλα της Chanel. Ο ηθοποιός βρέθηκε στην πρώτη σειρά του show του οίκου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, παρακολουθώντας συγκινημένος τη 33χρονη τρανς ηθοποιό και μοντέλο, πριν την αγκαλιάσει θερμά στο τέλος της επίδειξης.
Η Λουξ Πασκάλ εμφανίστηκε φορώντας ένα αμάνικο τοπ και μίντι φούστα, συνδυασμένα με πολύχρωμα κολιέ, μπορντό τακούνια και μαύρη τσάντα. Ολοκλήρωσε το λουκ της με τα κυματιστά μαλλιά της και με ένα διακριτικό μακιγιάζ. Μετά το τέλος της επίδειξης, ο αδερφός της και διάσημος ηθοποιός, Πέδρο Πασκάλ έτρεξε να την αγκαλιάσει, σε μια τρυφερή στιγμή που κατέγραψαν οι κάμερες.
«Είμαι τόσο χαρούμενη που ο αδερφός μου μπόρεσε να έρθει στην επίδειξη, γιατί η αγκαλιά του στο τέλος ήταν το καλύτερο δώρο», δήλωσε η Λουξ Πασκάλ στο Cut, μιλώντας για τη σχέση στοργής και στήριξης που τους ενώνει.
Ο Πέδρο Πασκάλ έχει σταθεί δημόσια στο πλευρό της αδερφής του από τότε που εκείνη έκανε coming out ως τρανς, τον Φεβρουάριο του 2021. Από τότε, οι δυο τους έχουν κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις, όπως στις πρεμιέρες των ταινιών Gladiator II στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2024 και The Fantastic Four: First Steps στο Λος Άντζελες τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.
Παράλληλα, ο Πέδρο Πασκάλ έχει υπερασπιστεί ανοιχτά τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, φτάνοντας πρόσφατα να χαρακτηρίσει τη συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ «αποτρόπαια χαμένη» για τις δημόσιες αντι-τρανς δηλώσεις της, υποστηρίζοντας και το διαδικτυακό μποϊκοτάζ της σειράς Harry Potter.
«Είναι κάτι πολύ φυσικό για όλους στην οικογένειά μου, σχεδόν κάτι που το περίμεναν» είχε δηλώσει. Η Λουξ πρόσθεσε πως δεν αισθάνεται άβολα βλέποντας παλιές φωτογραφίες της, εξηγώντας πως βλέπει κάποιον που έκανε αυτό που αγαπούσε.
Πριν αποκαλυφθεί ως τρανς, η Λουξ είχε δηλώσει ομοφυλόφιλη και στη συνέχεια μη δυαδική, προτού καταλήξει στο συμπέρασμα πως είναι γυναίκα. Είχε αναφέρει μάλιστα πως αν είχε την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, θα είχε προχωρήσει στη μετάβαση από την εφηβεία της, συμπληρώνοντας: «Νιώθω πιο άνετα ως γυναίκα, αλλά συνεχίζω να υποστηρίζω την αποδοχή των μη δυαδικών ταυτοτήτων στην κοινωνία».
Η αποκάλυψή της ως ομοφυλόφιλη ήταν εύκολη, είχε εξηγήσει όμως πως βαθιά μέσα της δεν ένιωθε αυτός που ήταν πραγματικά. «Απλώς ήταν ένα σκαλοπάτι, όχι το τελικό σημείο μου» είχε παραδεχτεί, δηλώνοντας αποφασισμένη να αγωνιστεί για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας: «Χρειάζονται τρανς ακτιβιστές που να είναι καλοί, ενημερωμένοι και δυνατοί για να αντιμετωπίσουν την τρανσφοβία, την ομοφοβία και τον ρατσισμό».
Η Λουξ έχει επίσης αναφέρει πως ο Πέδρο υπήρξε «σημαντικό μέρος» του ταξιδιού της. Σε παλαιότερες δηλώσεις της θυμήθηκε τη στιγμή που του αποκάλυψε την απόφασή της μέσω βιντεοκλήσης, με εκείνον να τη ρωτά πώς αισθάνεται. «Του είπα, "Είμαι ευτυχισμένη". Και η απάντησή του ήταν: "Τέλεια, αυτό είναι καταπληκτικό"».
Ποια είναι η Λουξ ΠασκάλΗ Λουξ μίλησε δημόσια για τη μετάβασή της το 2021, όταν φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Ya. Τότε είχε αποκαλύψει ότι ξεκίνησε ορμονοθεραπεία τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, με όλη την οικογένειά της να την υποστηρίζει θερμά.
