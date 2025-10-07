Ο Πέδρο Πασκάλ παρακολούθησε την επίδειξη που συμμετείχε η τρανς αδερφή του - Η στήριξή του και η αγκαλιά στο τέλος του σόου

«Είναι και πάντα ήταν από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει».



Ο Πέδρο Πασκάλ είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του περιοδικού με την αδελφή του στο Instagram, γράφοντας: «Η αδελφή μου, η καρδιά μου, η δική μας Λουξ».Μετά την αποκάλυψη της Λουξ ως τρανς, ο Πέδρο ανέφερε σε συνέντευξη πως το «προστατευτικό» του ένστικτο είναι ισχυρό, αλλά τόνισε πως «την έχει ανάγκη περισσότερο απ' όσο τον χρειάζεται εκείνη», προσθέτοντας:Η Λουξ, γεννημένη το 1992, είναι η μικρότερη από τα τρία αδέλφια της· την αδελφή της, Χαβιέρα, και τους μεγαλύτερους αδελφούς της, Νικολάς και Πέδρο, που είναι 17 χρόνια μεγαλύτερος. Ενώ ο Πέδρο μεγάλωσε κυρίως στο Τέξας, οι γονείς τους επέστρεψαν στη Χιλή μετά τη γέννηση της Λουξ.Όπως και ο αδελφός της, η Λουξ είναι ηθοποιός και αποφοίτησε από το φημισμένο Julliard School το 2023. Έχει συμμετάσχει στις σειρές The Prince, Invisible Heroes, και στη Χιλιανή δραματική σειρά Los 80. Επιπλέον, εμφανίστηκε στη σειρά Narcos μαζί με τον αδελφό της και έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ.Η Λουξ είναι μεγάλη υποστηρίκτρια του Πέδρο και συχνά τον συνοδεύει σε εκδηλώσεις, όπως στην απονομή των βραβείων Emmy. Στην πρεμιέρα του Gladiator II, τράβηξε την προσοχή με ένα μαύρο φόρεμα με κοψίματα, προκαλώντας ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θαυμαστές αστειεύτηκαν ότι ο Πέδρο είχε «υποβιβαστεί» σε συνοδό της Λουξ.Σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα έγραφαν: «Δεν ξέρω αν πρέπει να κοιτάξω τον Πέδρο ή τη Λουξ… Τα αδέρφια θα με τρελάνουν!» και «Κανείς δεν κοιτάζει αυτόν τον άντρα· Λουξ Πασκάλ, είσαι καταπληκτική!».Φωτογραφίες: Splashnews.com / IDEAL IMAGE