«Είναι κάτι πολύ φυσικό για όλους στην οικογένειά μου, σχεδόν κάτι που το περίμεναν» είχε δηλώσει. Η Λουξ πρόσθεσε πως δεν αισθάνεται άβολα βλέποντας παλιές φωτογραφίες της, εξηγώντας πως βλέπει κάποιον που έκανε αυτό που αγαπούσε.
Πριν αποκαλυφθεί ως τρανς, η Λουξ είχε δηλώσει ομοφυλόφιλη και στη συνέχεια μη δυαδική, προτού καταλήξει στο συμπέρασμα πως είναι γυναίκα. Είχε αναφέρει μάλιστα πως αν είχε την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, θα είχε προχωρήσει στη μετάβαση από την εφηβεία της, συμπληρώνοντας: «Νιώθω πιο άνετα ως γυναίκα, αλλά συνεχίζω να υποστηρίζω την αποδοχή των μη δυαδικών ταυτοτήτων στην κοινωνία».
Η αποκάλυψή της ως ομοφυλόφιλη ήταν εύκολη, είχε εξηγήσει όμως πως βαθιά μέσα της δεν ένιωθε αυτός που ήταν πραγματικά. «Απλώς ήταν ένα σκαλοπάτι, όχι το τελικό σημείο μου» είχε παραδεχτεί, δηλώνοντας αποφασισμένη να αγωνιστεί για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας: «Χρειάζονται τρανς ακτιβιστές που να είναι καλοί, ενημερωμένοι και δυνατοί για να αντιμετωπίσουν την τρανσφοβία, την ομοφοβία και τον ρατσισμό».
Η Λουξ έχει επίσης αναφέρει πως ο Πέδρο υπήρξε «σημαντικό μέρος» του ταξιδιού της. Σε παλαιότερες δηλώσεις της θυμήθηκε τη στιγμή που του αποκάλυψε την απόφασή της μέσω βιντεοκλήσης, με εκείνον να τη ρωτά πώς αισθάνεται. «Του είπα, "Είμαι ευτυχισμένη". Και η απάντησή του ήταν: "Τέλεια, αυτό είναι καταπληκτικό"».
Ο Πέδρο Πασκάλ είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του περιοδικού με την αδελφή του στο Instagram, γράφοντας: «Η αδελφή μου, η καρδιά μου, η δική μας Λουξ».
Μετά την αποκάλυψη της Λουξ ως τρανς, ο Πέδρο ανέφερε σε συνέντευξη πως το «προστατευτικό» του ένστικτο είναι ισχυρό, αλλά τόνισε πως «την έχει ανάγκη περισσότερο απ' όσο τον χρειάζεται εκείνη», προσθέτοντας: «Είναι και πάντα ήταν από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει».
Η Λουξ, γεννημένη το 1992, είναι η μικρότερη από τα τρία αδέλφια της· την αδελφή της, Χαβιέρα, και τους μεγαλύτερους αδελφούς της, Νικολάς και Πέδρο, που είναι 17 χρόνια μεγαλύτερος. Ενώ ο Πέδρο μεγάλωσε κυρίως στο Τέξας, οι γονείς τους επέστρεψαν στη Χιλή μετά τη γέννηση της Λουξ.
Όπως και ο αδελφός της, η Λουξ είναι ηθοποιός και αποφοίτησε από το φημισμένο Julliard School το 2023. Έχει συμμετάσχει στις σειρές The Prince, Invisible Heroes, και στη Χιλιανή δραματική σειρά Los 80. Επιπλέον, εμφανίστηκε στη σειρά Narcos μαζί με τον αδελφό της και έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ.
Η Λουξ είναι μεγάλη υποστηρίκτρια του Πέδρο και συχνά τον συνοδεύει σε εκδηλώσεις, όπως στην απονομή των βραβείων Emmy. Στην πρεμιέρα του Gladiator II, τράβηξε την προσοχή με ένα μαύρο φόρεμα με κοψίματα, προκαλώντας ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θαυμαστές αστειεύτηκαν ότι ο Πέδρο είχε «υποβιβαστεί» σε συνοδό της Λουξ.
Σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα έγραφαν: «Δεν ξέρω αν πρέπει να κοιτάξω τον Πέδρο ή τη Λουξ… Τα αδέρφια θα με τρελάνουν!» και «Κανείς δεν κοιτάζει αυτόν τον άντρα· Λουξ Πασκάλ, είσαι καταπληκτική!».
Φωτογραφίες: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
Φωτογραφίες: Splashnews.com / IDEAL IMAGE
